كورونا في 4 دول.. المكسيك: ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 730317 و76430 وفاة

إصابة جديدة بكوريا الجنوبية و21 بالصين و2 في موريتانيا

أشارت بيانات وزارة الصحة في المكسيك إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا إلى 730317 حالة، إضافة إلى 76430 حالة وفاة.

وأعلنت السلطات تسجيل 3886 حالة إصابة جديدة، إضافة إلى 187 حالة وفاة اليوم، ومن المرجح أن تكون الأعداد الحقيقية أكبر بكثير بسبب قلة اختبارات كشف الفيروس.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية اليوم الاثنين، 50 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما يمثل أدنى عدد منذ بدء موجة جديدة من التفشي من كنيسة وتجمع سياسي ضخم الشهر الماضي.

وأشارت بيانات المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إلى أن من بين الحالات الجديدة 40 حالة محلية وعشر حالات لأشخاص قادمين من الخارج.

وتعد تلك أدنى أعداد تم تسجيلها منذ 11 أغسطس قبيل ظهور سلسلة جديدة من الإصابات من كنيسة.

وقالت الحكومة الكورية: إن قواعد التباعد الاجتماعي ستظل سارية خلال العطلة، ودعت الناس إلى الامتناع عن الرحلات والتجمعات، وحظرت احتجاجًا بالسيارات كانت جماعات مدنية تعتزم تنظيمه.

الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الاثنين: إن البر الرئيسي سجل 21 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 في 27 سبتمبر، ارتفاعًا من 14 حالة سجلت في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان: إن كل حالات الإصابة الجديدة لوافدين من الخارج.

وتراجع عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض من 26 حالة قبل يوم إلى 14 حالة.

ويبلغ الآن عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي بالصين 85372 حالة؛ بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية خلال الـ24 ساعة الماضية، عن تسجيل حالتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا، بلغ 7464 حالة؛ فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 161 وفاة.