شاهد من مكة.. ظلام يلف حديقة الحسينية وجمال تشوهه النفايات

أعمدة إنارة تالفة وصعوبة في بلوغ المواقف و"فود ترك" بلا رقابة

يلف الظلام مساحات شاسعة من حديقة الحسينية التي تعد من أكبر المتنفسات لأهالي مكة وزوارها؛ فيما تحل مطالبات لزوارها يتمنون أن تلاقي تفاعلاً من الجهات ذات العلاقة.

وتجولت "سبق" في حديقة الحسينية، مساء أمس، والتي أبدعت أمانة العاصمة المقدسة في تصميمها وإخراجها وترامي أطرافها لتتنوع الجلسات فيها بين المسطحات الخضراء والرملية، والتي لا تكاد تجد عدة أمتار إلا وتجد فيها أسره تستمتع بجمال الأجواء وميولها للبرودة.

جمال المكان شوهته النفايات وبقايا الأكل ومخلفات الأهالي التي تركوها ملقاة على الأرض دون أن يكلفوا أنفسهم جمعها ووضعها في سلال النفايات والتي لا تكاد تشاهد مع قلة أعداد عمال النظافة المتواجدين في الموقع رغم كبر مساحته.

ويجد مرتادو الحديقة صعوبة بالغة في الحصول على موقف لمركباتهم مما يجعلهم يستخدمون الرصيف لإيقاف مركباتهم كبديل عن المواقف أو الوقوف في الشارع المقابل مما يعرضهم وأبناءهم لخطر الدهس؛ فيما تقف مركبات "الفود ترك" متراصة بجانب بعضها البعض على امتداد المواقف تخزن المواد الغذائية تحت أشعة الشمس مما يعرضها للخطر.

ويجد كبار السن أو من يشكون ضعف النظر صعوبة من السير في الحديقة بسبب ضعف الإنارة فيها واقتصارها على مواقع دون أخرى؛ إذ العديد من أعمدة الإضاءة لا تعمل أو تساقطت بعض أجزاءها رغم إنها جديدة؛ ما جعل الظلام يلف أجزاء كبيرة من الحديقة.