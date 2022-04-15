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بعد تسجيل 2.2 مليون إصابة.. عدد متعافي كورونا يقترب من النصف مليون

وفق ما كشفته بيانات منصة "وورلد ميترز" الدولية المتخصصة في الإحصائيات

أظهرت البيانات المجمعة لعدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم، تجاوَزَ حاجز المليونين، صباح اليوم الأربعاء.

ووفق "الألمانية"، أظهرت بيانات منصة "وورلد ميترز"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم بلغ 2.231 مليون إصابة في السادسة صباحًا بتوقيت غرينتش.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من النصف مليون؛ في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 126757 وفاة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم بعدد من الإصابات، تليها إسبانيا، وإيطاليا، وفرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، والصين، وإيران، وتركيا، وبلجيكا، وهولندا.

وبلغت أعداد الإصابات في الولايات المتحدة نحو 614 ألف إصابة، ونحو 26 ألف وفاة. وسجلت إسبانيا نحو 174 ألف إصابة ونحو 18 ألف وفاة، وإيطاليا نحو 162 ألف إصابة ونحو 21 ألف وفاة.

أما الصين، البؤرة الأولى للفيروس؛ فسجلت 82295 إصابة، و3342 وفاة.

فيروس كورونا الجديد

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بعد تسجيل 2.2 مليون إصابة.. عدد متعافي كورونا يقترب من النصف مليون
سبق

أظهرت البيانات المجمعة لعدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم، تجاوَزَ حاجز المليونين، صباح اليوم الأربعاء.

ووفق "الألمانية"، أظهرت بيانات منصة "وورلد ميترز"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم بلغ 2.231 مليون إصابة في السادسة صباحًا بتوقيت غرينتش.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من النصف مليون؛ في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 126757 وفاة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم بعدد من الإصابات، تليها إسبانيا، وإيطاليا، وفرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، والصين، وإيران، وتركيا، وبلجيكا، وهولندا.

وبلغت أعداد الإصابات في الولايات المتحدة نحو 614 ألف إصابة، ونحو 26 ألف وفاة. وسجلت إسبانيا نحو 174 ألف إصابة ونحو 18 ألف وفاة، وإيطاليا نحو 162 ألف إصابة ونحو 21 ألف وفاة.

أما الصين، البؤرة الأولى للفيروس؛ فسجلت 82295 إصابة، و3342 وفاة.

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
11:24 AM

بعد تسجيل 2.2 مليون إصابة.. عدد متعافي كورونا يقترب من النصف مليون

وفق ما كشفته بيانات منصة "وورلد ميترز" الدولية المتخصصة في الإحصائيات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهرت البيانات المجمعة لعدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم، تجاوَزَ حاجز المليونين، صباح اليوم الأربعاء.

ووفق "الألمانية"، أظهرت بيانات منصة "وورلد ميترز"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم بلغ 2.231 مليون إصابة في السادسة صباحًا بتوقيت غرينتش.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من النصف مليون؛ في حين ارتفع عدد الوفيات إلى 126757 وفاة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم بعدد من الإصابات، تليها إسبانيا، وإيطاليا، وفرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، والصين، وإيران، وتركيا، وبلجيكا، وهولندا.

وبلغت أعداد الإصابات في الولايات المتحدة نحو 614 ألف إصابة، ونحو 26 ألف وفاة. وسجلت إسبانيا نحو 174 ألف إصابة ونحو 18 ألف وفاة، وإيطاليا نحو 162 ألف إصابة ونحو 21 ألف وفاة.

أما الصين، البؤرة الأولى للفيروس؛ فسجلت 82295 إصابة، و3342 وفاة.

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