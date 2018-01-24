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انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان على طاولة بحث واشنطن و"طالبان"

إعلان مرتقب حول المحادثات اليوم أو غدًا

دخلت المحادثات بين وفد أميركي ومندوبين عن حركة طالبان، يومها الرابع، اليوم (الخميس) في الدوحة.

وأكد المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد لـ""فرانس برس"، "تواصل المحادثات"، لكنه قال: "سنعطي تفاصيل في وقت لاحق عندما سنتوصل إلى اتفاق".

من جهته، أفاد مصدر آخر من طالبان من مكان غير معروف في باكستان، بأن "الطرفين يناقشان مختلف جوانب انسحاب للقوات الأميركية".

وأشار إلى إمكانية صدور إعلان في وقت لاحق خلال النهار أو يوم غد (الجمعة).

من جانبه، ذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية في إسلام آباد، اليوم أن المحادثات قد تواصلت بدعم من باكستان وقطر.

وتعذر في المقابل الحصول على أي تعليق فوري من مندوبي الولايات المتحدة والحلف الأطلسي في كابول وفي إسلام آباد.

وكانت الإدارة الأميركية أكدت حضور مبعوثها إلى أفغانستان زلماي خليل زاد الثلاثاء الماضي إلى قطر لإجراء مناقشات مع مندوبي طالبان.

الرئيسية/ أخبار العالم

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انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان على طاولة بحث واشنطن و"طالبان"
سبق

دخلت المحادثات بين وفد أميركي ومندوبين عن حركة طالبان، يومها الرابع، اليوم (الخميس) في الدوحة.

وأكد المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد لـ""فرانس برس"، "تواصل المحادثات"، لكنه قال: "سنعطي تفاصيل في وقت لاحق عندما سنتوصل إلى اتفاق".

من جهته، أفاد مصدر آخر من طالبان من مكان غير معروف في باكستان، بأن "الطرفين يناقشان مختلف جوانب انسحاب للقوات الأميركية".

وأشار إلى إمكانية صدور إعلان في وقت لاحق خلال النهار أو يوم غد (الجمعة).

من جانبه، ذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية في إسلام آباد، اليوم أن المحادثات قد تواصلت بدعم من باكستان وقطر.

وتعذر في المقابل الحصول على أي تعليق فوري من مندوبي الولايات المتحدة والحلف الأطلسي في كابول وفي إسلام آباد.

وكانت الإدارة الأميركية أكدت حضور مبعوثها إلى أفغانستان زلماي خليل زاد الثلاثاء الماضي إلى قطر لإجراء مناقشات مع مندوبي طالبان.

24 يناير 2019 - 18 جمادى الأول 1440
04:29 PM

انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان على طاولة بحث واشنطن و"طالبان"

إعلان مرتقب حول المحادثات اليوم أو غدًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دخلت المحادثات بين وفد أميركي ومندوبين عن حركة طالبان، يومها الرابع، اليوم (الخميس) في الدوحة.

وأكد المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد لـ""فرانس برس"، "تواصل المحادثات"، لكنه قال: "سنعطي تفاصيل في وقت لاحق عندما سنتوصل إلى اتفاق".

من جهته، أفاد مصدر آخر من طالبان من مكان غير معروف في باكستان، بأن "الطرفين يناقشان مختلف جوانب انسحاب للقوات الأميركية".

وأشار إلى إمكانية صدور إعلان في وقت لاحق خلال النهار أو يوم غد (الجمعة).

من جانبه، ذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية في إسلام آباد، اليوم أن المحادثات قد تواصلت بدعم من باكستان وقطر.

وتعذر في المقابل الحصول على أي تعليق فوري من مندوبي الولايات المتحدة والحلف الأطلسي في كابول وفي إسلام آباد.

وكانت الإدارة الأميركية أكدت حضور مبعوثها إلى أفغانستان زلماي خليل زاد الثلاثاء الماضي إلى قطر لإجراء مناقشات مع مندوبي طالبان.

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