القبض على مواطنين احتالوا على مواطن ببيع سيارة فارهة وسلبوه ٤٠٠ ألف ريال
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال؛ أسفرت -بفضل من الله- عن القبض على (٤) أربعة مواطنين، في العقدين الثالث والرابع من العمر؛ وذلك بعد توفر الأدلة على تورطهم بالاحتيال على مواطن، من خلال عرض مركبة فارهة للبيع واستدراجه لأحد المواقع شرق العاصمة الرياض، ومن ثم سلب مبلغ (٤٠٠) ألف ريال منه، تحت تهديد السلاح، وقد عثر بحوزتهم على المبلغ المسروق وعدد (٩) طلقات حية.
القبض على مواطنين احتالوا على مواطن ببيع سيارة فارهة وسلبوه ٤٠٠ ألف ريال
عبدالله البرقاويسبق2019-01-29
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال؛ أسفرت -بفضل من الله- عن القبض على (٤) أربعة مواطنين، في العقدين الثالث والرابع من العمر؛ وذلك بعد توفر الأدلة على تورطهم بالاحتيال على مواطن، من خلال عرض مركبة فارهة للبيع واستدراجه لأحد المواقع شرق العاصمة الرياض، ومن ثم سلب مبلغ (٤٠٠) ألف ريال منه، تحت تهديد السلاح، وقد عثر بحوزتهم على المبلغ المسروق وعدد (٩) طلقات حية.
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال؛ أسفرت -بفضل من الله- عن القبض على (٤) أربعة مواطنين، في العقدين الثالث والرابع من العمر؛ وذلك بعد توفر الأدلة على تورطهم بالاحتيال على مواطن، من خلال عرض مركبة فارهة للبيع واستدراجه لأحد المواقع شرق العاصمة الرياض، ومن ثم سلب مبلغ (٤٠٠) ألف ريال منه، تحت تهديد السلاح، وقد عثر بحوزتهم على المبلغ المسروق وعدد (٩) طلقات حية.