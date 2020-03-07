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الشرقية.. حملات لتوعية المصلين من فيروس "كورونا" بالمساجد

خلال صلاة الجمعة.. للتوعية بطرق الوقاية عبر أطباء ومثقّفين مختصّين

نفّذ التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية؛ حملات للتوعية بفيروس "كورونا" المستجدّ، استهدفت عددًا من الجوامع التي أُقيمت فيها صلاة الجمعة على مستوى المنطقة.

وهدفت الحملات لتوعية المصلين بطرق الوقاية من هذا المرض، وشرح الطرق الصحيحة لغسل الأيدي عبر أطباء ومثقفين مختصين، إلى جانب توزيع العديد من المنشورات الصحية التثقيفية للإرشاد الوقائي.

وشهدت الحملات تفاعل المصلين من خلال توجيه العديد من الاستفسارات المتعلّقة بسبل الوقاية من الفيروس، فيما طلب القائمون على هذه الحملات من المتلقّين تطبيقَ هذه الإجراءات الوقائية في منازلهم وأماكن عملهم.

وشملت الحملة جامع خادم الحرمين الشريفين بالسوق في الدمام، وجامع الفرقان، والعنود، والوابل، والأمير فيصل بن تركي بالدمام، وجامع خادم الحرمين الشريفين بإسكان الخبر، وجامع السويدان بحي الدوحة، وجامع العجمي بالعليا، وجامع الجاليات بوسط الجبيل، وجامعَي الورثان وأبا حسين بالجبيل، وجامع عبدالرحمن بن عوف بمليجة، وجامع حذيفة بن اليمان بنطاع، وجامع الأميرة حصة بنت سعود الكبير بمليجة، وجامع السلام بالصرار، وجامع الملك عبدالعزيز بالخفجي، وجوامع: الملك عبدالعزيز وأبو عبيدة بن الجراح ومصعب بن عمير والعلامة بن باز ومحمد بن عبد الوهاب وسعد بن أبي وقاص والشدي وأبو موسى الأشعري وزيد بن حارثة في محافظة بقيق، والجامع الكبير بالنعيرية، وجامع الشيط الكبير، وأم الشفلح واللصافة والسوق الكبير بقرية العليا، ومسجد الجميح والأمير سلطان بالرفيعة، ومسجد العاذرية ومشلة والشامية والشيحية ومطربة واللهابة، وجامعَي المنفذ والمدينة العسكرية بالبطحاء، وجامع سلوى القديم، ومسجد حزم أم الساهك، وجوامع الرسول والإمام الرضا والإمام الباقر والإمام الحسين في صفوى، وجامعَي الرحمة والصحابة برأس تنورة، ومسجد الشيخ حسين والإمام علي بالقطيف، والإمام علي بالقديح، والإمام حسن بالجارودية.

ويكثف التجمع الصحي الأول تواجده في منافذ المملكة البرية والجوية؛ من خلال فرق طبية تعمل على مدار ٢٤ ساعة لإجراء الفرز البصري، وتنفيذ التدابير الوقائية والاحترازية تجاه فيروس كورونا، في الوقت الذي أهابت فيه وزارة الصحة بالمواطنين والمقيمين ضرورة الإفصاح عن سجلات سفرهم لإحدى الدول التي ينتشر فيها الفيروس خلال ١٤ يومًا الماضية.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الشرقية.. حملات لتوعية المصلين من فيروس "كورونا" بالمساجد
سبق

نفّذ التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية؛ حملات للتوعية بفيروس "كورونا" المستجدّ، استهدفت عددًا من الجوامع التي أُقيمت فيها صلاة الجمعة على مستوى المنطقة.

وهدفت الحملات لتوعية المصلين بطرق الوقاية من هذا المرض، وشرح الطرق الصحيحة لغسل الأيدي عبر أطباء ومثقفين مختصين، إلى جانب توزيع العديد من المنشورات الصحية التثقيفية للإرشاد الوقائي.

وشهدت الحملات تفاعل المصلين من خلال توجيه العديد من الاستفسارات المتعلّقة بسبل الوقاية من الفيروس، فيما طلب القائمون على هذه الحملات من المتلقّين تطبيقَ هذه الإجراءات الوقائية في منازلهم وأماكن عملهم.

وشملت الحملة جامع خادم الحرمين الشريفين بالسوق في الدمام، وجامع الفرقان، والعنود، والوابل، والأمير فيصل بن تركي بالدمام، وجامع خادم الحرمين الشريفين بإسكان الخبر، وجامع السويدان بحي الدوحة، وجامع العجمي بالعليا، وجامع الجاليات بوسط الجبيل، وجامعَي الورثان وأبا حسين بالجبيل، وجامع عبدالرحمن بن عوف بمليجة، وجامع حذيفة بن اليمان بنطاع، وجامع الأميرة حصة بنت سعود الكبير بمليجة، وجامع السلام بالصرار، وجامع الملك عبدالعزيز بالخفجي، وجوامع: الملك عبدالعزيز وأبو عبيدة بن الجراح ومصعب بن عمير والعلامة بن باز ومحمد بن عبد الوهاب وسعد بن أبي وقاص والشدي وأبو موسى الأشعري وزيد بن حارثة في محافظة بقيق، والجامع الكبير بالنعيرية، وجامع الشيط الكبير، وأم الشفلح واللصافة والسوق الكبير بقرية العليا، ومسجد الجميح والأمير سلطان بالرفيعة، ومسجد العاذرية ومشلة والشامية والشيحية ومطربة واللهابة، وجامعَي المنفذ والمدينة العسكرية بالبطحاء، وجامع سلوى القديم، ومسجد حزم أم الساهك، وجوامع الرسول والإمام الرضا والإمام الباقر والإمام الحسين في صفوى، وجامعَي الرحمة والصحابة برأس تنورة، ومسجد الشيخ حسين والإمام علي بالقطيف، والإمام علي بالقديح، والإمام حسن بالجارودية.

ويكثف التجمع الصحي الأول تواجده في منافذ المملكة البرية والجوية؛ من خلال فرق طبية تعمل على مدار ٢٤ ساعة لإجراء الفرز البصري، وتنفيذ التدابير الوقائية والاحترازية تجاه فيروس كورونا، في الوقت الذي أهابت فيه وزارة الصحة بالمواطنين والمقيمين ضرورة الإفصاح عن سجلات سفرهم لإحدى الدول التي ينتشر فيها الفيروس خلال ١٤ يومًا الماضية.

07 مارس 2020 - 12 رجب 1441
02:23 PM

الشرقية.. حملات لتوعية المصلين من فيروس "كورونا" بالمساجد

خلال صلاة الجمعة.. للتوعية بطرق الوقاية عبر أطباء ومثقّفين مختصّين

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حامد العلي - الدمام
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نفّذ التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية؛ حملات للتوعية بفيروس "كورونا" المستجدّ، استهدفت عددًا من الجوامع التي أُقيمت فيها صلاة الجمعة على مستوى المنطقة.

وهدفت الحملات لتوعية المصلين بطرق الوقاية من هذا المرض، وشرح الطرق الصحيحة لغسل الأيدي عبر أطباء ومثقفين مختصين، إلى جانب توزيع العديد من المنشورات الصحية التثقيفية للإرشاد الوقائي.

وشهدت الحملات تفاعل المصلين من خلال توجيه العديد من الاستفسارات المتعلّقة بسبل الوقاية من الفيروس، فيما طلب القائمون على هذه الحملات من المتلقّين تطبيقَ هذه الإجراءات الوقائية في منازلهم وأماكن عملهم.

وشملت الحملة جامع خادم الحرمين الشريفين بالسوق في الدمام، وجامع الفرقان، والعنود، والوابل، والأمير فيصل بن تركي بالدمام، وجامع خادم الحرمين الشريفين بإسكان الخبر، وجامع السويدان بحي الدوحة، وجامع العجمي بالعليا، وجامع الجاليات بوسط الجبيل، وجامعَي الورثان وأبا حسين بالجبيل، وجامع عبدالرحمن بن عوف بمليجة، وجامع حذيفة بن اليمان بنطاع، وجامع الأميرة حصة بنت سعود الكبير بمليجة، وجامع السلام بالصرار، وجامع الملك عبدالعزيز بالخفجي، وجوامع: الملك عبدالعزيز وأبو عبيدة بن الجراح ومصعب بن عمير والعلامة بن باز ومحمد بن عبد الوهاب وسعد بن أبي وقاص والشدي وأبو موسى الأشعري وزيد بن حارثة في محافظة بقيق، والجامع الكبير بالنعيرية، وجامع الشيط الكبير، وأم الشفلح واللصافة والسوق الكبير بقرية العليا، ومسجد الجميح والأمير سلطان بالرفيعة، ومسجد العاذرية ومشلة والشامية والشيحية ومطربة واللهابة، وجامعَي المنفذ والمدينة العسكرية بالبطحاء، وجامع سلوى القديم، ومسجد حزم أم الساهك، وجوامع الرسول والإمام الرضا والإمام الباقر والإمام الحسين في صفوى، وجامعَي الرحمة والصحابة برأس تنورة، ومسجد الشيخ حسين والإمام علي بالقطيف، والإمام علي بالقديح، والإمام حسن بالجارودية.

ويكثف التجمع الصحي الأول تواجده في منافذ المملكة البرية والجوية؛ من خلال فرق طبية تعمل على مدار ٢٤ ساعة لإجراء الفرز البصري، وتنفيذ التدابير الوقائية والاحترازية تجاه فيروس كورونا، في الوقت الذي أهابت فيه وزارة الصحة بالمواطنين والمقيمين ضرورة الإفصاح عن سجلات سفرهم لإحدى الدول التي ينتشر فيها الفيروس خلال ١٤ يومًا الماضية.

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