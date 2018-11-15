النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

محافظ صامطة يقدم واجب العزاء في وفاة 3 أشقاء بحادث مروري

وقدم التعازي والمواساة لأسرة الشيخ "صميلي" بمركز السهي

قدّم محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة واجب العزاء للسيد محمد هادي علي حكمي، في وفاة أبنائه طارق وعبدالله والبراء إثر حادث مروري وقع بين سيارتين، صباح يوم الثلاثاء الماضي، وذلك على طريق إسكان الخارش بصامطة بالقرب من مركز الرعاية الأولية.

وفي التفاصيل، أعرب "زعلة" خلال زيارته لأسر المتوفين بحي الضاحية شمال محافظة صامطة عن صادق تعازيه ومواساته سائلاً الله عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وأن يلهم الأسرة الصبر والسلوان.

ومن جانب آخر، قدم محافظ صامطة خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة وذوي الشيخ علي بن إدريس صميلي، رحمه الله، والد المتحدث الإعلامي السابق بصحة جازان محمد بن علي الصميلي بقرية عببة التابعة لمركز السهي، حيث كان في استقباله شيخ القرية الشيخ عبده بكري الصميلي وأبناء وأعيان القرية.

وأعرب"زعلة" خلال تعزيته لأسرة وذوي الفقيد الصميلي عن صادق تعازيه ومواساته سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

وعبّر "الحكمي" وذوو الفقيد الصميلي، عن شكرهم لمحافظ صامطة على مواساته لهم ومشاركته في مصابهم سائلين الله أن يديم عليه الصحة وألا يريه مكروهًا.

ورافق المحافظ، خلال الزيارة لمقر العزاء، رئيس مركز السهي عبدالله بن أحمد السهلي.

صامطة محافظ صامطة أحمد زعلة مركز السهي

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
محافظ صامطة يقدم واجب العزاء في وفاة 3 أشقاء بحادث مروري
سبق

قدّم محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة واجب العزاء للسيد محمد هادي علي حكمي، في وفاة أبنائه طارق وعبدالله والبراء إثر حادث مروري وقع بين سيارتين، صباح يوم الثلاثاء الماضي، وذلك على طريق إسكان الخارش بصامطة بالقرب من مركز الرعاية الأولية.

وفي التفاصيل، أعرب "زعلة" خلال زيارته لأسر المتوفين بحي الضاحية شمال محافظة صامطة عن صادق تعازيه ومواساته سائلاً الله عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وأن يلهم الأسرة الصبر والسلوان.

ومن جانب آخر، قدم محافظ صامطة خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة وذوي الشيخ علي بن إدريس صميلي، رحمه الله، والد المتحدث الإعلامي السابق بصحة جازان محمد بن علي الصميلي بقرية عببة التابعة لمركز السهي، حيث كان في استقباله شيخ القرية الشيخ عبده بكري الصميلي وأبناء وأعيان القرية.

وأعرب"زعلة" خلال تعزيته لأسرة وذوي الفقيد الصميلي عن صادق تعازيه ومواساته سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

وعبّر "الحكمي" وذوو الفقيد الصميلي، عن شكرهم لمحافظ صامطة على مواساته لهم ومشاركته في مصابهم سائلين الله أن يديم عليه الصحة وألا يريه مكروهًا.

ورافق المحافظ، خلال الزيارة لمقر العزاء، رئيس مركز السهي عبدالله بن أحمد السهلي.

15 نوفمبر 2019 - 18 ربيع الأول 1441
01:35 AM

محافظ صامطة يقدم واجب العزاء في وفاة 3 أشقاء بحادث مروري

وقدم التعازي والمواساة لأسرة الشيخ "صميلي" بمركز السهي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
1
123

قدّم محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة واجب العزاء للسيد محمد هادي علي حكمي، في وفاة أبنائه طارق وعبدالله والبراء إثر حادث مروري وقع بين سيارتين، صباح يوم الثلاثاء الماضي، وذلك على طريق إسكان الخارش بصامطة بالقرب من مركز الرعاية الأولية.

وفي التفاصيل، أعرب "زعلة" خلال زيارته لأسر المتوفين بحي الضاحية شمال محافظة صامطة عن صادق تعازيه ومواساته سائلاً الله عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته وأن يلهم الأسرة الصبر والسلوان.

ومن جانب آخر، قدم محافظ صامطة خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة وذوي الشيخ علي بن إدريس صميلي، رحمه الله، والد المتحدث الإعلامي السابق بصحة جازان محمد بن علي الصميلي بقرية عببة التابعة لمركز السهي، حيث كان في استقباله شيخ القرية الشيخ عبده بكري الصميلي وأبناء وأعيان القرية.

وأعرب"زعلة" خلال تعزيته لأسرة وذوي الفقيد الصميلي عن صادق تعازيه ومواساته سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

وعبّر "الحكمي" وذوو الفقيد الصميلي، عن شكرهم لمحافظ صامطة على مواساته لهم ومشاركته في مصابهم سائلين الله أن يديم عليه الصحة وألا يريه مكروهًا.

ورافق المحافظ، خلال الزيارة لمقر العزاء، رئيس مركز السهي عبدالله بن أحمد السهلي.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,392
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,289
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,651
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,949

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ
نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي
فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

عبدالرحمن المرشد
ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

صالح مطر الغامدي
البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ
زيارة الوزير والعصا السحرية!!

زيارة الوزير والعصا السحرية!!

جمعان الكرت
خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

ماجد الحربي
جامعات 2030

جامعات 2030

حامد الشراري
متى تزغرد العروس؟

متى تزغرد العروس؟

هلال الهلالي
تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة