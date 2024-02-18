بالفيديو والصور.. انطلاق فعالية "نادي المدينة للطيران الرياضي" الخميس

تصحبها أنشطة متعددة وتهدف لنشر الوعي وتوفير بيئة ترفيهية مميزة

تنطلق بعد غدٍ الخميس الموافق 20 فبراير وحتى 22 فبراير 2020م فعالية نادي المدينة المنورة للطيران الرياضي، والتي ينظمها نادي الطيران السعودي بالتعاون مع هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة بمشاركة محلية ودولية، وتستمر ثلاثة أيام، وذلك في طريق المدينة- تبوك "المندسة".

ويصحب الفعالية أنشطة متعددة، وتهدف إلى نشر ثقافة الطيران الرياضي، وجذب أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم، والنشء وهواة ومتخصصي وملاك الطيران، وتوفير بيئة ترفيهية مميزة بمشاركة عددٍ من الجهات.



ودعت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة جميع المهتمين بالرياضات والهوايات الجوية في المدينة المنورة وخارجها للحضور والاستمتاع بالفعالية.