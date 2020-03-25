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شاهد.. بلدية ينبع تبدأ تنظيف وتعقيم أجهزة الصرافات مع قرب صرف الرواتب

ضمن التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية من "كورونا"

بدأت بلدية محافظة ‎ينبع، بحملة تنظيف لأجهزة الصراف الآلي؛ حرصاً على سلامة مستخدميها، وذلك تزامناً مع قرب صرف الرواتب، داعيةً الجميع للاكتفاء باستخدام بطاقة ‎مدى.

وتأتي تلك الحملة ضمن التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي تتخذها بلدية المحافظة، للسيطرة على فيروس "كورونا" المستجد والحد من مخاطر انتشاره.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. بلدية ينبع تبدأ تنظيف وتعقيم أجهزة الصرافات مع قرب صرف الرواتب
سبق

بدأت بلدية محافظة ‎ينبع، بحملة تنظيف لأجهزة الصراف الآلي؛ حرصاً على سلامة مستخدميها، وذلك تزامناً مع قرب صرف الرواتب، داعيةً الجميع للاكتفاء باستخدام بطاقة ‎مدى.

وتأتي تلك الحملة ضمن التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي تتخذها بلدية المحافظة، للسيطرة على فيروس "كورونا" المستجد والحد من مخاطر انتشاره.

25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
05:22 PM
اخر تعديل
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
06:38 PM

شاهد.. بلدية ينبع تبدأ تنظيف وتعقيم أجهزة الصرافات مع قرب صرف الرواتب

ضمن التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية من "كورونا"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
6
3,326

بدأت بلدية محافظة ‎ينبع، بحملة تنظيف لأجهزة الصراف الآلي؛ حرصاً على سلامة مستخدميها، وذلك تزامناً مع قرب صرف الرواتب، داعيةً الجميع للاكتفاء باستخدام بطاقة ‎مدى.

وتأتي تلك الحملة ضمن التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي تتخذها بلدية المحافظة، للسيطرة على فيروس "كورونا" المستجد والحد من مخاطر انتشاره.

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