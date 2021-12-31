"الصحة": تسجيل 819 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 239 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (819) حالة مؤكدة وتعافي(239) حالة فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (54) حالة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (556236) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (541853) حالة .
وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (2) حالتين، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8877) حالة "يرحمهم الله جميعاً".
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).
فيروس كورونا الجديد
وزارة الصحة
"الصحة": تسجيل 819 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 239 خلال الـ24 ساعة الماضية
عبدالله البرقاوي
سبق
2021-12-31
أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (819) حالة مؤكدة وتعافي(239) حالة فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (54) حالة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (556236) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (541853) حالة .
وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (2) حالتين، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8877) حالة "يرحمهم الله جميعاً".
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).
31 ديسمبر 2021 - 27 جمادى الأول 1443
03:41 PM
اخر تعديل
01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
01:27 AM
"الصحة": تسجيل 819 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 239 خلال الـ24 ساعة الماضية
أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (819) حالة مؤكدة وتعافي(239) حالة فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (54) حالة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (556236) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (541853) حالة .
وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (2) حالتين، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8877) حالة "يرحمهم الله جميعاً".
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).