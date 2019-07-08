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"مجمع الأمل بالرياض" يرصد مرئيات وملاحظات المرضى ميدانياً

"ضمن جولة القيادات" للتقييم المستمر

نفذ مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض مبادرة "جولة القيادات"، وشملت أقسام الإسعاف والطوارئ والعيادات الخارجية الرجالية والنسائية والملاحظة، وذلك لرصد ومتابعة تقديم الخدمة في كل قسم.

كما تضمنت المبادرة الوقوف على الملاحظات التي تم رصدها في الجولة السابقة وما تم حيالها، وكذلك رصد أي ملاحظات استجدت، ومقابلة المرضى والمراجعين، والاستماع إلى مطالباتهم ومرئياتهم حول الخدمات المقدمة.

أشرف على تنفيذ الجولة إدارة تجربة المريض في المجمع، وشارك فيها المدير التنفيذي الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني، والمساعد للخدمات المجتمعية الدكتور عبشان بن محمد العبشان، والمساعد للخدمات العلاجية بالنيابة الدكتور مهدي بن محمد العنزي، والمساعد للخدمات الإدارية والتشغيل محمد بن ناصر العمري، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام المعنية.

وأوضح الدكتور "القحطاني" أن تلك الجولة تأتي ضمن جهود وزارة الصحة وتوجيهاتها في متابعة الخدمات المقدمة للمرضى ومعالجة الملاحظات التي قد تعوق استفادتهم منها، وهي ضمن مبادرات إدارة تجربة المريض التي تعنى بالوقوف على المشاكل والملاحظات التي تكون سبباً في عدم حصول المريض والمراجع على تقديم الخدمة.

وأبان أنها من المبادرات المهمة في مجمع الأمل خصوصاً وأن المستفيدين من خدماته في غالبهم غير "مستبصرين" بحقوقهم فيتم من خلالها متابعة مستوى الخدمة بشكل دوري، لضمان تقديمها بشكل فعال.

وذكر أن تلك الجولات هي استمرار للرصد والمتابعة من المسؤولين في المجمع والتقييم المستمر للعمل، خصوصاً في ظل تطبيق مشروع "مرصد أداء الأمل" (Dashboard)، والذي ساهم في زيادة دقة البيانات المدخلة للمؤشرات الجديدة، وتحسين جودة الخدمة المقدمة، ومنها تحسين متوسط وقت انتظار الحالات العاجلة بالإسعاف والطوارئ، وكذلك تحسين نسبة المشاهدة الأولى للمرضى المنومين خلال 24 ساعة، وسرعة اكتشاف مواطن تحسين الخدمات المقدمة للمرضى وسرعة معالجة وتصحيح مسار تقديم الخدمة.

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"مجمع الأمل بالرياض" يرصد مرئيات وملاحظات المرضى ميدانياً
سبق

نفذ مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض مبادرة "جولة القيادات"، وشملت أقسام الإسعاف والطوارئ والعيادات الخارجية الرجالية والنسائية والملاحظة، وذلك لرصد ومتابعة تقديم الخدمة في كل قسم.

كما تضمنت المبادرة الوقوف على الملاحظات التي تم رصدها في الجولة السابقة وما تم حيالها، وكذلك رصد أي ملاحظات استجدت، ومقابلة المرضى والمراجعين، والاستماع إلى مطالباتهم ومرئياتهم حول الخدمات المقدمة.

أشرف على تنفيذ الجولة إدارة تجربة المريض في المجمع، وشارك فيها المدير التنفيذي الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني، والمساعد للخدمات المجتمعية الدكتور عبشان بن محمد العبشان، والمساعد للخدمات العلاجية بالنيابة الدكتور مهدي بن محمد العنزي، والمساعد للخدمات الإدارية والتشغيل محمد بن ناصر العمري، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام المعنية.

وأوضح الدكتور "القحطاني" أن تلك الجولة تأتي ضمن جهود وزارة الصحة وتوجيهاتها في متابعة الخدمات المقدمة للمرضى ومعالجة الملاحظات التي قد تعوق استفادتهم منها، وهي ضمن مبادرات إدارة تجربة المريض التي تعنى بالوقوف على المشاكل والملاحظات التي تكون سبباً في عدم حصول المريض والمراجع على تقديم الخدمة.

وأبان أنها من المبادرات المهمة في مجمع الأمل خصوصاً وأن المستفيدين من خدماته في غالبهم غير "مستبصرين" بحقوقهم فيتم من خلالها متابعة مستوى الخدمة بشكل دوري، لضمان تقديمها بشكل فعال.

وذكر أن تلك الجولات هي استمرار للرصد والمتابعة من المسؤولين في المجمع والتقييم المستمر للعمل، خصوصاً في ظل تطبيق مشروع "مرصد أداء الأمل" (Dashboard)، والذي ساهم في زيادة دقة البيانات المدخلة للمؤشرات الجديدة، وتحسين جودة الخدمة المقدمة، ومنها تحسين متوسط وقت انتظار الحالات العاجلة بالإسعاف والطوارئ، وكذلك تحسين نسبة المشاهدة الأولى للمرضى المنومين خلال 24 ساعة، وسرعة اكتشاف مواطن تحسين الخدمات المقدمة للمرضى وسرعة معالجة وتصحيح مسار تقديم الخدمة.

08 يوليو 2019 - 5 ذو القعدة 1440
10:22 PM

"مجمع الأمل بالرياض" يرصد مرئيات وملاحظات المرضى ميدانياً

"ضمن جولة القيادات" للتقييم المستمر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نفذ مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض مبادرة "جولة القيادات"، وشملت أقسام الإسعاف والطوارئ والعيادات الخارجية الرجالية والنسائية والملاحظة، وذلك لرصد ومتابعة تقديم الخدمة في كل قسم.

كما تضمنت المبادرة الوقوف على الملاحظات التي تم رصدها في الجولة السابقة وما تم حيالها، وكذلك رصد أي ملاحظات استجدت، ومقابلة المرضى والمراجعين، والاستماع إلى مطالباتهم ومرئياتهم حول الخدمات المقدمة.

أشرف على تنفيذ الجولة إدارة تجربة المريض في المجمع، وشارك فيها المدير التنفيذي الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني، والمساعد للخدمات المجتمعية الدكتور عبشان بن محمد العبشان، والمساعد للخدمات العلاجية بالنيابة الدكتور مهدي بن محمد العنزي، والمساعد للخدمات الإدارية والتشغيل محمد بن ناصر العمري، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام المعنية.

وأوضح الدكتور "القحطاني" أن تلك الجولة تأتي ضمن جهود وزارة الصحة وتوجيهاتها في متابعة الخدمات المقدمة للمرضى ومعالجة الملاحظات التي قد تعوق استفادتهم منها، وهي ضمن مبادرات إدارة تجربة المريض التي تعنى بالوقوف على المشاكل والملاحظات التي تكون سبباً في عدم حصول المريض والمراجع على تقديم الخدمة.

وأبان أنها من المبادرات المهمة في مجمع الأمل خصوصاً وأن المستفيدين من خدماته في غالبهم غير "مستبصرين" بحقوقهم فيتم من خلالها متابعة مستوى الخدمة بشكل دوري، لضمان تقديمها بشكل فعال.

وذكر أن تلك الجولات هي استمرار للرصد والمتابعة من المسؤولين في المجمع والتقييم المستمر للعمل، خصوصاً في ظل تطبيق مشروع "مرصد أداء الأمل" (Dashboard)، والذي ساهم في زيادة دقة البيانات المدخلة للمؤشرات الجديدة، وتحسين جودة الخدمة المقدمة، ومنها تحسين متوسط وقت انتظار الحالات العاجلة بالإسعاف والطوارئ، وكذلك تحسين نسبة المشاهدة الأولى للمرضى المنومين خلال 24 ساعة، وسرعة اكتشاف مواطن تحسين الخدمات المقدمة للمرضى وسرعة معالجة وتصحيح مسار تقديم الخدمة.

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