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الهلال : "الفرج" يخضع لفحوص طبية .. و"سالم" يشارك في التدريبات

تحضيرًا لمواجهة الفتح في الدوري

أعلن نادي الهلال إجراء قائد الفريق الكروي الأول سلمان الفرج اليوم فحوصًا طبية على موضع إصابته في عضلة الورك من أجل الاطمئنان على صحته.

ميدانيًا استأنف لاعبو الأزرق، اليوم الأربعاء، تدريباتهم وذلك بعد أن منحهم مدير الجهاز الفني البرتغالي "جارديم" راحة يوم أمس حيث تركزت الحصة التدريبية فـي مجملها على الجوانب الفنية.

واشتمل مران اليوم على تدريبات لياقية ومناورة فنية أجراها على جزءٍ من مساحة الملعب.

وشهدت التدريبات الجماعية مشاركة سالم الدوسري بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي، وبالتالي بات جاهزًا لخوض مباراة الفريق القادمة أمام الفتح ضمن منافسات الجولة الــ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والمقررة، السبت المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الهلال : "الفرج" يخضع لفحوص طبية .. و"سالم" يشارك في التدريبات
سبق

أعلن نادي الهلال إجراء قائد الفريق الكروي الأول سلمان الفرج اليوم فحوصًا طبية على موضع إصابته في عضلة الورك من أجل الاطمئنان على صحته.

ميدانيًا استأنف لاعبو الأزرق، اليوم الأربعاء، تدريباتهم وذلك بعد أن منحهم مدير الجهاز الفني البرتغالي "جارديم" راحة يوم أمس حيث تركزت الحصة التدريبية فـي مجملها على الجوانب الفنية.

واشتمل مران اليوم على تدريبات لياقية ومناورة فنية أجراها على جزءٍ من مساحة الملعب.

وشهدت التدريبات الجماعية مشاركة سالم الدوسري بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي، وبالتالي بات جاهزًا لخوض مباراة الفريق القادمة أمام الفتح ضمن منافسات الجولة الــ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والمقررة، السبت المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.

22 ديسمبر 2021 - 18 جمادى الأول 1443
09:20 PM

الهلال : "الفرج" يخضع لفحوص طبية .. و"سالم" يشارك في التدريبات

تحضيرًا لمواجهة الفتح في الدوري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي الهلال إجراء قائد الفريق الكروي الأول سلمان الفرج اليوم فحوصًا طبية على موضع إصابته في عضلة الورك من أجل الاطمئنان على صحته.

ميدانيًا استأنف لاعبو الأزرق، اليوم الأربعاء، تدريباتهم وذلك بعد أن منحهم مدير الجهاز الفني البرتغالي "جارديم" راحة يوم أمس حيث تركزت الحصة التدريبية فـي مجملها على الجوانب الفنية.

واشتمل مران اليوم على تدريبات لياقية ومناورة فنية أجراها على جزءٍ من مساحة الملعب.

وشهدت التدريبات الجماعية مشاركة سالم الدوسري بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي، وبالتالي بات جاهزًا لخوض مباراة الفريق القادمة أمام الفتح ضمن منافسات الجولة الــ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والمقررة، السبت المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.

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