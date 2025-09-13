النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خميس مشيط.. مصادرة وإتلاف أكثر من 15 طناً من الأغذية الفاسدة

خلال 248 جولة نفّذتها البلديات الفرعية التابعة لها الأسبوع الماضي

نفّذت البلديات الفرعية التابعة لبلدية محافظة خميس مشيط، الأسبوع الماضي، 248 جولة ميدانية للمراقبين، أسفرت عن مصادرة وإتلاف نحو 15,328 كجم من المواد الغذائية الفاسدة، ورصد 32 مخالفة صحية، وإغلاق 8 منشآت تجارية أخرى، حيث تنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، إضافة إلى عدم تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية.

وتهدف الحملة إلى التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت التجارية، وتعزيز السلامة الغذائية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مما سيسهم في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين.

بلدية محافظة خميس مشيط

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
خميس مشيط.. مصادرة وإتلاف أكثر من 15 طناً من الأغذية الفاسدة
سبق

نفّذت البلديات الفرعية التابعة لبلدية محافظة خميس مشيط، الأسبوع الماضي، 248 جولة ميدانية للمراقبين، أسفرت عن مصادرة وإتلاف نحو 15,328 كجم من المواد الغذائية الفاسدة، ورصد 32 مخالفة صحية، وإغلاق 8 منشآت تجارية أخرى، حيث تنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، إضافة إلى عدم تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية.

وتهدف الحملة إلى التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت التجارية، وتعزيز السلامة الغذائية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مما سيسهم في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين.

13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442
01:06 PM

خميس مشيط.. مصادرة وإتلاف أكثر من 15 طناً من الأغذية الفاسدة

خلال 248 جولة نفّذتها البلديات الفرعية التابعة لها الأسبوع الماضي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
1
564

نفّذت البلديات الفرعية التابعة لبلدية محافظة خميس مشيط، الأسبوع الماضي، 248 جولة ميدانية للمراقبين، أسفرت عن مصادرة وإتلاف نحو 15,328 كجم من المواد الغذائية الفاسدة، ورصد 32 مخالفة صحية، وإغلاق 8 منشآت تجارية أخرى، حيث تنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، إضافة إلى عدم تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية.

وتهدف الحملة إلى التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت التجارية، وتعزيز السلامة الغذائية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مما سيسهم في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,938
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,892
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,527
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,517

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

نحن نشرب البحر..!

نحن نشرب البحر..!

عبدالغني الشيخ
النقطة الحمراء

النقطة الحمراء

بدر الغامدي
القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

علي آل شرمة
لم تُخلَقي جرسونة

لم تُخلَقي جرسونة

أحمد عجب
التجار ولعبة الضريبة

التجار ولعبة الضريبة

ابتسام منصور القحطاني
سمر المقرن.. وتناقضات الطبيعة في جازان

سمر المقرن.. وتناقضات الطبيعة في جازان

د. بشير الصم
احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

عبدالرحمن المرشد
واقعية التعليم الافتراضي!!

واقعية التعليم الافتراضي!!

عبدالله بن خميس العمري
المرشدون والمرشدات في منزلة بين المنزلتين..!!

المرشدون والمرشدات في منزلة بين المنزلتين..!!

ماجد الحربي
وبدأ عام جديد بين كورونا والتعليم..!

وبدأ عام جديد بين كورونا والتعليم..!

سارة الجهني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة