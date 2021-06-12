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"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 8 مساجد في 3 مناطق

بعد تعقيمها في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله

قامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بإعادة افتتاح 8 مساجد، بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في 3 مناطق، بعد ثبوت 8 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وبلغ مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 126 يومًا 1555 مسجدًا، في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

جاء ذلك في تقرير أصدرته الوزارة اليوم، أوضحت فيه أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيًّا وإعادة فتحها: أربعة مساجد بمنطقة الشرقية، وثلاثة مساجد بمنطقة الرياض، ومسجد بمنطقة تبوك.

وذكرت أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لكل المساجد.

ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة بهم، وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 8 مساجد في 3 مناطق
سبق

قامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بإعادة افتتاح 8 مساجد، بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في 3 مناطق، بعد ثبوت 8 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وبلغ مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 126 يومًا 1555 مسجدًا، في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

جاء ذلك في تقرير أصدرته الوزارة اليوم، أوضحت فيه أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيًّا وإعادة فتحها: أربعة مساجد بمنطقة الشرقية، وثلاثة مساجد بمنطقة الرياض، ومسجد بمنطقة تبوك.

وذكرت أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لكل المساجد.

ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة بهم، وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

12 يونيو 2021 - 2 ذو القعدة 1442
02:40 PM

"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 8 مساجد في 3 مناطق

بعد تعقيمها في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
409

قامت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، بإعادة افتتاح 8 مساجد، بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في 3 مناطق، بعد ثبوت 8 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.

وبلغ مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 126 يومًا 1555 مسجدًا، في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

جاء ذلك في تقرير أصدرته الوزارة اليوم، أوضحت فيه أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيًّا وإعادة فتحها: أربعة مساجد بمنطقة الشرقية، وثلاثة مساجد بمنطقة الرياض، ومسجد بمنطقة تبوك.

وذكرت أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لكل المساجد.

ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة، وإحضار السجادة الخاصة بهم، وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

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