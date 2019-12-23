النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"النيابة العامة": أرسلنا 13 مذكرة إنابة لتركيا ولم يردوا إلا بواحدة تخص "العتيبي"

الشيخ "شلعان": 9 جلسات لنظر قضية مقتل "خاشقجي" والحكم كان في العاشرة

أكد وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح بن شلعان أن جميع من تم الاشتباه بهم في قضية مقتل المواطن جمال بن أحمد خاشقجي تم التحقيق معهم من قبل النيابة العامة، ومن ثبتت إدانته تحقيقياً جرت إحالته إلى المحكمة، ومن لم تثبت إدانته لعدم وجود أدلة كافية، فتم الإفراج عنه، وإخلاء سبيله عن طريق النيابة أو عن طريق المحكمة.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقِد بمقر النيابة العامة بالرياض اليوم: "إن الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجزائية بحق المدعى عليهم ليست قطعية إلا بمصادقة محكمة الاستئناف والمحكمة العليا عليها، ولم يتبقّ في الإجراءات إلا النظر إلى الاعتراض على الحكم من محكمة الاستئناف، وإذا تم الحكم قصاصاً من قبل محكمة الاستئناف يتم رفعها إلى المحكمة العليا استناداً إلى المادة 190 من نظام الإجراءات الجزائية.

وبيّن أن قضية المدعى عليهم في المحكمة الجزائية بالرياض نُظِرت في تسع جلسات، وصدر الحكم في الجلسة العاشرة، حيث سُمِح بحضور المهتمين في هذا الشأن، وأبناء المجني عليه ومحاميهم، كذلك ممثلو سفارات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن.

وفي سؤال مفاده: "هل كانت تركيا متعاونة؟ وهل قدمت أي مساعدة في التحقيقات؟" أجاب وكيل النيابة العامة بالقول: أرسلت النيابة العامة 13 مذكرة إنابة قضائية إلى الجانب التركي؛ لتزويد النيابة العامة في المملكة بما يتوفر لديهم من الأدلة من مواقع مسرح الجريمة، ولكن لم ترد أي إنابة إلا إنابة قضائية واحدة تخص القنصل السعودي محمد العتيبي الذي تم الإفراج عنه عن طريق النيابة العامة، وتضمّنت هذه الإنابة شهادة الشهود من الجنسية التركية أن القنصل السعودي كان معهم يوم وقوع الجريمة، حيث كان يتمتع بإجازة رسمية.

ولفت الانتباه إلى أن تحقيقات النيابة العامة أظهرت أنه لا توجد أي نية مسبقة للقتل عند بداية هذه المهمة، وكان القتل لحظياً عندما قام قائد فريق التفاوض بتفقد مقر القنصلية، وظهر له استحالة نقل المجني عليه جمال خاشقجي -رحمه الله- إلى مكان آمن؛ لاستكمال المفاوضات معه، وبعد ذلك تم الاتفاق والتشاور مع رئيس هيئة التفاوض والجناة على قتل المجني عليه داخل القنصلية، مؤكداً أن التحقيقات أثبتت أنه لا توجد أي عداوة سابقة بين الجناة والمجني عليه رحمه الله.

وأكد وكيل النيابة العامة أن جميع من تم الاشتباه بعلاقتهم في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي تم التحقيق معهم عن طريق النيابة العامة، ومن ثبت إدانته تحقيقياً أحيل إلى المحكمة، ومن لم تثبت إدانته تم الإفراج عنه عن طريق النيابة العامة أو المحكمة لعدم وجود أدلة كافية ضده، مشيراً في هذا الصدد إلى أن المتهم سعود القحطاني تم التحقيق معه عن طريق النيابة العامة، ولم يوجه له أي اتهام؛ لعدم وجود أي دليل ضده، أما المتهم أحمد عسيري فقد جرى التحقيق معه وتم توجيه الاتهام إليه، وأحيل إلى المحكمة، وصدر حكم بإخلاء سبيله؛ لعدم ثبوت إدانته في القضية بشقيها العام والخاص.

وعن عدم إعلان النيابة العامة لهوية المحكوم عليهم في القضية ابتدائياً، أوضح وكيل النيابة العامة أن المادة 68 من نظام الإجراءات الجزائية تَحظر إعلان الأسماء؛ لكون الأحكام ما زالت ابتدائية، وحينما تكون قطعية فسيتم ذلك.

النيابة العامة جمال خاشقجي تركيا شلعان بن راجح بن شلعان

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"النيابة العامة": أرسلنا 13 مذكرة إنابة لتركيا ولم يردوا إلا بواحدة تخص "العتيبي"
سبق

أكد وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح بن شلعان أن جميع من تم الاشتباه بهم في قضية مقتل المواطن جمال بن أحمد خاشقجي تم التحقيق معهم من قبل النيابة العامة، ومن ثبتت إدانته تحقيقياً جرت إحالته إلى المحكمة، ومن لم تثبت إدانته لعدم وجود أدلة كافية، فتم الإفراج عنه، وإخلاء سبيله عن طريق النيابة أو عن طريق المحكمة.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقِد بمقر النيابة العامة بالرياض اليوم: "إن الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجزائية بحق المدعى عليهم ليست قطعية إلا بمصادقة محكمة الاستئناف والمحكمة العليا عليها، ولم يتبقّ في الإجراءات إلا النظر إلى الاعتراض على الحكم من محكمة الاستئناف، وإذا تم الحكم قصاصاً من قبل محكمة الاستئناف يتم رفعها إلى المحكمة العليا استناداً إلى المادة 190 من نظام الإجراءات الجزائية.

وبيّن أن قضية المدعى عليهم في المحكمة الجزائية بالرياض نُظِرت في تسع جلسات، وصدر الحكم في الجلسة العاشرة، حيث سُمِح بحضور المهتمين في هذا الشأن، وأبناء المجني عليه ومحاميهم، كذلك ممثلو سفارات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن.

وفي سؤال مفاده: "هل كانت تركيا متعاونة؟ وهل قدمت أي مساعدة في التحقيقات؟" أجاب وكيل النيابة العامة بالقول: أرسلت النيابة العامة 13 مذكرة إنابة قضائية إلى الجانب التركي؛ لتزويد النيابة العامة في المملكة بما يتوفر لديهم من الأدلة من مواقع مسرح الجريمة، ولكن لم ترد أي إنابة إلا إنابة قضائية واحدة تخص القنصل السعودي محمد العتيبي الذي تم الإفراج عنه عن طريق النيابة العامة، وتضمّنت هذه الإنابة شهادة الشهود من الجنسية التركية أن القنصل السعودي كان معهم يوم وقوع الجريمة، حيث كان يتمتع بإجازة رسمية.

ولفت الانتباه إلى أن تحقيقات النيابة العامة أظهرت أنه لا توجد أي نية مسبقة للقتل عند بداية هذه المهمة، وكان القتل لحظياً عندما قام قائد فريق التفاوض بتفقد مقر القنصلية، وظهر له استحالة نقل المجني عليه جمال خاشقجي -رحمه الله- إلى مكان آمن؛ لاستكمال المفاوضات معه، وبعد ذلك تم الاتفاق والتشاور مع رئيس هيئة التفاوض والجناة على قتل المجني عليه داخل القنصلية، مؤكداً أن التحقيقات أثبتت أنه لا توجد أي عداوة سابقة بين الجناة والمجني عليه رحمه الله.

وأكد وكيل النيابة العامة أن جميع من تم الاشتباه بعلاقتهم في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي تم التحقيق معهم عن طريق النيابة العامة، ومن ثبت إدانته تحقيقياً أحيل إلى المحكمة، ومن لم تثبت إدانته تم الإفراج عنه عن طريق النيابة العامة أو المحكمة لعدم وجود أدلة كافية ضده، مشيراً في هذا الصدد إلى أن المتهم سعود القحطاني تم التحقيق معه عن طريق النيابة العامة، ولم يوجه له أي اتهام؛ لعدم وجود أي دليل ضده، أما المتهم أحمد عسيري فقد جرى التحقيق معه وتم توجيه الاتهام إليه، وأحيل إلى المحكمة، وصدر حكم بإخلاء سبيله؛ لعدم ثبوت إدانته في القضية بشقيها العام والخاص.

وعن عدم إعلان النيابة العامة لهوية المحكوم عليهم في القضية ابتدائياً، أوضح وكيل النيابة العامة أن المادة 68 من نظام الإجراءات الجزائية تَحظر إعلان الأسماء؛ لكون الأحكام ما زالت ابتدائية، وحينما تكون قطعية فسيتم ذلك.

23 ديسمبر 2019 - 26 ربيع الآخر 1441
02:42 PM

"النيابة العامة": أرسلنا 13 مذكرة إنابة لتركيا ولم يردوا إلا بواحدة تخص "العتيبي"

الشيخ "شلعان": 9 جلسات لنظر قضية مقتل "خاشقجي" والحكم كان في العاشرة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
3,822

أكد وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح بن شلعان أن جميع من تم الاشتباه بهم في قضية مقتل المواطن جمال بن أحمد خاشقجي تم التحقيق معهم من قبل النيابة العامة، ومن ثبتت إدانته تحقيقياً جرت إحالته إلى المحكمة، ومن لم تثبت إدانته لعدم وجود أدلة كافية، فتم الإفراج عنه، وإخلاء سبيله عن طريق النيابة أو عن طريق المحكمة.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقِد بمقر النيابة العامة بالرياض اليوم: "إن الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجزائية بحق المدعى عليهم ليست قطعية إلا بمصادقة محكمة الاستئناف والمحكمة العليا عليها، ولم يتبقّ في الإجراءات إلا النظر إلى الاعتراض على الحكم من محكمة الاستئناف، وإذا تم الحكم قصاصاً من قبل محكمة الاستئناف يتم رفعها إلى المحكمة العليا استناداً إلى المادة 190 من نظام الإجراءات الجزائية.

وبيّن أن قضية المدعى عليهم في المحكمة الجزائية بالرياض نُظِرت في تسع جلسات، وصدر الحكم في الجلسة العاشرة، حيث سُمِح بحضور المهتمين في هذا الشأن، وأبناء المجني عليه ومحاميهم، كذلك ممثلو سفارات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن.

وفي سؤال مفاده: "هل كانت تركيا متعاونة؟ وهل قدمت أي مساعدة في التحقيقات؟" أجاب وكيل النيابة العامة بالقول: أرسلت النيابة العامة 13 مذكرة إنابة قضائية إلى الجانب التركي؛ لتزويد النيابة العامة في المملكة بما يتوفر لديهم من الأدلة من مواقع مسرح الجريمة، ولكن لم ترد أي إنابة إلا إنابة قضائية واحدة تخص القنصل السعودي محمد العتيبي الذي تم الإفراج عنه عن طريق النيابة العامة، وتضمّنت هذه الإنابة شهادة الشهود من الجنسية التركية أن القنصل السعودي كان معهم يوم وقوع الجريمة، حيث كان يتمتع بإجازة رسمية.

ولفت الانتباه إلى أن تحقيقات النيابة العامة أظهرت أنه لا توجد أي نية مسبقة للقتل عند بداية هذه المهمة، وكان القتل لحظياً عندما قام قائد فريق التفاوض بتفقد مقر القنصلية، وظهر له استحالة نقل المجني عليه جمال خاشقجي -رحمه الله- إلى مكان آمن؛ لاستكمال المفاوضات معه، وبعد ذلك تم الاتفاق والتشاور مع رئيس هيئة التفاوض والجناة على قتل المجني عليه داخل القنصلية، مؤكداً أن التحقيقات أثبتت أنه لا توجد أي عداوة سابقة بين الجناة والمجني عليه رحمه الله.

وأكد وكيل النيابة العامة أن جميع من تم الاشتباه بعلاقتهم في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي تم التحقيق معهم عن طريق النيابة العامة، ومن ثبت إدانته تحقيقياً أحيل إلى المحكمة، ومن لم تثبت إدانته تم الإفراج عنه عن طريق النيابة العامة أو المحكمة لعدم وجود أدلة كافية ضده، مشيراً في هذا الصدد إلى أن المتهم سعود القحطاني تم التحقيق معه عن طريق النيابة العامة، ولم يوجه له أي اتهام؛ لعدم وجود أي دليل ضده، أما المتهم أحمد عسيري فقد جرى التحقيق معه وتم توجيه الاتهام إليه، وأحيل إلى المحكمة، وصدر حكم بإخلاء سبيله؛ لعدم ثبوت إدانته في القضية بشقيها العام والخاص.

وعن عدم إعلان النيابة العامة لهوية المحكوم عليهم في القضية ابتدائياً، أوضح وكيل النيابة العامة أن المادة 68 من نظام الإجراءات الجزائية تَحظر إعلان الأسماء؛ لكون الأحكام ما زالت ابتدائية، وحينما تكون قطعية فسيتم ذلك.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,669
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,414
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,789
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,264

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة