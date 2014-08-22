حافلات النقل المدرسي.. "وقاية" تنصح بهذه الإجراءات لمنع انتشار "كورونا"

هيئة الصحة العامة: قد يشكل بيئة لانتقال المرض ولضمان عودة حضورية آمنة

أوضحت هيئة الصحة العامة "وقاية"، الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها لحماية الطلاب والطالبات خلال النقل المدرسي، الذي قد يشكّل بيئة لانتقال المرض؛ لضمان عودة حضورية آمنة.

وطالبت الهيئة في تغريدة على حسابها بتويتر، بضرورة غسل اليدين وتنظيفها وتطهير الحافلة وترك المسافات الآمنة المعمول بها ضمن بروتوكولات الحماية من فيروس كورونا، بجانب لبس الكمامة وتجنب لمس الأسطح.