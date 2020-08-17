الجوف.. 8440 مستفيدًا من خدمات عيادات "تطمن"
عبر 3 عيادات مخصصة لخدمة من يشعر بأعراض كورونا
قدّمت عيادات "تطمن" خدماتها لأكثر من 8440 مستفيدًا منذ بدء العمل بها وحتى الآن؛ وذلك من خلال 3 عيادات، في مستشفى الملك عبدالعزيز بسكاكا، ومركز صحي الصفاة بدومة الجندل، ومركز صحي الدعيجاء بطبرجل.
يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس أو سعال.
وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.
عيادات تطمن
الجوف.. 8440 مستفيدًا من خدمات عيادات "تطمن"
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-08-17
قدّمت عيادات "تطمن" خدماتها لأكثر من 8440 مستفيدًا منذ بدء العمل بها وحتى الآن؛ وذلك من خلال 3 عيادات، في مستشفى الملك عبدالعزيز بسكاكا، ومركز صحي الصفاة بدومة الجندل، ومركز صحي الدعيجاء بطبرجل.
يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس أو سعال.
وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.
17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441
11:40 AM
الجوف.. 8440 مستفيدًا من خدمات عيادات "تطمن"
عبر 3 عيادات مخصصة لخدمة من يشعر بأعراض كورونا
قدّمت عيادات "تطمن" خدماتها لأكثر من 8440 مستفيدًا منذ بدء العمل بها وحتى الآن؛ وذلك من خلال 3 عيادات، في مستشفى الملك عبدالعزيز بسكاكا، ومركز صحي الصفاة بدومة الجندل، ومركز صحي الدعيجاء بطبرجل.
يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس أو سعال.
وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.