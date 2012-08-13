نجح فريق طبي من قسم جراحة الصدر في مستشفى النور التخصصي في إجراء عملية لحاجة مصرية كانت تعاني من انتفاخ بالبطن منذ ٣ أشهر. وكانت الحاجة قدمت للمستشفى وهي تشتكي من آلام حادة بالبطن مع غثيان وقيء وانتفاخ، وتم عمل الأشعات وتبين وجود فتق في الحجاب الحاجز من الجهة اليمنى مع وجود أعضاء البطن المعدة والأمعاء الدقيقة والغليظة وستار البطن في التجويف الأيمن للصدر. وتم إجراء عملية جراحية وإرجاع الأعضاء للبطن ورتق الفتق ووضع شبكة طبية خاصة لمنع رجوع الفتق.

جراحة ناجحة تنهي معاناة حاجة مصرية.. وتعيد أعضاء بطنها لمكانها الطبيعي صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-08-13 نجح فريق طبي من قسم جراحة الصدر في مستشفى النور التخصصي في إجراء عملية لحاجة مصرية كانت تعاني من انتفاخ بالبطن منذ ٣ أشهر.



وكانت الحاجة قدمت للمستشفى وهي تشتكي من آلام حادة بالبطن مع غثيان وقيء وانتفاخ، وتم عمل الأشعات وتبين وجود فتق في الحجاب الحاجز من الجهة اليمنى مع وجود أعضاء البطن المعدة والأمعاء الدقيقة والغليظة وستار البطن في التجويف الأيمن للصدر.



وتم إجراء عملية جراحية وإرجاع الأعضاء للبطن ورتق الفتق ووضع شبكة طبية خاصة لمنع رجوع الفتق.

13 أغسطس 2019 - 12 ذو الحجة 1440 01:28 PM

اخر تعديل 13 أغسطس 2019 - 12 ذو الحجة 1440 03:05 PM

جراحة ناجحة تنهي معاناة حاجة مصرية.. وتعيد أعضاء بطنها لمكانها الطبيعي تمت بمستشفى النور التخصصي.. وكانت تعاني من فتق في الحجاب الحاجز





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نجح فريق طبي من قسم جراحة الصدر في مستشفى النور التخصصي في إجراء عملية لحاجة مصرية كانت تعاني من انتفاخ بالبطن منذ ٣ أشهر.



وكانت الحاجة قدمت للمستشفى وهي تشتكي من آلام حادة بالبطن مع غثيان وقيء وانتفاخ، وتم عمل الأشعات وتبين وجود فتق في الحجاب الحاجز من الجهة اليمنى مع وجود أعضاء البطن المعدة والأمعاء الدقيقة والغليظة وستار البطن في التجويف الأيمن للصدر.



وتم إجراء عملية جراحية وإرجاع الأعضاء للبطن ورتق الفتق ووضع شبكة طبية خاصة لمنع رجوع الفتق.