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تغريم 29 مخالفًا لنظامَي الثروة الحيوانية والرفق بالحيوان بـ1,7 مليون ريال

تضمّنت بيع منتجات حيوانية غير آمنة للاستهلاك البشري وعدم توفير بيئة مناسبة

أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عددًا من العقوبات على 29 مخالفًا لنظامَي الثروة الحيوانية والرفق بالحيوان، بغرامات مالية بلغت 1,729,000 ريال.

وأوضحت الوزارة أن أبرز المخالفات المسجلة تضمنت: عدم تطبيق المواصفات القياسية السعودية على المنتجات الحيوانية المحلية، وبيع منتجات حيوانية غير آمنة للاستهلاك البشري، ونقل حيوانات بين المناطق بدون الحصول على الشهادة الصحية لذلك حسب المتبع، بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بالتراخيص، ومخالفات صحية داخل تلك المنشآت، والإساءة للحيوانات بعدم توفير البيئة المناسبة لها.

وأشارت إلى أن المخالفات توزّعت على عدد من مناطق المملكة؛ حيث جاءت منطقة مكة المكرمة أولًا في رصد المخالفات بعدد 16 مخالفة، تليها منطقة الرياض بـ7 مخالفات، ومنطقة تبوك بمخالفتين، ومن ثم مناطق: جازان، عسير، المدينة المنورة، حائل، بمخالفة واحدة لكل منها.

وأشادت الوزارة بالمراقبين البيطريين في فروع الوزارة ومكاتبها في مناطق المملكة المختلفة، بالإضافة إلى جميع من تعاون في الوزارة بالإبلاغ عن المخالفات، وخاصة فيما يتعلّق بالإساءة للحيوان، داعية ملّاك المشاريع والقائمين عليها إلى التعاون مع مراقبي الوزارة والتقيُّد بالأنظمة والتعليمات التي تصدرها الوزارة، والتي تهدف إلى تنظيم عمل مشاريع الثروة الحيوانية، وحماية المجتمع من أخطارها، وتعزيز قيم الرفق بالحيوان والاهتمام بحقوقه في المملكة.

وأكدت أنها لن تتوانى في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة المشار إليها أعلاه على أي شخص تثبت مخالفته إياها، داعية إلى الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الهاتف المجاني 8002470000.

وزارة البيئة والمياه والزراعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تغريم 29 مخالفًا لنظامَي الثروة الحيوانية والرفق بالحيوان بـ1,7 مليون ريال
سبق

أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عددًا من العقوبات على 29 مخالفًا لنظامَي الثروة الحيوانية والرفق بالحيوان، بغرامات مالية بلغت 1,729,000 ريال.

وأوضحت الوزارة أن أبرز المخالفات المسجلة تضمنت: عدم تطبيق المواصفات القياسية السعودية على المنتجات الحيوانية المحلية، وبيع منتجات حيوانية غير آمنة للاستهلاك البشري، ونقل حيوانات بين المناطق بدون الحصول على الشهادة الصحية لذلك حسب المتبع، بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بالتراخيص، ومخالفات صحية داخل تلك المنشآت، والإساءة للحيوانات بعدم توفير البيئة المناسبة لها.

وأشارت إلى أن المخالفات توزّعت على عدد من مناطق المملكة؛ حيث جاءت منطقة مكة المكرمة أولًا في رصد المخالفات بعدد 16 مخالفة، تليها منطقة الرياض بـ7 مخالفات، ومنطقة تبوك بمخالفتين، ومن ثم مناطق: جازان، عسير، المدينة المنورة، حائل، بمخالفة واحدة لكل منها.

وأشادت الوزارة بالمراقبين البيطريين في فروع الوزارة ومكاتبها في مناطق المملكة المختلفة، بالإضافة إلى جميع من تعاون في الوزارة بالإبلاغ عن المخالفات، وخاصة فيما يتعلّق بالإساءة للحيوان، داعية ملّاك المشاريع والقائمين عليها إلى التعاون مع مراقبي الوزارة والتقيُّد بالأنظمة والتعليمات التي تصدرها الوزارة، والتي تهدف إلى تنظيم عمل مشاريع الثروة الحيوانية، وحماية المجتمع من أخطارها، وتعزيز قيم الرفق بالحيوان والاهتمام بحقوقه في المملكة.

وأكدت أنها لن تتوانى في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة المشار إليها أعلاه على أي شخص تثبت مخالفته إياها، داعية إلى الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الهاتف المجاني 8002470000.

28 ديسمبر 2019 - 2 جمادى الأول 1441
01:32 PM

تغريم 29 مخالفًا لنظامَي الثروة الحيوانية والرفق بالحيوان بـ1,7 مليون ريال

تضمّنت بيع منتجات حيوانية غير آمنة للاستهلاك البشري وعدم توفير بيئة مناسبة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عددًا من العقوبات على 29 مخالفًا لنظامَي الثروة الحيوانية والرفق بالحيوان، بغرامات مالية بلغت 1,729,000 ريال.

وأوضحت الوزارة أن أبرز المخالفات المسجلة تضمنت: عدم تطبيق المواصفات القياسية السعودية على المنتجات الحيوانية المحلية، وبيع منتجات حيوانية غير آمنة للاستهلاك البشري، ونقل حيوانات بين المناطق بدون الحصول على الشهادة الصحية لذلك حسب المتبع، بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بالتراخيص، ومخالفات صحية داخل تلك المنشآت، والإساءة للحيوانات بعدم توفير البيئة المناسبة لها.

وأشارت إلى أن المخالفات توزّعت على عدد من مناطق المملكة؛ حيث جاءت منطقة مكة المكرمة أولًا في رصد المخالفات بعدد 16 مخالفة، تليها منطقة الرياض بـ7 مخالفات، ومنطقة تبوك بمخالفتين، ومن ثم مناطق: جازان، عسير، المدينة المنورة، حائل، بمخالفة واحدة لكل منها.

وأشادت الوزارة بالمراقبين البيطريين في فروع الوزارة ومكاتبها في مناطق المملكة المختلفة، بالإضافة إلى جميع من تعاون في الوزارة بالإبلاغ عن المخالفات، وخاصة فيما يتعلّق بالإساءة للحيوان، داعية ملّاك المشاريع والقائمين عليها إلى التعاون مع مراقبي الوزارة والتقيُّد بالأنظمة والتعليمات التي تصدرها الوزارة، والتي تهدف إلى تنظيم عمل مشاريع الثروة الحيوانية، وحماية المجتمع من أخطارها، وتعزيز قيم الرفق بالحيوان والاهتمام بحقوقه في المملكة.

وأكدت أنها لن تتوانى في تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الأنظمة المشار إليها أعلاه على أي شخص تثبت مخالفته إياها، داعية إلى الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الهاتف المجاني 8002470000.

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