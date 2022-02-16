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"حامدي" يحقق برونزية الدوري العالمي للكاراتيه

حقق لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه طارق حامدي الميدالية البرونزية في جولة الدوري العالمي المقامة في مدينة دبي في منافسات القتال فوق وزن 84 كجم بعد فوزه اليوم في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع, على التشيلي روجيس ردريقوا بـ 7نقاط دون مقابل.
وبارك رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور إبراهيم القناص تحقيق الميدالية، وقال: "هذه الجولة من جولات الدوري العالمي كانت قوية بسبب مشاركة أغلب المصنفين. وتحقيق البرونزية ليس طموحنا، ولكنه أمر جيد؛ كونه استمراراً لوجود اللاعبين السعوديين في منصات التتويج. وهذا تحقق بفضل الله ثم بالدعم الذي نجده من الهيئة العامة للرياضة من خلال إقامة المعسكرات، والتجهيز لمثل هذه المشاركات".
وعبر اللاعب طارق حامدي عن سعادته بتحقيق البرونزية وقال: " الحمد لله على تحقيق البرونز وليست هي الطموح بل كان طموحنا الذهب وهو هدفنا في البطولة والجولات القادمة".

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"حامدي" يحقق برونزية الدوري العالمي للكاراتيه
سبق

حقق لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه طارق حامدي الميدالية البرونزية في جولة الدوري العالمي المقامة في مدينة دبي في منافسات القتال فوق وزن 84 كجم بعد فوزه اليوم في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع, على التشيلي روجيس ردريقوا بـ 7نقاط دون مقابل.
وبارك رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور إبراهيم القناص تحقيق الميدالية، وقال: "هذه الجولة من جولات الدوري العالمي كانت قوية بسبب مشاركة أغلب المصنفين. وتحقيق البرونزية ليس طموحنا، ولكنه أمر جيد؛ كونه استمراراً لوجود اللاعبين السعوديين في منصات التتويج. وهذا تحقق بفضل الله ثم بالدعم الذي نجده من الهيئة العامة للرياضة من خلال إقامة المعسكرات، والتجهيز لمثل هذه المشاركات".
وعبر اللاعب طارق حامدي عن سعادته بتحقيق البرونزية وقال: " الحمد لله على تحقيق البرونز وليست هي الطموح بل كان طموحنا الذهب وهو هدفنا في البطولة والجولات القادمة".

16 فبراير 2020 - 22 جمادى الآخر 1441
08:47 PM

"حامدي" يحقق برونزية الدوري العالمي للكاراتيه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حقق لاعب المنتخب السعودي للكاراتيه طارق حامدي الميدالية البرونزية في جولة الدوري العالمي المقامة في مدينة دبي في منافسات القتال فوق وزن 84 كجم بعد فوزه اليوم في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع, على التشيلي روجيس ردريقوا بـ 7نقاط دون مقابل.
وبارك رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور إبراهيم القناص تحقيق الميدالية، وقال: "هذه الجولة من جولات الدوري العالمي كانت قوية بسبب مشاركة أغلب المصنفين. وتحقيق البرونزية ليس طموحنا، ولكنه أمر جيد؛ كونه استمراراً لوجود اللاعبين السعوديين في منصات التتويج. وهذا تحقق بفضل الله ثم بالدعم الذي نجده من الهيئة العامة للرياضة من خلال إقامة المعسكرات، والتجهيز لمثل هذه المشاركات".
وعبر اللاعب طارق حامدي عن سعادته بتحقيق البرونزية وقال: " الحمد لله على تحقيق البرونز وليست هي الطموح بل كان طموحنا الذهب وهو هدفنا في البطولة والجولات القادمة".

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