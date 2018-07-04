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في زيارة رسمية.. وزير الداخلية يصل إلى جمهورية سيشل

كان في استقباله وزيرة الحكومة المحلية وإدارة المخاطر والكوارث

وصل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، مساء أمس، إلى جمهورية سيشل، في زيارة رسمية.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار سيشل الدولي: الوزيرة المعينة وزيرة الحكومة المحلية والشؤون الداخلية وإدارة المخاطر والكوارث والشباب والرياضة والثقافة ماكسوزي موندون، ووزير الصحة جون آدم، ووزير السياحة وموانئ الطيران المدني والبحري ديديير دوجلى، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في مكتب الرئيس محمد عفيف، ووزير الدولة للشؤون الخارجية باري فوري، وعدد من كبار المسؤولين في جمهورية سيشل.

ويضم الوفد الرسمي المرافق لوزير الداخلية كل من: الأمير الدكتور بندر بن عبدالله آل مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، والمستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية أحمد بن عقيل الخطيب، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في زيارة رسمية.. وزير الداخلية يصل إلى جمهورية سيشل
سبق

وصل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، مساء أمس، إلى جمهورية سيشل، في زيارة رسمية.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار سيشل الدولي: الوزيرة المعينة وزيرة الحكومة المحلية والشؤون الداخلية وإدارة المخاطر والكوارث والشباب والرياضة والثقافة ماكسوزي موندون، ووزير الصحة جون آدم، ووزير السياحة وموانئ الطيران المدني والبحري ديديير دوجلى، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في مكتب الرئيس محمد عفيف، ووزير الدولة للشؤون الخارجية باري فوري، وعدد من كبار المسؤولين في جمهورية سيشل.

ويضم الوفد الرسمي المرافق لوزير الداخلية كل من: الأمير الدكتور بندر بن عبدالله آل مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، والمستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية أحمد بن عقيل الخطيب، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية.

04 يوليو 2018 - 20 شوّال 1439
09:43 AM

في زيارة رسمية.. وزير الداخلية يصل إلى جمهورية سيشل

كان في استقباله وزيرة الحكومة المحلية وإدارة المخاطر والكوارث

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
11,045

وصل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، مساء أمس، إلى جمهورية سيشل، في زيارة رسمية.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار سيشل الدولي: الوزيرة المعينة وزيرة الحكومة المحلية والشؤون الداخلية وإدارة المخاطر والكوارث والشباب والرياضة والثقافة ماكسوزي موندون، ووزير الصحة جون آدم، ووزير السياحة وموانئ الطيران المدني والبحري ديديير دوجلى، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في مكتب الرئيس محمد عفيف، ووزير الدولة للشؤون الخارجية باري فوري، وعدد من كبار المسؤولين في جمهورية سيشل.

ويضم الوفد الرسمي المرافق لوزير الداخلية كل من: الأمير الدكتور بندر بن عبدالله آل مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، والمستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية أحمد بن عقيل الخطيب، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية.

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