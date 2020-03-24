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ينبع الصناعية.. التزام بمنع التجول ووفرة في السلع التموينية ونشاط صناعي مستقر

منافذ بيع المواد التموينية تميزت بوفرة السلع العذائية والمواد الاستهلاكية بكميات كبيرة

ظهرت مدينة ينبع الصناعية، ثاني أكبر مدينة صناعية بالمملكة ومنطقة الشرق الأوسط، كغيرها من مدن المملكة العربية السعودية، بشكل واعٍ في قمة الالتزام بساعات منع التجول.

وباتت طرق وأسواق المدينة خالية تماماً بحلول الساعة السابعة مساءً من اليوم الثلاثاء، بعد أن شهدت الأسواق ومحلات هايبر والسوبر ماركت كثافة نوعية في الساعات الأخيرة التي سبقت موعد سريان منع التجول، والذي يبدأ من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً لمدة 21 يوماً.

وتميزت منافذ بيع المواد التموينية بتوفر السلع العذائية والمواد الاستهلاكية بكميات كبيرة وسط وعي عالٍ يميز السلوك الشرائي لسكان مدينة ينبع الصناعية كغيرهم من سكان المملكة، والنابع من ثقة كبيرة بإجراءات وتطمينات أجهزة الدولة -رعاها الله-.

وفي القطاع الصناعي، تشهد الصناعات في المدينة حركة تشغيل اعتيادية تؤكد متانة الوضع الاقتصادي للمملكة وقدرتها على التكيف مع جميع الظروف والمستجدات العالمية ومكانتها العالمية فيما يخص ضمان إمدادات الطاقة للأسواق العالمية.



وكانت وزارة الداخلية أوضحت أن من يخالف أمر منع التجول يعاقَب بغرامة 10 آلاف ريال، وتُضاعَف في حال التكرار، فإن عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة يعاقَب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يوماً، مشيرة إلى أن العقوبة لا تسري على حالات الضرورة القصوى، بما في ذلك الحالات الصحية الطارئة، وفقاً لما تحدده الجهة المختصة.

فيروس كورونا الجديد حظر التجول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ينبع الصناعية.. التزام بمنع التجول ووفرة في السلع التموينية ونشاط صناعي مستقر
سبق

ظهرت مدينة ينبع الصناعية، ثاني أكبر مدينة صناعية بالمملكة ومنطقة الشرق الأوسط، كغيرها من مدن المملكة العربية السعودية، بشكل واعٍ في قمة الالتزام بساعات منع التجول.

وباتت طرق وأسواق المدينة خالية تماماً بحلول الساعة السابعة مساءً من اليوم الثلاثاء، بعد أن شهدت الأسواق ومحلات هايبر والسوبر ماركت كثافة نوعية في الساعات الأخيرة التي سبقت موعد سريان منع التجول، والذي يبدأ من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً لمدة 21 يوماً.

وتميزت منافذ بيع المواد التموينية بتوفر السلع العذائية والمواد الاستهلاكية بكميات كبيرة وسط وعي عالٍ يميز السلوك الشرائي لسكان مدينة ينبع الصناعية كغيرهم من سكان المملكة، والنابع من ثقة كبيرة بإجراءات وتطمينات أجهزة الدولة -رعاها الله-.

وفي القطاع الصناعي، تشهد الصناعات في المدينة حركة تشغيل اعتيادية تؤكد متانة الوضع الاقتصادي للمملكة وقدرتها على التكيف مع جميع الظروف والمستجدات العالمية ومكانتها العالمية فيما يخص ضمان إمدادات الطاقة للأسواق العالمية.



وكانت وزارة الداخلية أوضحت أن من يخالف أمر منع التجول يعاقَب بغرامة 10 آلاف ريال، وتُضاعَف في حال التكرار، فإن عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة يعاقَب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يوماً، مشيرة إلى أن العقوبة لا تسري على حالات الضرورة القصوى، بما في ذلك الحالات الصحية الطارئة، وفقاً لما تحدده الجهة المختصة.

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
07:56 PM
اخر تعديل
24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
09:19 PM

ينبع الصناعية.. التزام بمنع التجول ووفرة في السلع التموينية ونشاط صناعي مستقر

منافذ بيع المواد التموينية تميزت بوفرة السلع العذائية والمواد الاستهلاكية بكميات كبيرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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1,801

ظهرت مدينة ينبع الصناعية، ثاني أكبر مدينة صناعية بالمملكة ومنطقة الشرق الأوسط، كغيرها من مدن المملكة العربية السعودية، بشكل واعٍ في قمة الالتزام بساعات منع التجول.

وباتت طرق وأسواق المدينة خالية تماماً بحلول الساعة السابعة مساءً من اليوم الثلاثاء، بعد أن شهدت الأسواق ومحلات هايبر والسوبر ماركت كثافة نوعية في الساعات الأخيرة التي سبقت موعد سريان منع التجول، والذي يبدأ من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحاً لمدة 21 يوماً.

وتميزت منافذ بيع المواد التموينية بتوفر السلع العذائية والمواد الاستهلاكية بكميات كبيرة وسط وعي عالٍ يميز السلوك الشرائي لسكان مدينة ينبع الصناعية كغيرهم من سكان المملكة، والنابع من ثقة كبيرة بإجراءات وتطمينات أجهزة الدولة -رعاها الله-.

وفي القطاع الصناعي، تشهد الصناعات في المدينة حركة تشغيل اعتيادية تؤكد متانة الوضع الاقتصادي للمملكة وقدرتها على التكيف مع جميع الظروف والمستجدات العالمية ومكانتها العالمية فيما يخص ضمان إمدادات الطاقة للأسواق العالمية.



وكانت وزارة الداخلية أوضحت أن من يخالف أمر منع التجول يعاقَب بغرامة 10 آلاف ريال، وتُضاعَف في حال التكرار، فإن عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة يعاقَب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يوماً، مشيرة إلى أن العقوبة لا تسري على حالات الضرورة القصوى، بما في ذلك الحالات الصحية الطارئة، وفقاً لما تحدده الجهة المختصة.

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