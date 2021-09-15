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تناقض إسرائيل.. مستعدّة للتعايش مع "نووي" إيران وتهدد بشنّ حرب عليها

"جانتس" أشار إلى قرب امتلاك طهران قدرات إنتاج قنبلة ذرية

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، اليوم "الأربعاء"، استعداد إسرائيل لقبول التعايش مع اتفاق نووي جديد، وهدد في الوقت نفسه باتخاذ إجراءات عسكرية إذا طورت طهران أسلحة نووية.

وفي مقابلة مع مجلة "فورين بوليسي" الأميركية، أوضح "جانتس" أن المسؤولين الإسرائيليين يضغطون على أمريكا من أجل التحضير لاستعراض جاد للقوة، في حال فشل المفاوضات مع طهران.

وذكر أن إيران يفصلها من شهرين إلى ثلاثة أشهر عن حيازة المواد والقدرات اللازمة لإنتاج قنبلة نووية واحدة.

وبيّن وزير الدفاع الإسرائيلي أن إسرائيل ستتقبل النهج الأميركي الحالي المتمثل في إعادة العمل بالبرنامج النووي الإيراني؛ وهو ما يعكس بحسب "فورين بوليسي" تحولًا في سياسة إسرائيل التي عارضت بشدة الاتفاق النووي لعام 2015، وعملت على تقويضه بقيادة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو؛ وفقًا لـ"الشرق".

وأشار إلى أن إسرائيل تريد أن ترى خطة بديلة بقيادة الولايات المتحدة قابلة للتطبيق، تتضمّن ضغوطًا اقتصادية واسعة على إيران في حال فشل المحادثات.

ولفت إلى أن إسرائيل وضعت خطة ثالثة ستتضمّن عملًا عسكريًّا.

الرئيسية/ أخبار العالم

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تناقض إسرائيل.. مستعدّة للتعايش مع "نووي" إيران وتهدد بشنّ حرب عليها
سبق

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، اليوم "الأربعاء"، استعداد إسرائيل لقبول التعايش مع اتفاق نووي جديد، وهدد في الوقت نفسه باتخاذ إجراءات عسكرية إذا طورت طهران أسلحة نووية.

وفي مقابلة مع مجلة "فورين بوليسي" الأميركية، أوضح "جانتس" أن المسؤولين الإسرائيليين يضغطون على أمريكا من أجل التحضير لاستعراض جاد للقوة، في حال فشل المفاوضات مع طهران.

وذكر أن إيران يفصلها من شهرين إلى ثلاثة أشهر عن حيازة المواد والقدرات اللازمة لإنتاج قنبلة نووية واحدة.

وبيّن وزير الدفاع الإسرائيلي أن إسرائيل ستتقبل النهج الأميركي الحالي المتمثل في إعادة العمل بالبرنامج النووي الإيراني؛ وهو ما يعكس بحسب "فورين بوليسي" تحولًا في سياسة إسرائيل التي عارضت بشدة الاتفاق النووي لعام 2015، وعملت على تقويضه بقيادة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو؛ وفقًا لـ"الشرق".

وأشار إلى أن إسرائيل تريد أن ترى خطة بديلة بقيادة الولايات المتحدة قابلة للتطبيق، تتضمّن ضغوطًا اقتصادية واسعة على إيران في حال فشل المحادثات.

ولفت إلى أن إسرائيل وضعت خطة ثالثة ستتضمّن عملًا عسكريًّا.

15 سبتمبر 2021 - 8 صفر 1443
05:00 PM

تناقض إسرائيل.. مستعدّة للتعايش مع "نووي" إيران وتهدد بشنّ حرب عليها

"جانتس" أشار إلى قرب امتلاك طهران قدرات إنتاج قنبلة ذرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، اليوم "الأربعاء"، استعداد إسرائيل لقبول التعايش مع اتفاق نووي جديد، وهدد في الوقت نفسه باتخاذ إجراءات عسكرية إذا طورت طهران أسلحة نووية.

وفي مقابلة مع مجلة "فورين بوليسي" الأميركية، أوضح "جانتس" أن المسؤولين الإسرائيليين يضغطون على أمريكا من أجل التحضير لاستعراض جاد للقوة، في حال فشل المفاوضات مع طهران.

وذكر أن إيران يفصلها من شهرين إلى ثلاثة أشهر عن حيازة المواد والقدرات اللازمة لإنتاج قنبلة نووية واحدة.

وبيّن وزير الدفاع الإسرائيلي أن إسرائيل ستتقبل النهج الأميركي الحالي المتمثل في إعادة العمل بالبرنامج النووي الإيراني؛ وهو ما يعكس بحسب "فورين بوليسي" تحولًا في سياسة إسرائيل التي عارضت بشدة الاتفاق النووي لعام 2015، وعملت على تقويضه بقيادة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو؛ وفقًا لـ"الشرق".

وأشار إلى أن إسرائيل تريد أن ترى خطة بديلة بقيادة الولايات المتحدة قابلة للتطبيق، تتضمّن ضغوطًا اقتصادية واسعة على إيران في حال فشل المحادثات.

ولفت إلى أن إسرائيل وضعت خطة ثالثة ستتضمّن عملًا عسكريًّا.

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