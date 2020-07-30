فشل البرلمان التونسي اليوم في جلسة تصويت عامة في سحب الثقة من رئيسه راشد الغنوشي، وسيواصل رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي رسمياً مهامه على رأس البرلمان. وطبقاً لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، فقد صوت 97 نائباً فقط على سحب الثقة منه في الجلسة العامة اليوم الخميس، وأعلن النائب الثاني لرئيس البرلمان طارق الفتيتي أن عدد الأصوات المصرح بها 133 صوتاً بينها 18 ورقة ملغاة و02 ورقة بيضاء و97 مع سحب الثقة في حين صوت 16 نائباً ضد اللائحة. وقبل ذلك أعلن سيف الدين المخلوف أن نواب كتلة الكرامة غابوا عن جلسة سحب الثقة، كذلك لم تشارك كتلة النهضة في التصويت. وكان مكتب مجلس نواب الشعب التونسي، صادق يوم الجمعة، على عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.

البرلمان التونسي يفشل في سحب الثقة من رئيسه صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-07-30 فشل البرلمان التونسي اليوم في جلسة تصويت عامة في سحب الثقة من رئيسه راشد الغنوشي، وسيواصل رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي رسمياً مهامه على رأس البرلمان.

وطبقاً لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، فقد صوت 97 نائباً فقط على سحب الثقة منه في الجلسة العامة اليوم الخميس، وأعلن النائب الثاني لرئيس البرلمان طارق الفتيتي أن عدد الأصوات المصرح بها 133 صوتاً بينها 18 ورقة ملغاة و02 ورقة بيضاء و97 مع سحب الثقة في حين صوت 16 نائباً ضد اللائحة.

وقبل ذلك أعلن سيف الدين المخلوف أن نواب كتلة الكرامة غابوا عن جلسة سحب الثقة، كذلك لم تشارك كتلة النهضة في التصويت.

وكان مكتب مجلس نواب الشعب التونسي، صادق يوم الجمعة، على عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.

30 يوليو 2020 - 9 ذو الحجة 1441 04:08 PM

البرلمان التونسي يفشل في سحب الثقة من رئيسه في جلسة مثيرة غاب عنها حزبا "النهضة" و"الكرامة"





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فشل البرلمان التونسي اليوم في جلسة تصويت عامة في سحب الثقة من رئيسه راشد الغنوشي، وسيواصل رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي رسمياً مهامه على رأس البرلمان.

وطبقاً لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، فقد صوت 97 نائباً فقط على سحب الثقة منه في الجلسة العامة اليوم الخميس، وأعلن النائب الثاني لرئيس البرلمان طارق الفتيتي أن عدد الأصوات المصرح بها 133 صوتاً بينها 18 ورقة ملغاة و02 ورقة بيضاء و97 مع سحب الثقة في حين صوت 16 نائباً ضد اللائحة.

وقبل ذلك أعلن سيف الدين المخلوف أن نواب كتلة الكرامة غابوا عن جلسة سحب الثقة، كذلك لم تشارك كتلة النهضة في التصويت.

وكان مكتب مجلس نواب الشعب التونسي، صادق يوم الجمعة، على عريضة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.