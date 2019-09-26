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"الحبوب" تطرح مناقصة لاستيراد مليون طن شعير علفي

تأتي امتدادًا لتغطية الطلب المحلي والمحافظة على المخزون منه

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، اليوم، عن طرحها المناقصة الخامسة لهذا العام 2019م؛ لاستيراد كمية 1.020.000 طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة ديسمبر 2019 - يناير 2020.
وأوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن الكمية المطروحة موزعة على عدد 17 باخرة، بواقع 14 باخرة لموانئ المملكة على البحر الأحمر، و3 بواخر لموانئ المملكة على الخليج العربي.
وأفاد المهندس "الفارس" بأن هذه المناقصة تأتي امتدادًا لتغطية الطلب المحلي على الشعير العلفي والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحبوب" تطرح مناقصة لاستيراد مليون طن شعير علفي
سبق

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، اليوم، عن طرحها المناقصة الخامسة لهذا العام 2019م؛ لاستيراد كمية 1.020.000 طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة ديسمبر 2019 - يناير 2020.
وأوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن الكمية المطروحة موزعة على عدد 17 باخرة، بواقع 14 باخرة لموانئ المملكة على البحر الأحمر، و3 بواخر لموانئ المملكة على الخليج العربي.
وأفاد المهندس "الفارس" بأن هذه المناقصة تأتي امتدادًا لتغطية الطلب المحلي على الشعير العلفي والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه.

26 سبتمبر 2019 - 27 محرّم 1441
11:25 AM

"الحبوب" تطرح مناقصة لاستيراد مليون طن شعير علفي

تأتي امتدادًا لتغطية الطلب المحلي والمحافظة على المخزون منه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، اليوم، عن طرحها المناقصة الخامسة لهذا العام 2019م؛ لاستيراد كمية 1.020.000 طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة ديسمبر 2019 - يناير 2020.
وأوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن الكمية المطروحة موزعة على عدد 17 باخرة، بواقع 14 باخرة لموانئ المملكة على البحر الأحمر، و3 بواخر لموانئ المملكة على الخليج العربي.
وأفاد المهندس "الفارس" بأن هذه المناقصة تأتي امتدادًا لتغطية الطلب المحلي على الشعير العلفي والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه.

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