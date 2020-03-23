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"تعليم نجران".. خطط ولجان ومبادرات للتعليم عن بُعد والتوعية بكورونا

عبر المسارات الخمس التي أتاحتها الوزارة في المدارس الافتراضية

يواصل طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، مسيرتهم التعليمية عن بُعد خلال فترة التوقف، وتعليق الدراسة، "عبر المسارات المتعددة التي أتاحتها وزارة التعليم في المدارس الافتراضية، والتي تركز على خمس خيارات للمدرسة الافتراضية وهي: قناة عين، ورابط القناة على اليوتيوب، وبوابة عين الإثرائية، وبوابة المستقبل، ومنظومة التعليم الموحدة.

ومنذ اليوم الأول من صدور قرار تعليق الدراسة مؤقتًا وتفعيل المدارس الافتراضية والتعليم عن بُعد اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، عددًا من الإجراءات واللجان لضمان الاستفادة من الخدمات التعليمية الإلكترونية التي تضم في عضويتها عددًا من المتخصصين في النواحي التقنية والفنية والتربوية برئاسة المدير العام للتعليم وعضوية المساعدين للشؤون التعليمية والمدرسية، ومكاتب التعليم وتقنية المعلومات والإشراف التربوي والتقويم والقبول والإعلام والاتصال؛ لدعم عملية التعلم الإلكترونية، والتأكد من سيرها بشكل طبيعي، والعمل على حل التحديات التقنية والفنية التي قد تواجه المستفيدين.

ونوه المدير العام للتعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي بالاهتمام الكبير الذي يجده أبناء وبنات هذا الوطن من القيادة الرشيدة التي تحرص -أيدها الله- على سلامة جميع المواطنين والمقيمين على هذه الأرض المباركة؛ مثنيًا على جهود وزارة التعليم في توفير البدائل المناسبة لاستمرار التعليم عن بعد.

وتضمنت الإجراءات: توحيد الخطط في جميع مكاتب التعليم والإدارات ذات العلاقة؛ بما يضمن تهيئة كل السبل لاستمرار سير العملية التعليمية، وعدم تأثر الطلاب والطالبات بالتعليق، كما شملت تخصيص عدد من الخطوط الاستشارية والتقنية في جميع مكاتب التعليم للإجابة عن استفسارات أولياء الأمور وتفعيل حسابات الطلاب والطالبات في منظومة التعليم الموحدة.

وأشاد العتيبي بالجهود المميزة من قِبَل اللجان والمعلمين والمعلمات وقادة وقائدات المدارس، والتواصل الفعال من قِبَل أولياء الأمور الذين أبدوا تعاونًا كبيرًا وتفاعلًا مشهودًا في دعم وتشجيع أبنائهم على الاستفادة من القنوات التعليمية المتاحة لجميع المراحل الدراسية.

ونفّذت الإدارة العامة للتعليم في منطقة نجران، الخطة الإعلامية للتوعية بـ"فيروس كورونا" عبر الحسابات الرسمية للإدارة والمكاتب والمدارس، بمتابعة من مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي.

الإدارة العامة للتعليم نجران فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"تعليم نجران".. خطط ولجان ومبادرات للتعليم عن بُعد والتوعية بكورونا
سبق

يواصل طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، مسيرتهم التعليمية عن بُعد خلال فترة التوقف، وتعليق الدراسة، "عبر المسارات المتعددة التي أتاحتها وزارة التعليم في المدارس الافتراضية، والتي تركز على خمس خيارات للمدرسة الافتراضية وهي: قناة عين، ورابط القناة على اليوتيوب، وبوابة عين الإثرائية، وبوابة المستقبل، ومنظومة التعليم الموحدة.

ومنذ اليوم الأول من صدور قرار تعليق الدراسة مؤقتًا وتفعيل المدارس الافتراضية والتعليم عن بُعد اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، عددًا من الإجراءات واللجان لضمان الاستفادة من الخدمات التعليمية الإلكترونية التي تضم في عضويتها عددًا من المتخصصين في النواحي التقنية والفنية والتربوية برئاسة المدير العام للتعليم وعضوية المساعدين للشؤون التعليمية والمدرسية، ومكاتب التعليم وتقنية المعلومات والإشراف التربوي والتقويم والقبول والإعلام والاتصال؛ لدعم عملية التعلم الإلكترونية، والتأكد من سيرها بشكل طبيعي، والعمل على حل التحديات التقنية والفنية التي قد تواجه المستفيدين.

ونوه المدير العام للتعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي بالاهتمام الكبير الذي يجده أبناء وبنات هذا الوطن من القيادة الرشيدة التي تحرص -أيدها الله- على سلامة جميع المواطنين والمقيمين على هذه الأرض المباركة؛ مثنيًا على جهود وزارة التعليم في توفير البدائل المناسبة لاستمرار التعليم عن بعد.

وتضمنت الإجراءات: توحيد الخطط في جميع مكاتب التعليم والإدارات ذات العلاقة؛ بما يضمن تهيئة كل السبل لاستمرار سير العملية التعليمية، وعدم تأثر الطلاب والطالبات بالتعليق، كما شملت تخصيص عدد من الخطوط الاستشارية والتقنية في جميع مكاتب التعليم للإجابة عن استفسارات أولياء الأمور وتفعيل حسابات الطلاب والطالبات في منظومة التعليم الموحدة.

وأشاد العتيبي بالجهود المميزة من قِبَل اللجان والمعلمين والمعلمات وقادة وقائدات المدارس، والتواصل الفعال من قِبَل أولياء الأمور الذين أبدوا تعاونًا كبيرًا وتفاعلًا مشهودًا في دعم وتشجيع أبنائهم على الاستفادة من القنوات التعليمية المتاحة لجميع المراحل الدراسية.

ونفّذت الإدارة العامة للتعليم في منطقة نجران، الخطة الإعلامية للتوعية بـ"فيروس كورونا" عبر الحسابات الرسمية للإدارة والمكاتب والمدارس، بمتابعة من مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
01:50 PM

"تعليم نجران".. خطط ولجان ومبادرات للتعليم عن بُعد والتوعية بكورونا

عبر المسارات الخمس التي أتاحتها الوزارة في المدارس الافتراضية

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علي حفول - نجران
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يواصل طلاب وطالبات الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، مسيرتهم التعليمية عن بُعد خلال فترة التوقف، وتعليق الدراسة، "عبر المسارات المتعددة التي أتاحتها وزارة التعليم في المدارس الافتراضية، والتي تركز على خمس خيارات للمدرسة الافتراضية وهي: قناة عين، ورابط القناة على اليوتيوب، وبوابة عين الإثرائية، وبوابة المستقبل، ومنظومة التعليم الموحدة.

ومنذ اليوم الأول من صدور قرار تعليق الدراسة مؤقتًا وتفعيل المدارس الافتراضية والتعليم عن بُعد اعتمدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، عددًا من الإجراءات واللجان لضمان الاستفادة من الخدمات التعليمية الإلكترونية التي تضم في عضويتها عددًا من المتخصصين في النواحي التقنية والفنية والتربوية برئاسة المدير العام للتعليم وعضوية المساعدين للشؤون التعليمية والمدرسية، ومكاتب التعليم وتقنية المعلومات والإشراف التربوي والتقويم والقبول والإعلام والاتصال؛ لدعم عملية التعلم الإلكترونية، والتأكد من سيرها بشكل طبيعي، والعمل على حل التحديات التقنية والفنية التي قد تواجه المستفيدين.

ونوه المدير العام للتعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي بالاهتمام الكبير الذي يجده أبناء وبنات هذا الوطن من القيادة الرشيدة التي تحرص -أيدها الله- على سلامة جميع المواطنين والمقيمين على هذه الأرض المباركة؛ مثنيًا على جهود وزارة التعليم في توفير البدائل المناسبة لاستمرار التعليم عن بعد.

وتضمنت الإجراءات: توحيد الخطط في جميع مكاتب التعليم والإدارات ذات العلاقة؛ بما يضمن تهيئة كل السبل لاستمرار سير العملية التعليمية، وعدم تأثر الطلاب والطالبات بالتعليق، كما شملت تخصيص عدد من الخطوط الاستشارية والتقنية في جميع مكاتب التعليم للإجابة عن استفسارات أولياء الأمور وتفعيل حسابات الطلاب والطالبات في منظومة التعليم الموحدة.

وأشاد العتيبي بالجهود المميزة من قِبَل اللجان والمعلمين والمعلمات وقادة وقائدات المدارس، والتواصل الفعال من قِبَل أولياء الأمور الذين أبدوا تعاونًا كبيرًا وتفاعلًا مشهودًا في دعم وتشجيع أبنائهم على الاستفادة من القنوات التعليمية المتاحة لجميع المراحل الدراسية.

ونفّذت الإدارة العامة للتعليم في منطقة نجران، الخطة الإعلامية للتوعية بـ"فيروس كورونا" عبر الحسابات الرسمية للإدارة والمكاتب والمدارس، بمتابعة من مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي.

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