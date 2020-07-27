النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تعليم سراة عبيدة" تنتهي من تنفيذ 35 برنامجاً صيفياً بأكثر من 300 ساعة تدريبية

استفاد منها أكثر من 5400 معلم ومعلمة على مستوى المملكة

انتهت إدارة تعليم محافظة سراة عبيدة ممثلة بقسم التطوير المهني التعليمي (بنين - بنات) من تنفيد 35 برنامجاً صيفياً "عن بعد"، استفاد منها أكثر من 5400 متدرب ومتدربة من شاغلي الوظائف التعليمية على مستوى المملكة، ضمن المرحلة الثالثة لمشروع برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي أثناء الإجازة الصيفية .

وكان 22 مدرباً ومدربة قد أنهوا تنفيذ 304 ساعات تدريبية "عن بعد" على مدار نحو 40 يوماً الماضية استفاد منها أكثر 5400 متدرب ومتدربة، حيث تضمنت مجالات التدريب "الأمن السيبراني والطفولة المبكرة والقيادة والمناهج وطرق التدريس والتربية الخاصة والتعليم الإلكتروني وقيادات التعليم"... وغيرها من البرامج التربوية التي تهدف إلى تطوير مهارات المتدربين.

وأكد مدير التعليم بسراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي حرص تعليم سراة عبيدة على دعم توجهات الدولة ممثلةً بوزارة التعليم في تحسين مخرجات التعليم ورفع كفاءة الأداء وتحسين الممارسات التربوية والتعليمية المرتبطة بالعملية التعليمية، من خلال عدد من البرامج التطويرية النوعية التخصصية، التي تتيح فرصة التطوير المهني التعليمي كأداة هامة لجعل المعرفة مهارة لدى المتدربين والمتدربات.

إدارة تعليم سراة عبيدة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"تعليم سراة عبيدة" تنتهي من تنفيذ 35 برنامجاً صيفياً بأكثر من 300 ساعة تدريبية
سبق

انتهت إدارة تعليم محافظة سراة عبيدة ممثلة بقسم التطوير المهني التعليمي (بنين - بنات) من تنفيد 35 برنامجاً صيفياً "عن بعد"، استفاد منها أكثر من 5400 متدرب ومتدربة من شاغلي الوظائف التعليمية على مستوى المملكة، ضمن المرحلة الثالثة لمشروع برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي أثناء الإجازة الصيفية .

وكان 22 مدرباً ومدربة قد أنهوا تنفيذ 304 ساعات تدريبية "عن بعد" على مدار نحو 40 يوماً الماضية استفاد منها أكثر 5400 متدرب ومتدربة، حيث تضمنت مجالات التدريب "الأمن السيبراني والطفولة المبكرة والقيادة والمناهج وطرق التدريس والتربية الخاصة والتعليم الإلكتروني وقيادات التعليم"... وغيرها من البرامج التربوية التي تهدف إلى تطوير مهارات المتدربين.

وأكد مدير التعليم بسراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي حرص تعليم سراة عبيدة على دعم توجهات الدولة ممثلةً بوزارة التعليم في تحسين مخرجات التعليم ورفع كفاءة الأداء وتحسين الممارسات التربوية والتعليمية المرتبطة بالعملية التعليمية، من خلال عدد من البرامج التطويرية النوعية التخصصية، التي تتيح فرصة التطوير المهني التعليمي كأداة هامة لجعل المعرفة مهارة لدى المتدربين والمتدربات.

27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441
02:30 PM

"تعليم سراة عبيدة" تنتهي من تنفيذ 35 برنامجاً صيفياً بأكثر من 300 ساعة تدريبية

استفاد منها أكثر من 5400 معلم ومعلمة على مستوى المملكة

A A A
علي حفول - سراة عبيدة
0
282

انتهت إدارة تعليم محافظة سراة عبيدة ممثلة بقسم التطوير المهني التعليمي (بنين - بنات) من تنفيد 35 برنامجاً صيفياً "عن بعد"، استفاد منها أكثر من 5400 متدرب ومتدربة من شاغلي الوظائف التعليمية على مستوى المملكة، ضمن المرحلة الثالثة لمشروع برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي أثناء الإجازة الصيفية .

وكان 22 مدرباً ومدربة قد أنهوا تنفيذ 304 ساعات تدريبية "عن بعد" على مدار نحو 40 يوماً الماضية استفاد منها أكثر 5400 متدرب ومتدربة، حيث تضمنت مجالات التدريب "الأمن السيبراني والطفولة المبكرة والقيادة والمناهج وطرق التدريس والتربية الخاصة والتعليم الإلكتروني وقيادات التعليم"... وغيرها من البرامج التربوية التي تهدف إلى تطوير مهارات المتدربين.

وأكد مدير التعليم بسراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي حرص تعليم سراة عبيدة على دعم توجهات الدولة ممثلةً بوزارة التعليم في تحسين مخرجات التعليم ورفع كفاءة الأداء وتحسين الممارسات التربوية والتعليمية المرتبطة بالعملية التعليمية، من خلال عدد من البرامج التطويرية النوعية التخصصية، التي تتيح فرصة التطوير المهني التعليمي كأداة هامة لجعل المعرفة مهارة لدى المتدربين والمتدربات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,449
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,039
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,656
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,206

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عبدالرحمن المرشد
موسم الحج وفلسفة التغییر

موسم الحج وفلسفة التغییر

غسان محمد عسيلان
بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

ابتسام منصور القحطاني
المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

علي الفالح
ربـع مليار في ملعب..!!

ربـع مليار في ملعب..!!

محمد الصيـعري
صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

بدر الغامدي
ضياع البوصلة

ضياع البوصلة

مها عبدالله الحقباني
يبيع العسل بلسان خل...!

يبيع العسل بلسان خل...!

عبدالغني الشيخ
احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

حسن آل عمير
التعليم وأزمة كورونا

التعليم وأزمة كورونا

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة