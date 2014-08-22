النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حافلات النقل المدرسي.. "وقاية" تنصح بهذه الإجراءات لمنع انتشار "كورونا"

هيئة الصحة العامة: قد يشكل بيئة لانتقال المرض ولضمان عودة حضورية آمنة

أوضحت هيئة الصحة العامة "وقاية"، الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها لحماية الطلاب والطالبات خلال النقل المدرسي، الذي قد يشكّل بيئة لانتقال المرض؛ لضمان عودة حضورية آمنة.

وطالبت الهيئة في تغريدة على حسابها بتويتر، بضرورة غسل اليدين وتنظيفها وتطهير الحافلة وترك المسافات الآمنة المعمول بها ضمن بروتوكولات الحماية من فيروس كورونا، بجانب لبس الكمامة وتجنب لمس الأسطح.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
حافلات النقل المدرسي.. "وقاية" تنصح بهذه الإجراءات لمنع انتشار "كورونا"
سبق

أوضحت هيئة الصحة العامة "وقاية"، الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها لحماية الطلاب والطالبات خلال النقل المدرسي، الذي قد يشكّل بيئة لانتقال المرض؛ لضمان عودة حضورية آمنة.

وطالبت الهيئة في تغريدة على حسابها بتويتر، بضرورة غسل اليدين وتنظيفها وتطهير الحافلة وترك المسافات الآمنة المعمول بها ضمن بروتوكولات الحماية من فيروس كورونا، بجانب لبس الكمامة وتجنب لمس الأسطح.

22 أغسطس 2021 - 14 محرّم 1443
10:24 AM

حافلات النقل المدرسي.. "وقاية" تنصح بهذه الإجراءات لمنع انتشار "كورونا"

هيئة الصحة العامة: قد يشكل بيئة لانتقال المرض ولضمان عودة حضورية آمنة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
888

أوضحت هيئة الصحة العامة "وقاية"، الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها لحماية الطلاب والطالبات خلال النقل المدرسي، الذي قد يشكّل بيئة لانتقال المرض؛ لضمان عودة حضورية آمنة.

وطالبت الهيئة في تغريدة على حسابها بتويتر، بضرورة غسل اليدين وتنظيفها وتطهير الحافلة وترك المسافات الآمنة المعمول بها ضمن بروتوكولات الحماية من فيروس كورونا، بجانب لبس الكمامة وتجنب لمس الأسطح.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,952
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,423
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,683
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,500

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري
هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

عبدالمحسن الحارثي
أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

بندر الشهري
"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ
لا ريف بدون ماء!!

لا ريف بدون ماء!!

محمد عمير الغامدي
املأ ما هو فارغ..!!

املأ ما هو فارغ..!!

عبدالمحسن الحارثي
طوفان لم يُردّ

طوفان لم يُردّ

مها الجبر
تعليم "نيو لوك"!!

تعليم "نيو لوك"!!

بندر مغرم الشهري
وزارة العدل والتطور التقني

وزارة العدل والتطور التقني

عبدالعزيز بن ذياب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة