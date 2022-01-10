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مستشار الرئيس المصري يُحذِّر من ظهور متحورات أخرى لكورونا.. تَعَرَّف عليها

قال مستشار الرئيس المصري للصحة محمد عوض تاج الدين، إنه يجب توقع ظهور متحورات جديدة لفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة.

وطِبقًا لوسائل إعلام محلية، قال "تاج الدين": "يجب أن نتوقع مزيدًا من تحورات الفيروس في الأيام المقبلة، حتى ينجح (الفيروس) في دخول الجسم من خلال التحور الجديد".

وأضاف "تاج الدين": "أتوقع في 2022 وقبل الشتاء المقبل، أن يكون هناك شكل جديد من الفيروس، متطور وأقل شدة وحِدَّة ويتم التعامل معه بشكل جيد".

ولفت مستشار السيسي، إلى أن انخفاض أعداد الإصابات بكورونا داخل مصر؛ يعود إلى "قدرة الدولة على السيطرة على الحالات بداخلها، ومن الجيد أن المتحور الجديد أوميكرون أقل بكثير عن المتحورات السابقة، وتأثيره على الجهاز التنفسي أقل".

وقال: "هناك حالات أوميكرون في مصر، ويجب أن نستمر في كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس"، وتابع: "الاحتياط الرئيسي للحد من العدوى، هو اتباع الإجراءات الاحترازية، والحصول على اللقاحات".

الرئيسية/ أخبار العالم

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مستشار الرئيس المصري يُحذِّر من ظهور متحورات أخرى لكورونا.. تَعَرَّف عليها
سبق

قال مستشار الرئيس المصري للصحة محمد عوض تاج الدين، إنه يجب توقع ظهور متحورات جديدة لفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة.

وطِبقًا لوسائل إعلام محلية، قال "تاج الدين": "يجب أن نتوقع مزيدًا من تحورات الفيروس في الأيام المقبلة، حتى ينجح (الفيروس) في دخول الجسم من خلال التحور الجديد".

وأضاف "تاج الدين": "أتوقع في 2022 وقبل الشتاء المقبل، أن يكون هناك شكل جديد من الفيروس، متطور وأقل شدة وحِدَّة ويتم التعامل معه بشكل جيد".

ولفت مستشار السيسي، إلى أن انخفاض أعداد الإصابات بكورونا داخل مصر؛ يعود إلى "قدرة الدولة على السيطرة على الحالات بداخلها، ومن الجيد أن المتحور الجديد أوميكرون أقل بكثير عن المتحورات السابقة، وتأثيره على الجهاز التنفسي أقل".

وقال: "هناك حالات أوميكرون في مصر، ويجب أن نستمر في كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس"، وتابع: "الاحتياط الرئيسي للحد من العدوى، هو اتباع الإجراءات الاحترازية، والحصول على اللقاحات".

10 يناير 2022 - 7 جمادى الآخر 1443
08:42 AM

مستشار الرئيس المصري يُحذِّر من ظهور متحورات أخرى لكورونا.. تَعَرَّف عليها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال مستشار الرئيس المصري للصحة محمد عوض تاج الدين، إنه يجب توقع ظهور متحورات جديدة لفيروس كورونا خلال الأيام المقبلة.

وطِبقًا لوسائل إعلام محلية، قال "تاج الدين": "يجب أن نتوقع مزيدًا من تحورات الفيروس في الأيام المقبلة، حتى ينجح (الفيروس) في دخول الجسم من خلال التحور الجديد".

وأضاف "تاج الدين": "أتوقع في 2022 وقبل الشتاء المقبل، أن يكون هناك شكل جديد من الفيروس، متطور وأقل شدة وحِدَّة ويتم التعامل معه بشكل جيد".

ولفت مستشار السيسي، إلى أن انخفاض أعداد الإصابات بكورونا داخل مصر؛ يعود إلى "قدرة الدولة على السيطرة على الحالات بداخلها، ومن الجيد أن المتحور الجديد أوميكرون أقل بكثير عن المتحورات السابقة، وتأثيره على الجهاز التنفسي أقل".

وقال: "هناك حالات أوميكرون في مصر، ويجب أن نستمر في كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس"، وتابع: "الاحتياط الرئيسي للحد من العدوى، هو اتباع الإجراءات الاحترازية، والحصول على اللقاحات".

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