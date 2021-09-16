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مسؤولة أممية تجتمع مع وزير داخلية "طالبان" المطلوب لأمريكا

"حقاني" و"ليونز" بحثا المساعدات الإنسانية

التقت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان ديبورا ليونز، مع وزير الداخلية في حكومة "طالبان" سراج الدين حقاني، المدرج منذ سنوات على قائمة الولايات المتحدة، لأبرز المطلوبين في العالم.

وأوضح المتحدث باسم "طالبان" سهيل شاهين، على "تويتر"، أن الاجتماع بحث المساعدات الإنسانية، وفقاً لـ"الشرق".

وذكر أن "حقاني" أكد لديبورا ليونز أنه بوسع الأفراد التابعين للأمم المتحدة، ممارسة عملهم دون أي معوقات، وتقديم المساعدات الحيوية للشعب الأفغاني.

الرئيسية/ أخبار العالم

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مسؤولة أممية تجتمع مع وزير داخلية "طالبان" المطلوب لأمريكا
سبق

التقت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان ديبورا ليونز، مع وزير الداخلية في حكومة "طالبان" سراج الدين حقاني، المدرج منذ سنوات على قائمة الولايات المتحدة، لأبرز المطلوبين في العالم.

وأوضح المتحدث باسم "طالبان" سهيل شاهين، على "تويتر"، أن الاجتماع بحث المساعدات الإنسانية، وفقاً لـ"الشرق".

وذكر أن "حقاني" أكد لديبورا ليونز أنه بوسع الأفراد التابعين للأمم المتحدة، ممارسة عملهم دون أي معوقات، وتقديم المساعدات الحيوية للشعب الأفغاني.

16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443
03:07 PM

مسؤولة أممية تجتمع مع وزير داخلية "طالبان" المطلوب لأمريكا

"حقاني" و"ليونز" بحثا المساعدات الإنسانية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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التقت رئيسة بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان ديبورا ليونز، مع وزير الداخلية في حكومة "طالبان" سراج الدين حقاني، المدرج منذ سنوات على قائمة الولايات المتحدة، لأبرز المطلوبين في العالم.

وأوضح المتحدث باسم "طالبان" سهيل شاهين، على "تويتر"، أن الاجتماع بحث المساعدات الإنسانية، وفقاً لـ"الشرق".

وذكر أن "حقاني" أكد لديبورا ليونز أنه بوسع الأفراد التابعين للأمم المتحدة، ممارسة عملهم دون أي معوقات، وتقديم المساعدات الحيوية للشعب الأفغاني.

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