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جراحة ناجحة تنهي معاناة حاجة مصرية.. وتعيد أعضاء بطنها لمكانها الطبيعي

تمت بمستشفى النور التخصصي.. وكانت تعاني من فتق في الحجاب الحاجز

نجح فريق طبي من قسم جراحة الصدر في مستشفى النور التخصصي في إجراء عملية لحاجة مصرية كانت تعاني من انتفاخ بالبطن منذ ٣ أشهر.

وكانت الحاجة قدمت للمستشفى وهي تشتكي من آلام حادة بالبطن مع غثيان وقيء وانتفاخ، وتم عمل الأشعات وتبين وجود فتق في الحجاب الحاجز من الجهة اليمنى مع وجود أعضاء البطن المعدة والأمعاء الدقيقة والغليظة وستار البطن في التجويف الأيمن للصدر.

وتم إجراء عملية جراحية وإرجاع الأعضاء للبطن ورتق الفتق ووضع شبكة طبية خاصة لمنع رجوع الفتق.

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جراحة ناجحة تنهي معاناة حاجة مصرية.. وتعيد أعضاء بطنها لمكانها الطبيعي
سبق

نجح فريق طبي من قسم جراحة الصدر في مستشفى النور التخصصي في إجراء عملية لحاجة مصرية كانت تعاني من انتفاخ بالبطن منذ ٣ أشهر.

وكانت الحاجة قدمت للمستشفى وهي تشتكي من آلام حادة بالبطن مع غثيان وقيء وانتفاخ، وتم عمل الأشعات وتبين وجود فتق في الحجاب الحاجز من الجهة اليمنى مع وجود أعضاء البطن المعدة والأمعاء الدقيقة والغليظة وستار البطن في التجويف الأيمن للصدر.

وتم إجراء عملية جراحية وإرجاع الأعضاء للبطن ورتق الفتق ووضع شبكة طبية خاصة لمنع رجوع الفتق.

13 أغسطس 2019 - 12 ذو الحجة 1440
01:28 PM
اخر تعديل
13 أغسطس 2019 - 12 ذو الحجة 1440
03:05 PM

جراحة ناجحة تنهي معاناة حاجة مصرية.. وتعيد أعضاء بطنها لمكانها الطبيعي

تمت بمستشفى النور التخصصي.. وكانت تعاني من فتق في الحجاب الحاجز

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
3,816

نجح فريق طبي من قسم جراحة الصدر في مستشفى النور التخصصي في إجراء عملية لحاجة مصرية كانت تعاني من انتفاخ بالبطن منذ ٣ أشهر.

وكانت الحاجة قدمت للمستشفى وهي تشتكي من آلام حادة بالبطن مع غثيان وقيء وانتفاخ، وتم عمل الأشعات وتبين وجود فتق في الحجاب الحاجز من الجهة اليمنى مع وجود أعضاء البطن المعدة والأمعاء الدقيقة والغليظة وستار البطن في التجويف الأيمن للصدر.

وتم إجراء عملية جراحية وإرجاع الأعضاء للبطن ورتق الفتق ووضع شبكة طبية خاصة لمنع رجوع الفتق.

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