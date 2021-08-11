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الليث.. لجنة رباعية تردم بئراً مكشوفة عقب تداول فيديو عن خطورتها

وأبلغ عنها مواطن وكانت عميقة ودون غطاء أو سور وتقع في منطقة صحراوية

ردمت لجنة مشكّلة من الدفاع المدني والمحافظة والبلدية يقودها مدير مكتب وزارة البيئة والمياة والزراعة بمحافظة الليث المهندس يحيى بن عبدالرحمن المهابي بئراً مكشوفة، تقع شمال شرق الوسقة بحوالي ٢٠ كيلومتراً، وتحديداُ بين راك الرايمة وجبل أبوحبج.

وقد تم ردم البئر وفق الإجراءات المتبعة في "نظام الآبار"، ووضع حواجز تنبيهية، وذلك بعد أن أبلغ أحد مواطني المحافظة عن البئر المكشوفة عبر مقطع فيديو تم تداوله بوسائل التواصل الاجتماعي وما تشكله من خطورة بالغة على حياة المارة وقاصدي التنزه ومرتادي البر وكذلك على الحيوانات أثناء الرعي، حيث أشار إلى أن البئر عميقة وبدون غطاء أو سور وتقع في منطقة صحراوية.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي، أن الوزارة أتاحت نظام “بلاغات” للتبليغ عن الآبار المكشوفة عبر التطبيق الموحد للخدمات الإلكترونية التي تخدم جميع قطاعات الوزارة من خلال موقعها الإلكتروني ضمن الخدمات الإلكترونية ومن خلال الرابط: http://web.mewa.gov.sa/ucs/ بثلاث خطوات تبدأ بتسجيل الدخول، واختيار الموقع، وإدخال المرفقات، ثم متابعة البلاغ.

وزارة البيئة والمياة والزراعة محافظة الليث

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الليث.. لجنة رباعية تردم بئراً مكشوفة عقب تداول فيديو عن خطورتها
سبق

ردمت لجنة مشكّلة من الدفاع المدني والمحافظة والبلدية يقودها مدير مكتب وزارة البيئة والمياة والزراعة بمحافظة الليث المهندس يحيى بن عبدالرحمن المهابي بئراً مكشوفة، تقع شمال شرق الوسقة بحوالي ٢٠ كيلومتراً، وتحديداُ بين راك الرايمة وجبل أبوحبج.

وقد تم ردم البئر وفق الإجراءات المتبعة في "نظام الآبار"، ووضع حواجز تنبيهية، وذلك بعد أن أبلغ أحد مواطني المحافظة عن البئر المكشوفة عبر مقطع فيديو تم تداوله بوسائل التواصل الاجتماعي وما تشكله من خطورة بالغة على حياة المارة وقاصدي التنزه ومرتادي البر وكذلك على الحيوانات أثناء الرعي، حيث أشار إلى أن البئر عميقة وبدون غطاء أو سور وتقع في منطقة صحراوية.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي، أن الوزارة أتاحت نظام “بلاغات” للتبليغ عن الآبار المكشوفة عبر التطبيق الموحد للخدمات الإلكترونية التي تخدم جميع قطاعات الوزارة من خلال موقعها الإلكتروني ضمن الخدمات الإلكترونية ومن خلال الرابط: http://web.mewa.gov.sa/ucs/ بثلاث خطوات تبدأ بتسجيل الدخول، واختيار الموقع، وإدخال المرفقات، ثم متابعة البلاغ.

11 أغسطس 2020 - 21 ذو الحجة 1441
03:31 PM

الليث.. لجنة رباعية تردم بئراً مكشوفة عقب تداول فيديو عن خطورتها

وأبلغ عنها مواطن وكانت عميقة ودون غطاء أو سور وتقع في منطقة صحراوية

A A A
عبدالله الراجحي - الليث
2
1,489

ردمت لجنة مشكّلة من الدفاع المدني والمحافظة والبلدية يقودها مدير مكتب وزارة البيئة والمياة والزراعة بمحافظة الليث المهندس يحيى بن عبدالرحمن المهابي بئراً مكشوفة، تقع شمال شرق الوسقة بحوالي ٢٠ كيلومتراً، وتحديداُ بين راك الرايمة وجبل أبوحبج.

وقد تم ردم البئر وفق الإجراءات المتبعة في "نظام الآبار"، ووضع حواجز تنبيهية، وذلك بعد أن أبلغ أحد مواطني المحافظة عن البئر المكشوفة عبر مقطع فيديو تم تداوله بوسائل التواصل الاجتماعي وما تشكله من خطورة بالغة على حياة المارة وقاصدي التنزه ومرتادي البر وكذلك على الحيوانات أثناء الرعي، حيث أشار إلى أن البئر عميقة وبدون غطاء أو سور وتقع في منطقة صحراوية.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي، أن الوزارة أتاحت نظام “بلاغات” للتبليغ عن الآبار المكشوفة عبر التطبيق الموحد للخدمات الإلكترونية التي تخدم جميع قطاعات الوزارة من خلال موقعها الإلكتروني ضمن الخدمات الإلكترونية ومن خلال الرابط: http://web.mewa.gov.sa/ucs/ بثلاث خطوات تبدأ بتسجيل الدخول، واختيار الموقع، وإدخال المرفقات، ثم متابعة البلاغ.

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