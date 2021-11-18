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على طريقة "بريكنج باد".. أستاذان بالجامعة يصنعان "الميثامفيتامين"

مادة منشطة لها تأثير على العقل وتحدث هوسًا مصاحبًا بالنشوة

على طريقة مسلسل "بريكنج باد" الأمريكي الشهير،‎ يواجه أستاذان بمادة الكيمياء تهمة غريبة تتعلق بصناعة مادة مخدرة في مختبر إحدى مدارس ولاية أركنساس.

ووفق ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، قال المصدر إن الأستاذين تيري دايفيد باتمان "45 عامًا" وبرادلي ألين رولاند "40 عامًا"، اللذين يدرسان الكيمياء في جامعة ولاية هندرسون بمدينة أركاديلفيا، تم اعتقالهما يوم الجمعة الماضي.

وأضاف المصدر أنهما يواجهان اتهامات بصنع الميثامفيتامين، واستخدام أدوات لتعاطي المخدرات.

وأشارت الصحيفة إلى أن الميثامفيتامين منشط له تأثير على العقل، يمكنه إحداث هوس مصاحب بالنشوة، كما أنه يؤدي إلى الإدمان.

وكشف بيان الشرطة أن الأستاذين يخضعان حاليًا للتحقيق، بعدما جرى الاستماع أيضًا لرئيس شرطة الجامعة.

وجاء اكتشاف الواقعة بعد انتشار تقارير عن وجود رائحة كيميائية "غير محددة" في مركز الجامعة العلمي.

وتم بشكل مؤقت إغلاق أبواب المركز العلمي، حيث تقول الجامعة إن "سلامة طلابنا وأعضاء هيئة التدريس والموظفين لدينا أولوية قصوى، ونحن نواصل التعاون مع السلطات".

وتعدّ صناعة الميثامفيتامين جناية يمكن أن تصل عقوبها الحبسية إلى 40 عامًا، كما أن الإدانة باستخدام أدوات تعاطي المخدرات قد تعني عقوبة بالحبس قد تصل إلى 20 عامًا.

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على طريقة "بريكنج باد".. أستاذان بالجامعة يصنعان "الميثامفيتامين"
سبق

على طريقة مسلسل "بريكنج باد" الأمريكي الشهير،‎ يواجه أستاذان بمادة الكيمياء تهمة غريبة تتعلق بصناعة مادة مخدرة في مختبر إحدى مدارس ولاية أركنساس.

ووفق ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، قال المصدر إن الأستاذين تيري دايفيد باتمان "45 عامًا" وبرادلي ألين رولاند "40 عامًا"، اللذين يدرسان الكيمياء في جامعة ولاية هندرسون بمدينة أركاديلفيا، تم اعتقالهما يوم الجمعة الماضي.

وأضاف المصدر أنهما يواجهان اتهامات بصنع الميثامفيتامين، واستخدام أدوات لتعاطي المخدرات.

وأشارت الصحيفة إلى أن الميثامفيتامين منشط له تأثير على العقل، يمكنه إحداث هوس مصاحب بالنشوة، كما أنه يؤدي إلى الإدمان.

وكشف بيان الشرطة أن الأستاذين يخضعان حاليًا للتحقيق، بعدما جرى الاستماع أيضًا لرئيس شرطة الجامعة.

وجاء اكتشاف الواقعة بعد انتشار تقارير عن وجود رائحة كيميائية "غير محددة" في مركز الجامعة العلمي.

وتم بشكل مؤقت إغلاق أبواب المركز العلمي، حيث تقول الجامعة إن "سلامة طلابنا وأعضاء هيئة التدريس والموظفين لدينا أولوية قصوى، ونحن نواصل التعاون مع السلطات".

وتعدّ صناعة الميثامفيتامين جناية يمكن أن تصل عقوبها الحبسية إلى 40 عامًا، كما أن الإدانة باستخدام أدوات تعاطي المخدرات قد تعني عقوبة بالحبس قد تصل إلى 20 عامًا.

18 نوفمبر 2019 - 21 ربيع الأول 1441
04:41 PM

على طريقة "بريكنج باد".. أستاذان بالجامعة يصنعان "الميثامفيتامين"

مادة منشطة لها تأثير على العقل وتحدث هوسًا مصاحبًا بالنشوة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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على طريقة مسلسل "بريكنج باد" الأمريكي الشهير،‎ يواجه أستاذان بمادة الكيمياء تهمة غريبة تتعلق بصناعة مادة مخدرة في مختبر إحدى مدارس ولاية أركنساس.

ووفق ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، قال المصدر إن الأستاذين تيري دايفيد باتمان "45 عامًا" وبرادلي ألين رولاند "40 عامًا"، اللذين يدرسان الكيمياء في جامعة ولاية هندرسون بمدينة أركاديلفيا، تم اعتقالهما يوم الجمعة الماضي.

وأضاف المصدر أنهما يواجهان اتهامات بصنع الميثامفيتامين، واستخدام أدوات لتعاطي المخدرات.

وأشارت الصحيفة إلى أن الميثامفيتامين منشط له تأثير على العقل، يمكنه إحداث هوس مصاحب بالنشوة، كما أنه يؤدي إلى الإدمان.

وكشف بيان الشرطة أن الأستاذين يخضعان حاليًا للتحقيق، بعدما جرى الاستماع أيضًا لرئيس شرطة الجامعة.

وجاء اكتشاف الواقعة بعد انتشار تقارير عن وجود رائحة كيميائية "غير محددة" في مركز الجامعة العلمي.

وتم بشكل مؤقت إغلاق أبواب المركز العلمي، حيث تقول الجامعة إن "سلامة طلابنا وأعضاء هيئة التدريس والموظفين لدينا أولوية قصوى، ونحن نواصل التعاون مع السلطات".

وتعدّ صناعة الميثامفيتامين جناية يمكن أن تصل عقوبها الحبسية إلى 40 عامًا، كما أن الإدانة باستخدام أدوات تعاطي المخدرات قد تعني عقوبة بالحبس قد تصل إلى 20 عامًا.

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