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رسمياً.. المحكمة العليا: يوم غد الثلاثاء أول أيام عيد الفطر

أستراليا واليابان وماليزيا وإندونسيا تعلن غداً الثلاثاء المتمم لشهر رمضان

قالت: عيد الفطر هو يوم الأربعاء وذلك لعدم ثبوت رؤية الهلال رغم تحريه

أعلنت كل من إندونيسيا وأستراليا واليابان وماليزيا عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال اليوم. مبينة أن يوم غد الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان وأن عيد الفطر هو يوم الأربعاء؛ وذلك لعدم ثبوت رؤية الهلال اليوم على الرغم من تحريه.

كما تبدأ، خلال الساعة القادمة، لجان الترائي في عددٍ من مناطق المملكة عمليات تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام ١٤٤٠هـ، استجابةً لدعوة المحكمة العليا، التي دعت إلى تحرِّي رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الاثنين، مطالبة مَن يراه بإبلاغ أقرب محكمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أستراليا واليابان وماليزيا وإندونسيا تعلن غداً الثلاثاء المتمم لشهر رمضان
سبق

أعلنت كل من إندونيسيا وأستراليا واليابان وماليزيا عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال اليوم. مبينة أن يوم غد الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان وأن عيد الفطر هو يوم الأربعاء؛ وذلك لعدم ثبوت رؤية الهلال اليوم على الرغم من تحريه.

كما تبدأ، خلال الساعة القادمة، لجان الترائي في عددٍ من مناطق المملكة عمليات تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام ١٤٤٠هـ، استجابةً لدعوة المحكمة العليا، التي دعت إلى تحرِّي رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الاثنين، مطالبة مَن يراه بإبلاغ أقرب محكمة.

03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440
06:16 PM

أستراليا واليابان وماليزيا وإندونسيا تعلن غداً الثلاثاء المتمم لشهر رمضان

قالت: عيد الفطر هو يوم الأربعاء وذلك لعدم ثبوت رؤية الهلال رغم تحريه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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25,673

أعلنت كل من إندونيسيا وأستراليا واليابان وماليزيا عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال اليوم. مبينة أن يوم غد الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان وأن عيد الفطر هو يوم الأربعاء؛ وذلك لعدم ثبوت رؤية الهلال اليوم على الرغم من تحريه.

كما تبدأ، خلال الساعة القادمة، لجان الترائي في عددٍ من مناطق المملكة عمليات تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام ١٤٤٠هـ، استجابةً لدعوة المحكمة العليا، التي دعت إلى تحرِّي رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم الاثنين، مطالبة مَن يراه بإبلاغ أقرب محكمة.

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