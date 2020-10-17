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كشف هوية منفذ حادثة ذبح المدرس بفرنسا

جرى توقيف خمسة أشخاص آخرين بعد الواقعة

كشف مصدر قضائي فرنسي، اليوم السبت، عن هوية منفذ هجوم ضاحية باريس، لافتًا إلى أنه من أصل شيشاني ومولود في موسكو، ويبلغ من العمر 18 عامًا.

ووفق ما نقلت "فرانس برس" عن المصدر، فإنه جرى توقيف خمسة أشخاص آخرين ليل الجمعة السبت بعد مقتل مدرس بقطع الرأس قرب معهد في الضاحية الغربية لباريس؛ ما يرفع العدد الإجمالي للموقوفين في إطار هذا الاعتداء إلى تسعة أشخاص.

وأوضح المصدر أن بين الموقوفين الخمسة الأخيرين والدي تلميذ في مدرسة كونفلان سانت أونورين؛ حيث كان يعمل المدرس وأشخاص في المحيط غير العائلي للمهاجم.

وكانت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في فرنسا، قد أعلنت الجمعة، أنها فتحت تحقيقًا إثر قطع رأس أستاذ تاريخ في كونفلان سان أونورين.

وقالت النيابة العامة: إن التحقيق بشأن الأحداث التي وقعت نحو الساعة الخامسة عصرًا قرب مدرسة، فُتح بتهمة ارتكاب "جريمة مرتبطة بعمل إرهابي" و"مجموعة إجرامية إرهابية".

وتلقى رجال الشرطة بقسم الجنايات في كونفلان سان أونورين على بعد خمسين كيلومترًا شمال غربي باريس، نداء لملاحقة مشتبه به يتجول حول مؤسسة تعليمية، وفق ما ذكرت النيابة.

وفي المكان عثر عناصر الشرطة على الضحية على بعد مئتي متر، في محلة إيرانيي، وحاولوا توقيف رجل كان يحمل سلاحًا أبيض ويهددهم، فأطلقوا النار وأردوه قتيلًا.

وتم تطويق المكان واستقدام عناصر قسم إزالة الألغام للاشتباه بوجود حزام ناسف، وإثر الواقعة قرر وزير الداخلية جيرالد دارمانان المتواجد في المغرب، العودة فورًا إلى باريس.

الرئيسية/ أخبار العالم

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كشف هوية منفذ حادثة ذبح المدرس بفرنسا
سبق

كشف مصدر قضائي فرنسي، اليوم السبت، عن هوية منفذ هجوم ضاحية باريس، لافتًا إلى أنه من أصل شيشاني ومولود في موسكو، ويبلغ من العمر 18 عامًا.

ووفق ما نقلت "فرانس برس" عن المصدر، فإنه جرى توقيف خمسة أشخاص آخرين ليل الجمعة السبت بعد مقتل مدرس بقطع الرأس قرب معهد في الضاحية الغربية لباريس؛ ما يرفع العدد الإجمالي للموقوفين في إطار هذا الاعتداء إلى تسعة أشخاص.

وأوضح المصدر أن بين الموقوفين الخمسة الأخيرين والدي تلميذ في مدرسة كونفلان سانت أونورين؛ حيث كان يعمل المدرس وأشخاص في المحيط غير العائلي للمهاجم.

وكانت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في فرنسا، قد أعلنت الجمعة، أنها فتحت تحقيقًا إثر قطع رأس أستاذ تاريخ في كونفلان سان أونورين.

وقالت النيابة العامة: إن التحقيق بشأن الأحداث التي وقعت نحو الساعة الخامسة عصرًا قرب مدرسة، فُتح بتهمة ارتكاب "جريمة مرتبطة بعمل إرهابي" و"مجموعة إجرامية إرهابية".

وتلقى رجال الشرطة بقسم الجنايات في كونفلان سان أونورين على بعد خمسين كيلومترًا شمال غربي باريس، نداء لملاحقة مشتبه به يتجول حول مؤسسة تعليمية، وفق ما ذكرت النيابة.

وفي المكان عثر عناصر الشرطة على الضحية على بعد مئتي متر، في محلة إيرانيي، وحاولوا توقيف رجل كان يحمل سلاحًا أبيض ويهددهم، فأطلقوا النار وأردوه قتيلًا.

وتم تطويق المكان واستقدام عناصر قسم إزالة الألغام للاشتباه بوجود حزام ناسف، وإثر الواقعة قرر وزير الداخلية جيرالد دارمانان المتواجد في المغرب، العودة فورًا إلى باريس.

17 أكتوبر 2020 - 30 صفر 1442
11:27 AM

كشف هوية منفذ حادثة ذبح المدرس بفرنسا

جرى توقيف خمسة أشخاص آخرين بعد الواقعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشف مصدر قضائي فرنسي، اليوم السبت، عن هوية منفذ هجوم ضاحية باريس، لافتًا إلى أنه من أصل شيشاني ومولود في موسكو، ويبلغ من العمر 18 عامًا.

ووفق ما نقلت "فرانس برس" عن المصدر، فإنه جرى توقيف خمسة أشخاص آخرين ليل الجمعة السبت بعد مقتل مدرس بقطع الرأس قرب معهد في الضاحية الغربية لباريس؛ ما يرفع العدد الإجمالي للموقوفين في إطار هذا الاعتداء إلى تسعة أشخاص.

وأوضح المصدر أن بين الموقوفين الخمسة الأخيرين والدي تلميذ في مدرسة كونفلان سانت أونورين؛ حيث كان يعمل المدرس وأشخاص في المحيط غير العائلي للمهاجم.

وكانت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في فرنسا، قد أعلنت الجمعة، أنها فتحت تحقيقًا إثر قطع رأس أستاذ تاريخ في كونفلان سان أونورين.

وقالت النيابة العامة: إن التحقيق بشأن الأحداث التي وقعت نحو الساعة الخامسة عصرًا قرب مدرسة، فُتح بتهمة ارتكاب "جريمة مرتبطة بعمل إرهابي" و"مجموعة إجرامية إرهابية".

وتلقى رجال الشرطة بقسم الجنايات في كونفلان سان أونورين على بعد خمسين كيلومترًا شمال غربي باريس، نداء لملاحقة مشتبه به يتجول حول مؤسسة تعليمية، وفق ما ذكرت النيابة.

وفي المكان عثر عناصر الشرطة على الضحية على بعد مئتي متر، في محلة إيرانيي، وحاولوا توقيف رجل كان يحمل سلاحًا أبيض ويهددهم، فأطلقوا النار وأردوه قتيلًا.

وتم تطويق المكان واستقدام عناصر قسم إزالة الألغام للاشتباه بوجود حزام ناسف، وإثر الواقعة قرر وزير الداخلية جيرالد دارمانان المتواجد في المغرب، العودة فورًا إلى باريس.

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