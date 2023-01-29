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القبض على مواطنين احتالوا على مواطن ببيع سيارة فارهة وسلبوه ٤٠٠ ألف ريال

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال؛ أسفرت -بفضل من الله- عن القبض على (٤) أربعة مواطنين، في العقدين الثالث والرابع من العمر؛ وذلك بعد توفر الأدلة على تورطهم بالاحتيال على مواطن، من خلال عرض مركبة فارهة للبيع واستدراجه لأحد المواقع شرق العاصمة الرياض، ومن ثم سلب مبلغ (٤٠٠) ألف ريال منه، تحت تهديد السلاح، وقد عثر بحوزتهم على المبلغ المسروق وعدد (٩) طلقات حية.

وقد جرى إيقاف المتهمين، وتحريز المضبوطات، وإحالة القضية لفرع النيابة العامة.

وشرطة منطقة الرياض؛ إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن المواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

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القبض على مواطنين احتالوا على مواطن ببيع سيارة فارهة وسلبوه ٤٠٠ ألف ريال
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال؛ أسفرت -بفضل من الله- عن القبض على (٤) أربعة مواطنين، في العقدين الثالث والرابع من العمر؛ وذلك بعد توفر الأدلة على تورطهم بالاحتيال على مواطن، من خلال عرض مركبة فارهة للبيع واستدراجه لأحد المواقع شرق العاصمة الرياض، ومن ثم سلب مبلغ (٤٠٠) ألف ريال منه، تحت تهديد السلاح، وقد عثر بحوزتهم على المبلغ المسروق وعدد (٩) طلقات حية.

وقد جرى إيقاف المتهمين، وتحريز المضبوطات، وإحالة القضية لفرع النيابة العامة.

وشرطة منطقة الرياض؛ إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن المواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
11:24 AM

القبض على مواطنين احتالوا على مواطن ببيع سيارة فارهة وسلبوه ٤٠٠ ألف ريال

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
13
14,562

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال؛ أسفرت -بفضل من الله- عن القبض على (٤) أربعة مواطنين، في العقدين الثالث والرابع من العمر؛ وذلك بعد توفر الأدلة على تورطهم بالاحتيال على مواطن، من خلال عرض مركبة فارهة للبيع واستدراجه لأحد المواقع شرق العاصمة الرياض، ومن ثم سلب مبلغ (٤٠٠) ألف ريال منه، تحت تهديد السلاح، وقد عثر بحوزتهم على المبلغ المسروق وعدد (٩) طلقات حية.

وقد جرى إيقاف المتهمين، وتحريز المضبوطات، وإحالة القضية لفرع النيابة العامة.

وشرطة منطقة الرياض؛ إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن المواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

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