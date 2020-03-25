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"الخامري": أعمال الصيانة والنظافة مستمرة بمساجد منطقة مكة لمواجهة كورونا

يتواصل العمل خلال فترة إغلاقها بجميع المحافظات للحد من انتشار الفيروس

يواصل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة العمل على تعقيم وتنظيف مساجد وجوامع محافظات المنطقة والعمل على تحسين وتطوير وتقديم تلك الخدمات وذلك في كلٍ من العاصمة المقدسة ومحافظة جدة ومحافظة الطائف ومحافظة رابع ومحافظة الكامل ومحافظة القنفذة وتربة والليث والجموم وخليص وأضم والخرمة ورنية والعرضيات والمويه وميسان وبحرة.

وتفصيلاً، يستمر العمل في فترة إغلاق المساجد والجوامع بمحافظات المنطقة للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث قام الفرع بتوفير كل الخدمات التعقيمية والأدوات اللازمة للتنظيف والتعقيم للمساجد والجوامع ومرافقها لضمان سلامة مرتاديها في المنطقة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية لتسهيل مهمة مؤسسات الصيانة.

وفي هذا الصدد، أوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري، أن هذا الإجراء جاء إنفاذًا لتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ للعناية والاهتمام ببيوت الله أثناء إغلاقها وضمن الخطة الاحترازية للوزارة وإنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز أيده الله.


مكة المكرمة فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمكة تنظيف المساجد والجوامع فيروس كورونا الجديد

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"الخامري": أعمال الصيانة والنظافة مستمرة بمساجد منطقة مكة لمواجهة كورونا
سبق

يواصل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة العمل على تعقيم وتنظيف مساجد وجوامع محافظات المنطقة والعمل على تحسين وتطوير وتقديم تلك الخدمات وذلك في كلٍ من العاصمة المقدسة ومحافظة جدة ومحافظة الطائف ومحافظة رابع ومحافظة الكامل ومحافظة القنفذة وتربة والليث والجموم وخليص وأضم والخرمة ورنية والعرضيات والمويه وميسان وبحرة.

وتفصيلاً، يستمر العمل في فترة إغلاق المساجد والجوامع بمحافظات المنطقة للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث قام الفرع بتوفير كل الخدمات التعقيمية والأدوات اللازمة للتنظيف والتعقيم للمساجد والجوامع ومرافقها لضمان سلامة مرتاديها في المنطقة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية لتسهيل مهمة مؤسسات الصيانة.

وفي هذا الصدد، أوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري، أن هذا الإجراء جاء إنفاذًا لتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ للعناية والاهتمام ببيوت الله أثناء إغلاقها وضمن الخطة الاحترازية للوزارة وإنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز أيده الله.


25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441
10:53 PM

"الخامري": أعمال الصيانة والنظافة مستمرة بمساجد منطقة مكة لمواجهة كورونا

يتواصل العمل خلال فترة إغلاقها بجميع المحافظات للحد من انتشار الفيروس

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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يواصل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة العمل على تعقيم وتنظيف مساجد وجوامع محافظات المنطقة والعمل على تحسين وتطوير وتقديم تلك الخدمات وذلك في كلٍ من العاصمة المقدسة ومحافظة جدة ومحافظة الطائف ومحافظة رابع ومحافظة الكامل ومحافظة القنفذة وتربة والليث والجموم وخليص وأضم والخرمة ورنية والعرضيات والمويه وميسان وبحرة.

وتفصيلاً، يستمر العمل في فترة إغلاق المساجد والجوامع بمحافظات المنطقة للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث قام الفرع بتوفير كل الخدمات التعقيمية والأدوات اللازمة للتنظيف والتعقيم للمساجد والجوامع ومرافقها لضمان سلامة مرتاديها في المنطقة بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية لتسهيل مهمة مؤسسات الصيانة.

وفي هذا الصدد، أوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري، أن هذا الإجراء جاء إنفاذًا لتوجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ للعناية والاهتمام ببيوت الله أثناء إغلاقها وضمن الخطة الاحترازية للوزارة وإنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك الصالح والإمام العادل سلمان بن عبدالعزيز أيده الله.


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