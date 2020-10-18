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مصرع شاب بعد اصطدامه بصهريج ماء في "سديرة الطائف"

وسط مطالبات بالازدواجية وتشكيل "ساهر" على كل الطريق

جدد وفاة شاب يوم أمس السبت إثر حادث اصطدامه بصهريج بطريق السديرة العام شرق محافظة الطائف مطالب الأهالي ومرتادي الطريق بضرورة وقف نزيف الدماء على هذا الطريق بازدواجية وإنارته وتشغيل نظام الرصد الآلي على طول الطريق.

وقال المواطن سالم الوذيناني قائلاً: نوجّه مناشدة عاجلة لمدير إدارة مرور الطائف بتشغيل وتغطية الطريق بالكامل بأجهزة الرصد الآلي والذي يبلغ طوله نحو 33 كيلو مترًا ونأمل بوجود دوريات مرورية سرية لمراقبة المركبات التي لا تحمل لوحات والتي يقودها شباب متهورون في السرعة والتجاوزات الخاطئة والتي راح ضحيتها أرواح بريئة.

وبيّن الوذيناني أنه بداية شهر المحرم الماضي أمر محافظ الطائف سعد مقبل الميموني بتشكيل لجنة للوقوف على الطريق من إدارة المرور وإدارة الطرق ومن المحافظة ومن رئيس مركز سديرة واتخذوا عدة توصيات منها وجود دوريات سرية ومرور، ونظام للرصد الآلي "ساهر" عُمل منها اثنان وبقي اثنان منها لم تركب الكاميرات في المتبقية إلى الآن، ومن ضمن التوصيات سفلتة طريق بطول 17 كم لتخفيف الازدحام من سديرة إلى الحلاة ولم يتخذ به أي إجراء حتى الآن.

واختتم "الوذيناني" قبل شهرين شابين من أبناء المنطقة ويوم أمس فقدنا شابًا آخر نتمنى أن يشعر الجميع بالمعاناة وينتهي تخوفهم من هذا الطريق.

حادث مروع

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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مصرع شاب بعد اصطدامه بصهريج ماء في "سديرة الطائف"
سبق

جدد وفاة شاب يوم أمس السبت إثر حادث اصطدامه بصهريج بطريق السديرة العام شرق محافظة الطائف مطالب الأهالي ومرتادي الطريق بضرورة وقف نزيف الدماء على هذا الطريق بازدواجية وإنارته وتشغيل نظام الرصد الآلي على طول الطريق.

وقال المواطن سالم الوذيناني قائلاً: نوجّه مناشدة عاجلة لمدير إدارة مرور الطائف بتشغيل وتغطية الطريق بالكامل بأجهزة الرصد الآلي والذي يبلغ طوله نحو 33 كيلو مترًا ونأمل بوجود دوريات مرورية سرية لمراقبة المركبات التي لا تحمل لوحات والتي يقودها شباب متهورون في السرعة والتجاوزات الخاطئة والتي راح ضحيتها أرواح بريئة.

وبيّن الوذيناني أنه بداية شهر المحرم الماضي أمر محافظ الطائف سعد مقبل الميموني بتشكيل لجنة للوقوف على الطريق من إدارة المرور وإدارة الطرق ومن المحافظة ومن رئيس مركز سديرة واتخذوا عدة توصيات منها وجود دوريات سرية ومرور، ونظام للرصد الآلي "ساهر" عُمل منها اثنان وبقي اثنان منها لم تركب الكاميرات في المتبقية إلى الآن، ومن ضمن التوصيات سفلتة طريق بطول 17 كم لتخفيف الازدحام من سديرة إلى الحلاة ولم يتخذ به أي إجراء حتى الآن.

واختتم "الوذيناني" قبل شهرين شابين من أبناء المنطقة ويوم أمس فقدنا شابًا آخر نتمنى أن يشعر الجميع بالمعاناة وينتهي تخوفهم من هذا الطريق.

18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442
12:53 AM

مصرع شاب بعد اصطدامه بصهريج ماء في "سديرة الطائف"

وسط مطالبات بالازدواجية وتشكيل "ساهر" على كل الطريق

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سعود الدعجاني - الطائف
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جدد وفاة شاب يوم أمس السبت إثر حادث اصطدامه بصهريج بطريق السديرة العام شرق محافظة الطائف مطالب الأهالي ومرتادي الطريق بضرورة وقف نزيف الدماء على هذا الطريق بازدواجية وإنارته وتشغيل نظام الرصد الآلي على طول الطريق.

وقال المواطن سالم الوذيناني قائلاً: نوجّه مناشدة عاجلة لمدير إدارة مرور الطائف بتشغيل وتغطية الطريق بالكامل بأجهزة الرصد الآلي والذي يبلغ طوله نحو 33 كيلو مترًا ونأمل بوجود دوريات مرورية سرية لمراقبة المركبات التي لا تحمل لوحات والتي يقودها شباب متهورون في السرعة والتجاوزات الخاطئة والتي راح ضحيتها أرواح بريئة.

وبيّن الوذيناني أنه بداية شهر المحرم الماضي أمر محافظ الطائف سعد مقبل الميموني بتشكيل لجنة للوقوف على الطريق من إدارة المرور وإدارة الطرق ومن المحافظة ومن رئيس مركز سديرة واتخذوا عدة توصيات منها وجود دوريات سرية ومرور، ونظام للرصد الآلي "ساهر" عُمل منها اثنان وبقي اثنان منها لم تركب الكاميرات في المتبقية إلى الآن، ومن ضمن التوصيات سفلتة طريق بطول 17 كم لتخفيف الازدحام من سديرة إلى الحلاة ولم يتخذ به أي إجراء حتى الآن.

واختتم "الوذيناني" قبل شهرين شابين من أبناء المنطقة ويوم أمس فقدنا شابًا آخر نتمنى أن يشعر الجميع بالمعاناة وينتهي تخوفهم من هذا الطريق.

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