خميس مشيط.. مصادرة وإتلاف أكثر من 15 طناً من الأغذية الفاسدة

خلال 248 جولة نفّذتها البلديات الفرعية التابعة لها الأسبوع الماضي

نفّذت البلديات الفرعية التابعة لبلدية محافظة خميس مشيط، الأسبوع الماضي، 248 جولة ميدانية للمراقبين، أسفرت عن مصادرة وإتلاف نحو 15,328 كجم من المواد الغذائية الفاسدة، ورصد 32 مخالفة صحية، وإغلاق 8 منشآت تجارية أخرى، حيث تنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، إضافة إلى عدم تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية.

وتهدف الحملة إلى التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت التجارية، وتعزيز السلامة الغذائية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مما سيسهم في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين.