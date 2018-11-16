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بالفيديو.. عامل نظافة يفرغ النفايات أمام منزل مواطن في الرياض

طالب أمانة الرياض اتخاذ الإجراءات الرادعة لضمان عدم التكرار

وثقت كاميرا مراقبة منزلية في أحد أحياء العاصمة الرياض قيام عامل نظافة بإلقاء المخلفات أمام منزل مواطن والاستيلاء على الكرتون المخصص لها.

ويظهر في المقطع، الذي حصلت عليه "سبق"، سيارة نظافة تتوقف أمام منزل مواطن بحي الخليج، ويترجل منها العامل ويتجه إلى كرتون مملوء بالنفايات ثم يقوم بإفراغه أمام المنزل ويحمل الكرتون معه قبل أن يغادر تاركاً القمامة متراكمة خلفه.

وتصاعدت مطالبات لأمانة الرياض بأن تتخذ إجراءً حازماً بحق العمالة المسؤولة عن النظافة في الأحياء السكنية، وذلك بعد تكرار مثل هذه المخالفات في إزالة النفايات، حيث سجلتها كاميرات المراقبة للمرة الثانية خلال الأسبوعين الماضيين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. عامل نظافة يفرغ النفايات أمام منزل مواطن في الرياض
سبق

وثقت كاميرا مراقبة منزلية في أحد أحياء العاصمة الرياض قيام عامل نظافة بإلقاء المخلفات أمام منزل مواطن والاستيلاء على الكرتون المخصص لها.

ويظهر في المقطع، الذي حصلت عليه "سبق"، سيارة نظافة تتوقف أمام منزل مواطن بحي الخليج، ويترجل منها العامل ويتجه إلى كرتون مملوء بالنفايات ثم يقوم بإفراغه أمام المنزل ويحمل الكرتون معه قبل أن يغادر تاركاً القمامة متراكمة خلفه.

وتصاعدت مطالبات لأمانة الرياض بأن تتخذ إجراءً حازماً بحق العمالة المسؤولة عن النظافة في الأحياء السكنية، وذلك بعد تكرار مثل هذه المخالفات في إزالة النفايات، حيث سجلتها كاميرات المراقبة للمرة الثانية خلال الأسبوعين الماضيين.

16 نوفمبر 2018 - 8 ربيع الأول 1440
05:02 PM

بالفيديو.. عامل نظافة يفرغ النفايات أمام منزل مواطن في الرياض

طالب أمانة الرياض اتخاذ الإجراءات الرادعة لضمان عدم التكرار

A A A
عويد التومي - الرياض
17
12,517

وثقت كاميرا مراقبة منزلية في أحد أحياء العاصمة الرياض قيام عامل نظافة بإلقاء المخلفات أمام منزل مواطن والاستيلاء على الكرتون المخصص لها.

ويظهر في المقطع، الذي حصلت عليه "سبق"، سيارة نظافة تتوقف أمام منزل مواطن بحي الخليج، ويترجل منها العامل ويتجه إلى كرتون مملوء بالنفايات ثم يقوم بإفراغه أمام المنزل ويحمل الكرتون معه قبل أن يغادر تاركاً القمامة متراكمة خلفه.

وتصاعدت مطالبات لأمانة الرياض بأن تتخذ إجراءً حازماً بحق العمالة المسؤولة عن النظافة في الأحياء السكنية، وذلك بعد تكرار مثل هذه المخالفات في إزالة النفايات، حيث سجلتها كاميرات المراقبة للمرة الثانية خلال الأسبوعين الماضيين.

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