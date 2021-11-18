على طريقة "بريكنج باد".. أستاذان بالجامعة يصنعان "الميثامفيتامين"
مادة منشطة لها تأثير على العقل وتحدث هوسًا مصاحبًا بالنشوة
على طريقة مسلسل "بريكنج باد" الأمريكي الشهير، يواجه أستاذان بمادة الكيمياء تهمة غريبة تتعلق بصناعة مادة مخدرة في مختبر إحدى مدارس ولاية أركنساس.
ووفق ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، قال المصدر إن الأستاذين تيري دايفيد باتمان "45 عامًا" وبرادلي ألين رولاند "40 عامًا"، اللذين يدرسان الكيمياء في جامعة ولاية هندرسون بمدينة أركاديلفيا، تم اعتقالهما يوم الجمعة الماضي.
على طريقة "بريكنج باد".. أستاذان بالجامعة يصنعان "الميثامفيتامين"
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2019-11-18
على طريقة مسلسل "بريكنج باد" الأمريكي الشهير، يواجه أستاذان بمادة الكيمياء تهمة غريبة تتعلق بصناعة مادة مخدرة في مختبر إحدى مدارس ولاية أركنساس.
ووفق ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، قال المصدر إن الأستاذين تيري دايفيد باتمان "45 عامًا" وبرادلي ألين رولاند "40 عامًا"، اللذين يدرسان الكيمياء في جامعة ولاية هندرسون بمدينة أركاديلفيا، تم اعتقالهما يوم الجمعة الماضي.
على طريقة مسلسل "بريكنج باد" الأمريكي الشهير، يواجه أستاذان بمادة الكيمياء تهمة غريبة تتعلق بصناعة مادة مخدرة في مختبر إحدى مدارس ولاية أركنساس.
ووفق ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، قال المصدر إن الأستاذين تيري دايفيد باتمان "45 عامًا" وبرادلي ألين رولاند "40 عامًا"، اللذين يدرسان الكيمياء في جامعة ولاية هندرسون بمدينة أركاديلفيا، تم اعتقالهما يوم الجمعة الماضي.