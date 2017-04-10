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"الصحة" : تسجيل 364 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 3651

اليابان تعلن حالة الطوارئ في مقاطعتَي آيتشي وجيفو نتيجة تزايد إصابات كورونا

576 حالة إصابة جديدة مؤكّدة بالفيروس.. إجمالي المصابين 6255

أعلنت السلطات اليابانية، اليوم، حالة الطوارئ في مقاطعتَي آيتشي وجيفو، في ظل تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتعهد حاكم مقاطعة آيتشي، هيدياكي أومورا؛ في مؤتمر صحفي، باتخاذ تدابير للتغلب على أزمة فيروس كورونا، وطالب سكان المقاطعة التي يقطنها نحو 7.5 مليون شخص، بالبقاء في منازلهم.

وسجّلت اليابان، أمس الخميس، 576 حالة إصابة جديدة مؤكّدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي المصابين فيها إلى 6255؛ بينهم 712 مصاباً كانوا على متن سفينة سياحية احتُجزت قيد الحجر الصحي في ميناء يوكوهاما في شهر فبراير، وذلك بحسب آخر إحصائية نشرتها وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.

وأشارت الوكالة إلى أن أكثر من 110 أشخاص توفوا نتيجة العدوى بالفيروس.

ويأتي إعلان المقاطعتين حالة الطوارئ، اليوم، بعد ثلاثة أيام من إعلان آبي؛ حالة الطوارئ لمدة شهر في سبع مقاطعات أخرى؛ بينها العاصمة طوكيو وأوساكا، في خطوة تطول نحو 44.6 في المئة من سكان اليابان، البالغ عددهم 126 مليون نسمة.

اليابان فيروس كورونا الجديد

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اليابان تعلن حالة الطوارئ في مقاطعتَي آيتشي وجيفو نتيجة تزايد إصابات كورونا
سبق

أعلنت السلطات اليابانية، اليوم، حالة الطوارئ في مقاطعتَي آيتشي وجيفو، في ظل تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتعهد حاكم مقاطعة آيتشي، هيدياكي أومورا؛ في مؤتمر صحفي، باتخاذ تدابير للتغلب على أزمة فيروس كورونا، وطالب سكان المقاطعة التي يقطنها نحو 7.5 مليون شخص، بالبقاء في منازلهم.

وسجّلت اليابان، أمس الخميس، 576 حالة إصابة جديدة مؤكّدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي المصابين فيها إلى 6255؛ بينهم 712 مصاباً كانوا على متن سفينة سياحية احتُجزت قيد الحجر الصحي في ميناء يوكوهاما في شهر فبراير، وذلك بحسب آخر إحصائية نشرتها وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.

وأشارت الوكالة إلى أن أكثر من 110 أشخاص توفوا نتيجة العدوى بالفيروس.

ويأتي إعلان المقاطعتين حالة الطوارئ، اليوم، بعد ثلاثة أيام من إعلان آبي؛ حالة الطوارئ لمدة شهر في سبع مقاطعات أخرى؛ بينها العاصمة طوكيو وأوساكا، في خطوة تطول نحو 44.6 في المئة من سكان اليابان، البالغ عددهم 126 مليون نسمة.

10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441
01:45 PM

اليابان تعلن حالة الطوارئ في مقاطعتَي آيتشي وجيفو نتيجة تزايد إصابات كورونا

576 حالة إصابة جديدة مؤكّدة بالفيروس.. إجمالي المصابين 6255

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت السلطات اليابانية، اليوم، حالة الطوارئ في مقاطعتَي آيتشي وجيفو، في ظل تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتعهد حاكم مقاطعة آيتشي، هيدياكي أومورا؛ في مؤتمر صحفي، باتخاذ تدابير للتغلب على أزمة فيروس كورونا، وطالب سكان المقاطعة التي يقطنها نحو 7.5 مليون شخص، بالبقاء في منازلهم.

وسجّلت اليابان، أمس الخميس، 576 حالة إصابة جديدة مؤكّدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي المصابين فيها إلى 6255؛ بينهم 712 مصاباً كانوا على متن سفينة سياحية احتُجزت قيد الحجر الصحي في ميناء يوكوهاما في شهر فبراير، وذلك بحسب آخر إحصائية نشرتها وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.

وأشارت الوكالة إلى أن أكثر من 110 أشخاص توفوا نتيجة العدوى بالفيروس.

ويأتي إعلان المقاطعتين حالة الطوارئ، اليوم، بعد ثلاثة أيام من إعلان آبي؛ حالة الطوارئ لمدة شهر في سبع مقاطعات أخرى؛ بينها العاصمة طوكيو وأوساكا، في خطوة تطول نحو 44.6 في المئة من سكان اليابان، البالغ عددهم 126 مليون نسمة.

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