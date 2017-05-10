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الولايات المتحدة: 1.3 مليون إصابة بـ"كورونا" و79 ألف حالة وفاة

أكدت البيانات الإحصائية لجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن الولايات المتحدة سجلت خلال اليوم الأخير أكثر من 1.6 ألف وفاة، و25 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأفادت الجامعة التي أطلقت مشروعاً خاصاً بمتابعة تفشي الوباء في البلاد والعالم، أن حصيلة ضحايا الجائحة في الولايات المتحدة ارتفعت في التاسع من مايو بـ1615 حالة وفاة جديدة، فيما سجل إجمالي عدد حالات الفيروس التاجي في البلاد ارتفاعاً بـ25621 إصابة جديدة.

وحسب آخر بيانات الجامعة، سجلت في الولايات المتحدة حتى الآن 1.309.541 حالة لـ"كوفيد-19"، بما في ذلك 78794 حالة وفاة، ما يتجاوز بأضعاف حصيلة أي دولة أخرى في العالم.

فيروس كورونا الجديد

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الولايات المتحدة: 1.3 مليون إصابة بـ"كورونا" و79 ألف حالة وفاة
سبق

أكدت البيانات الإحصائية لجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن الولايات المتحدة سجلت خلال اليوم الأخير أكثر من 1.6 ألف وفاة، و25 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأفادت الجامعة التي أطلقت مشروعاً خاصاً بمتابعة تفشي الوباء في البلاد والعالم، أن حصيلة ضحايا الجائحة في الولايات المتحدة ارتفعت في التاسع من مايو بـ1615 حالة وفاة جديدة، فيما سجل إجمالي عدد حالات الفيروس التاجي في البلاد ارتفاعاً بـ25621 إصابة جديدة.

وحسب آخر بيانات الجامعة، سجلت في الولايات المتحدة حتى الآن 1.309.541 حالة لـ"كوفيد-19"، بما في ذلك 78794 حالة وفاة، ما يتجاوز بأضعاف حصيلة أي دولة أخرى في العالم.

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
05:42 PM

الولايات المتحدة: 1.3 مليون إصابة بـ"كورونا" و79 ألف حالة وفاة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكدت البيانات الإحصائية لجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن الولايات المتحدة سجلت خلال اليوم الأخير أكثر من 1.6 ألف وفاة، و25 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأفادت الجامعة التي أطلقت مشروعاً خاصاً بمتابعة تفشي الوباء في البلاد والعالم، أن حصيلة ضحايا الجائحة في الولايات المتحدة ارتفعت في التاسع من مايو بـ1615 حالة وفاة جديدة، فيما سجل إجمالي عدد حالات الفيروس التاجي في البلاد ارتفاعاً بـ25621 إصابة جديدة.

وحسب آخر بيانات الجامعة، سجلت في الولايات المتحدة حتى الآن 1.309.541 حالة لـ"كوفيد-19"، بما في ذلك 78794 حالة وفاة، ما يتجاوز بأضعاف حصيلة أي دولة أخرى في العالم.

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