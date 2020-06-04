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"الصحة" تعلن تسجيل 1975 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 93157

كورونا في أفريقيا.. شفاء 7 آلاف ووفاة 4600

الإصابات الجديدة بالقارة زادت 31% خلال أسبوع

قال جون نكينجاسونج مدير المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم الخميس، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في أفريقيا بلغ 162 ألف حالة.

وأوضح مدير المركز، خلال مؤتمر صحفي، أن إجمالي عدد حالات التعافي من فيروس كورونا بالقارة الأفريقية وصل إلى 7 آلاف حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 4600 وفاة.

وأضاف أن الإصابات الجديدة في القارة الأفريقية زادت خلال أسبوع بنسبة 31%، مشيراً إلى تسجيل 38 ألف حالة جديدة خلال الأسبوع الماضي في القارة.

ولفت إلى أن القارة تخطط لرفع قدرة الفحص إلى 10 ملايين شخص في غضون الشهر المقبل.

وتابع أن القارة تخطط لتوظيف مليون من المتخصصين في مجال التشخيص، وتدريب 100 ألف آخرين للمساعدة في حملة مكافحة "كوفيد-19".

وأشار إلى أن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها وزع حتى الآن 2.5 مليون جهاز فحص للدول الأعضاء، ما ساعد في رفع قدرة مجموع فحص القارة إلى 3.4 مليون فحص.

فيروس كورونا الجديد

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كورونا في أفريقيا.. شفاء 7 آلاف ووفاة 4600
سبق

قال جون نكينجاسونج مدير المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم الخميس، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في أفريقيا بلغ 162 ألف حالة.

وأوضح مدير المركز، خلال مؤتمر صحفي، أن إجمالي عدد حالات التعافي من فيروس كورونا بالقارة الأفريقية وصل إلى 7 آلاف حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 4600 وفاة.

وأضاف أن الإصابات الجديدة في القارة الأفريقية زادت خلال أسبوع بنسبة 31%، مشيراً إلى تسجيل 38 ألف حالة جديدة خلال الأسبوع الماضي في القارة.

ولفت إلى أن القارة تخطط لرفع قدرة الفحص إلى 10 ملايين شخص في غضون الشهر المقبل.

وتابع أن القارة تخطط لتوظيف مليون من المتخصصين في مجال التشخيص، وتدريب 100 ألف آخرين للمساعدة في حملة مكافحة "كوفيد-19".

وأشار إلى أن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها وزع حتى الآن 2.5 مليون جهاز فحص للدول الأعضاء، ما ساعد في رفع قدرة مجموع فحص القارة إلى 3.4 مليون فحص.

04 يونيو 2020 - 12 شوّال 1441
03:14 PM

كورونا في أفريقيا.. شفاء 7 آلاف ووفاة 4600

الإصابات الجديدة بالقارة زادت 31% خلال أسبوع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال جون نكينجاسونج مدير المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم الخميس، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في أفريقيا بلغ 162 ألف حالة.

وأوضح مدير المركز، خلال مؤتمر صحفي، أن إجمالي عدد حالات التعافي من فيروس كورونا بالقارة الأفريقية وصل إلى 7 آلاف حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 4600 وفاة.

وأضاف أن الإصابات الجديدة في القارة الأفريقية زادت خلال أسبوع بنسبة 31%، مشيراً إلى تسجيل 38 ألف حالة جديدة خلال الأسبوع الماضي في القارة.

ولفت إلى أن القارة تخطط لرفع قدرة الفحص إلى 10 ملايين شخص في غضون الشهر المقبل.

وتابع أن القارة تخطط لتوظيف مليون من المتخصصين في مجال التشخيص، وتدريب 100 ألف آخرين للمساعدة في حملة مكافحة "كوفيد-19".

وأشار إلى أن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها وزع حتى الآن 2.5 مليون جهاز فحص للدول الأعضاء، ما ساعد في رفع قدرة مجموع فحص القارة إلى 3.4 مليون فحص.

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