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أخضر اليد يستهل مشواره في بطولة السعودية الدولية للرجال بالفوز على المغرب

استهل المنتخب السعودي لكرة اليد مشواره في بطولة السعودية الدولية الودية لكرة اليد للرجال بالفوز على نظيره المغربي بنتيجة (35-21) اليوم الجمعة في اللقاء الذي أقيم على صالة مدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف.

وتستضيف المنطقة الشرقية خلال الفترة من 17و حتى21 ديسمبر الجاري منافسات البطولة الدولية الودية لكرة اليد للرجال بمشاركة أربعة منتخبات "السعودية، البحرين، مصر، المغرب" تحت إشراف وتنظيم الاتحاد السعودي لكرة اليد.

وتسعى المنتخبات الأربعة إلى الاستفادة من البطولة التي تستمر حتى 21 ديسمبر الجاري، في إطار استعداداتها للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2023 "بولندا - السويد" بالنسبة للمنتخبين السعودي والبحريني، والتصفيات الإفريقية للمنتخبين المصري والمغربي.

وفي ثاني مباريات اليوم يواجه منتخب البحرين نظيره منتخب مصر على صالة مدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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أخضر اليد يستهل مشواره في بطولة السعودية الدولية للرجال بالفوز على المغرب
سبق

استهل المنتخب السعودي لكرة اليد مشواره في بطولة السعودية الدولية الودية لكرة اليد للرجال بالفوز على نظيره المغربي بنتيجة (35-21) اليوم الجمعة في اللقاء الذي أقيم على صالة مدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف.

وتستضيف المنطقة الشرقية خلال الفترة من 17و حتى21 ديسمبر الجاري منافسات البطولة الدولية الودية لكرة اليد للرجال بمشاركة أربعة منتخبات "السعودية، البحرين، مصر، المغرب" تحت إشراف وتنظيم الاتحاد السعودي لكرة اليد.

وتسعى المنتخبات الأربعة إلى الاستفادة من البطولة التي تستمر حتى 21 ديسمبر الجاري، في إطار استعداداتها للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2023 "بولندا - السويد" بالنسبة للمنتخبين السعودي والبحريني، والتصفيات الإفريقية للمنتخبين المصري والمغربي.

وفي ثاني مباريات اليوم يواجه منتخب البحرين نظيره منتخب مصر على صالة مدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف.

17 ديسمبر 2021 - 13 جمادى الأول 1443
06:55 PM

أخضر اليد يستهل مشواره في بطولة السعودية الدولية للرجال بالفوز على المغرب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استهل المنتخب السعودي لكرة اليد مشواره في بطولة السعودية الدولية الودية لكرة اليد للرجال بالفوز على نظيره المغربي بنتيجة (35-21) اليوم الجمعة في اللقاء الذي أقيم على صالة مدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف.

وتستضيف المنطقة الشرقية خلال الفترة من 17و حتى21 ديسمبر الجاري منافسات البطولة الدولية الودية لكرة اليد للرجال بمشاركة أربعة منتخبات "السعودية، البحرين، مصر، المغرب" تحت إشراف وتنظيم الاتحاد السعودي لكرة اليد.

وتسعى المنتخبات الأربعة إلى الاستفادة من البطولة التي تستمر حتى 21 ديسمبر الجاري، في إطار استعداداتها للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2023 "بولندا - السويد" بالنسبة للمنتخبين السعودي والبحريني، والتصفيات الإفريقية للمنتخبين المصري والمغربي.

وفي ثاني مباريات اليوم يواجه منتخب البحرين نظيره منتخب مصر على صالة مدينة الأمير نايف الرياضية بالقطيف.

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