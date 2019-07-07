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"طيران أديل" تنسحب من صفقة شراء طائرات "بوينغ 737 ماكس"

قالت إنها لن تسير سوى طائرات إيرباص

أعلنت شركة طيران أديل السعودية انسحابها من صفقة بقيمة مليارات الدولارات لشراء 30 طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس، طبقاً لـ"بي بي سي".
وقد ضرب الكساد سوق بيع بوينغ 737 بعد حادثتي تحطم طائرتين من نفس الطراز في الشهور الأخيرة.
وشددت الشركة السعودية على أنها لن تسير سوى الطائرات التي تنتجها شركة إيرباص.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"طيران أديل" تنسحب من صفقة شراء طائرات "بوينغ 737 ماكس"
سبق

أعلنت شركة طيران أديل السعودية انسحابها من صفقة بقيمة مليارات الدولارات لشراء 30 طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس، طبقاً لـ"بي بي سي".
وقد ضرب الكساد سوق بيع بوينغ 737 بعد حادثتي تحطم طائرتين من نفس الطراز في الشهور الأخيرة.
وشددت الشركة السعودية على أنها لن تسير سوى الطائرات التي تنتجها شركة إيرباص.

07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440
06:07 PM

"طيران أديل" تنسحب من صفقة شراء طائرات "بوينغ 737 ماكس"

قالت إنها لن تسير سوى طائرات إيرباص

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة طيران أديل السعودية انسحابها من صفقة بقيمة مليارات الدولارات لشراء 30 طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس، طبقاً لـ"بي بي سي".
وقد ضرب الكساد سوق بيع بوينغ 737 بعد حادثتي تحطم طائرتين من نفس الطراز في الشهور الأخيرة.
وشددت الشركة السعودية على أنها لن تسير سوى الطائرات التي تنتجها شركة إيرباص.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,719
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,540
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,869
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,516

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