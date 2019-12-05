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وكيل إمارة حائل يدشن الاحتفال باليوم العالمي للتطوع

تحت شعار "تطوع لمستقبل يشمل الجميع"

دشن وكيل إمارة حائل عادل بن صالح آل الشيخ، اليوم الخميس؛ فعاليات اليوم العالمي للتطوع، تحت شعار "تطوع لمستقبل يشمل الجميع"، الذي تنظّمه مديرية الدفاع المدني بالمنطقة.

جاء ذلك بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة والقطاع الخيري، بحضور مدير عام التعليم المكلف يحيى العماري، ومدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فريح العيّاد، وعدد من المسؤولين والجهات الخيرية والتطوعية بالمنطقة، وذلك في قاعة المؤتمرات بجامعة حائل.

وأكد مدير الدفاع المدني بمنطقة حائل العميد عبدالله الركيان، في كلمته بالحفل؛ أهمية العمل التطوعي والحفاظ على مكتسباته في المجتمع، إضافة إلى ما يحققه من معاني التآلف بين أفراد المجتمع التي حثّ عليها الدين الحنيف وأكدت على مدلولاته تعاليم الشريعة الإسلامية؛ لترسيخ مفاهيم التطوع وآدابه ونشر هذه الثقافة بين أفراد المجتمع.

وقال إن المديرية العامة للدفاع المدني أولت هذا الجانب الإنساني اهتمامًا بالغًا؛ حيث استحدثت ضمن تشكيلاتها التنظيمية إدارات وشعبًا تولي العمل التطوعي والمتطوعين جلّ اهتمامها.

بعد ذلك شاهد الحضور عرضًا مرئيًّا عن أهمية وأهداف العمل التطوعي والجهات الحكومية والخاصة المشاركة بالأعمال التطوعية، وكرّم وكيل إمارة منطقة حائل، المشاركين من الجهات الحكومية والخيرية والتطوعية بالمنطقة، ثم قصّ الشريط للمعرض المصاحب للفعاليات.

وكيل إمارة حائل اليوم العالمي للتطوع

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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وكيل إمارة حائل يدشن الاحتفال باليوم العالمي للتطوع
سبق

دشن وكيل إمارة حائل عادل بن صالح آل الشيخ، اليوم الخميس؛ فعاليات اليوم العالمي للتطوع، تحت شعار "تطوع لمستقبل يشمل الجميع"، الذي تنظّمه مديرية الدفاع المدني بالمنطقة.

جاء ذلك بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة والقطاع الخيري، بحضور مدير عام التعليم المكلف يحيى العماري، ومدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فريح العيّاد، وعدد من المسؤولين والجهات الخيرية والتطوعية بالمنطقة، وذلك في قاعة المؤتمرات بجامعة حائل.

وأكد مدير الدفاع المدني بمنطقة حائل العميد عبدالله الركيان، في كلمته بالحفل؛ أهمية العمل التطوعي والحفاظ على مكتسباته في المجتمع، إضافة إلى ما يحققه من معاني التآلف بين أفراد المجتمع التي حثّ عليها الدين الحنيف وأكدت على مدلولاته تعاليم الشريعة الإسلامية؛ لترسيخ مفاهيم التطوع وآدابه ونشر هذه الثقافة بين أفراد المجتمع.

وقال إن المديرية العامة للدفاع المدني أولت هذا الجانب الإنساني اهتمامًا بالغًا؛ حيث استحدثت ضمن تشكيلاتها التنظيمية إدارات وشعبًا تولي العمل التطوعي والمتطوعين جلّ اهتمامها.

بعد ذلك شاهد الحضور عرضًا مرئيًّا عن أهمية وأهداف العمل التطوعي والجهات الحكومية والخاصة المشاركة بالأعمال التطوعية، وكرّم وكيل إمارة منطقة حائل، المشاركين من الجهات الحكومية والخيرية والتطوعية بالمنطقة، ثم قصّ الشريط للمعرض المصاحب للفعاليات.

05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441
05:42 PM

وكيل إمارة حائل يدشن الاحتفال باليوم العالمي للتطوع

تحت شعار "تطوع لمستقبل يشمل الجميع"

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خالد السليمي - حائل
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دشن وكيل إمارة حائل عادل بن صالح آل الشيخ، اليوم الخميس؛ فعاليات اليوم العالمي للتطوع، تحت شعار "تطوع لمستقبل يشمل الجميع"، الذي تنظّمه مديرية الدفاع المدني بالمنطقة.

جاء ذلك بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة والقطاع الخيري، بحضور مدير عام التعليم المكلف يحيى العماري، ومدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية فريح العيّاد، وعدد من المسؤولين والجهات الخيرية والتطوعية بالمنطقة، وذلك في قاعة المؤتمرات بجامعة حائل.

وأكد مدير الدفاع المدني بمنطقة حائل العميد عبدالله الركيان، في كلمته بالحفل؛ أهمية العمل التطوعي والحفاظ على مكتسباته في المجتمع، إضافة إلى ما يحققه من معاني التآلف بين أفراد المجتمع التي حثّ عليها الدين الحنيف وأكدت على مدلولاته تعاليم الشريعة الإسلامية؛ لترسيخ مفاهيم التطوع وآدابه ونشر هذه الثقافة بين أفراد المجتمع.

وقال إن المديرية العامة للدفاع المدني أولت هذا الجانب الإنساني اهتمامًا بالغًا؛ حيث استحدثت ضمن تشكيلاتها التنظيمية إدارات وشعبًا تولي العمل التطوعي والمتطوعين جلّ اهتمامها.

بعد ذلك شاهد الحضور عرضًا مرئيًّا عن أهمية وأهداف العمل التطوعي والجهات الحكومية والخاصة المشاركة بالأعمال التطوعية، وكرّم وكيل إمارة منطقة حائل، المشاركين من الجهات الحكومية والخيرية والتطوعية بالمنطقة، ثم قصّ الشريط للمعرض المصاحب للفعاليات.

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