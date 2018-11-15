محافظ صامطة يقدم واجب العزاء في وفاة 3 أشقاء بحادث مروري

وقدم التعازي والمواساة لأسرة الشيخ "صميلي" بمركز السهي

قدّم محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة واجب العزاء للسيد محمد هادي علي حكمي، في وفاة أبنائه طارق وعبدالله والبراء إثر حادث مروري وقع بين سيارتين، صباح يوم الثلاثاء الماضي، وذلك على طريق إسكان الخارش بصامطة بالقرب من مركز الرعاية الأولية.

وفي التفاصيل، أعرب "زعلة" خلال زيارته لأسر المتوفين بحي الضاحية شمال محافظة صامطة عن صادق تعازيه ومواساته سائلاً الله عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وأن يلهم الأسرة الصبر والسلوان.

ومن جانب آخر، قدم محافظ صامطة خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة وذوي الشيخ علي بن إدريس صميلي، رحمه الله، والد المتحدث الإعلامي السابق بصحة جازان محمد بن علي الصميلي بقرية عببة التابعة لمركز السهي، حيث كان في استقباله شيخ القرية الشيخ عبده بكري الصميلي وأبناء وأعيان القرية.

وأعرب"زعلة" خلال تعزيته لأسرة وذوي الفقيد الصميلي عن صادق تعازيه ومواساته سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

وعبّر "الحكمي" وذوو الفقيد الصميلي، عن شكرهم لمحافظ صامطة على مواساته لهم ومشاركته في مصابهم سائلين الله أن يديم عليه الصحة وألا يريه مكروهًا.

ورافق المحافظ، خلال الزيارة لمقر العزاء، رئيس مركز السهي عبدالله بن أحمد السهلي.