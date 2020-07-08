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"التعليم" تنهي تسكين 520 ألف معلم ومعلمة على السلم الجديد.. وهنا الاستعلام

الرتب الجديدة شملت: "مساعد معلم" و"معلم ممارس" و"معلم متقدم"

أعلنت وزارة التعليم الانتهاء من تسكين أكثر من 520 ألفاً من شاغلي الوظائف التعليمية على سلم الرواتب الجديد.

وأوضحت "التعليم" أن عدد من تم نقلهم إلى رتبة (معلم/ مساعد معلم) بلغ (61.020) من شاغلي الوظائف التعليمية، فيما بلغ عدد المنقولين إلى مرتبة "معلم ممارس" (435.219)، كما بلغ عدد المنقولين لمرتبة "معلم متقدم" (28.871) معلماً ومعلمةً.

كما أتاحت الوزارة لشاغلي الوظائف التعليمية الاستعلام عن حالتهم الوظيفية، من خلال نظام "فارس" بعد إنهاء عمليات التسكين على اللائحة الجديدة، والتواصل مع الوزارة في حالة وجود أي ملاحظات على حالة الموظف.

رابط الاستعلام على نظام فارس: ‏https://www.moe.gov.sa/ar/Faris/Pages/RegistrationLink.aspx

وزارة التعليم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التعليم" تنهي تسكين 520 ألف معلم ومعلمة على السلم الجديد.. وهنا الاستعلام
سبق

أعلنت وزارة التعليم الانتهاء من تسكين أكثر من 520 ألفاً من شاغلي الوظائف التعليمية على سلم الرواتب الجديد.

وأوضحت "التعليم" أن عدد من تم نقلهم إلى رتبة (معلم/ مساعد معلم) بلغ (61.020) من شاغلي الوظائف التعليمية، فيما بلغ عدد المنقولين إلى مرتبة "معلم ممارس" (435.219)، كما بلغ عدد المنقولين لمرتبة "معلم متقدم" (28.871) معلماً ومعلمةً.

كما أتاحت الوزارة لشاغلي الوظائف التعليمية الاستعلام عن حالتهم الوظيفية، من خلال نظام "فارس" بعد إنهاء عمليات التسكين على اللائحة الجديدة، والتواصل مع الوزارة في حالة وجود أي ملاحظات على حالة الموظف.

رابط الاستعلام على نظام فارس: ‏https://www.moe.gov.sa/ar/Faris/Pages/RegistrationLink.aspx

08 يوليو 2020 - 17 ذو القعدة 1441
07:16 PM
اخر تعديل
08 يوليو 2020 - 17 ذو القعدة 1441
09:55 PM

"التعليم" تنهي تسكين 520 ألف معلم ومعلمة على السلم الجديد.. وهنا الاستعلام

الرتب الجديدة شملت: "مساعد معلم" و"معلم ممارس" و"معلم متقدم"

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
4
30,891

أعلنت وزارة التعليم الانتهاء من تسكين أكثر من 520 ألفاً من شاغلي الوظائف التعليمية على سلم الرواتب الجديد.

وأوضحت "التعليم" أن عدد من تم نقلهم إلى رتبة (معلم/ مساعد معلم) بلغ (61.020) من شاغلي الوظائف التعليمية، فيما بلغ عدد المنقولين إلى مرتبة "معلم ممارس" (435.219)، كما بلغ عدد المنقولين لمرتبة "معلم متقدم" (28.871) معلماً ومعلمةً.

كما أتاحت الوزارة لشاغلي الوظائف التعليمية الاستعلام عن حالتهم الوظيفية، من خلال نظام "فارس" بعد إنهاء عمليات التسكين على اللائحة الجديدة، والتواصل مع الوزارة في حالة وجود أي ملاحظات على حالة الموظف.

رابط الاستعلام على نظام فارس: ‏https://www.moe.gov.sa/ar/Faris/Pages/RegistrationLink.aspx

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