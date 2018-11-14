النصر يخوض الملحق الآسيوي يوم 19 فبراير بالرياض

يلاقي الفائز من مباراة آجمك الأوزبكي واستيكلول الطاجاكستاني

تقرر أن يخوض فريق النصر الأول لكرة القدم مباراة الملحق المؤهل إلى دور المجموعات من دوري أبطال آسيا يوم الـ19 من شهر فبراير.

وكشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن النصر سيخوض الملحق الآسيوي يوم الثلاثاء الموافق 19 فبراير في الرياض.

وسيلاقي النصر الفائز من مباراة آجمك الأوزبكي واستيكلول الطاجاكستاني.

يذكر أن السعودية تشارك بأربعة فرق حيث تأهلت ثلاثة منها مباشرة إلى دور المجموعات وهي الهلال، الأهلي، الاتحاد فيما يخوض الفريق الرابع النصر مباراة الملحق.