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حائل.. "جسم" تدريب 9 آلاف معلم لتحسين كفاءتهم "عن بعد"

4 فعاليات نُفذت.. و"العنزي": برنامج لمعلّمي الصفوف الأولية قريبًا

عقد فرع الجمعية السعودية العلمية للمعلم "جسم" بحائل؛ عددًا من اللقاءات التربوية والورش التدريبية المرتبطة في التعليم، وذلك ضمن برامجها لتحسين كفايات التعليم "عن بعد"؛ حيث قدّم الفرع أربع فعاليات الأسبوع الماضي، فيما يقدم خمس فعاليات الأسبوع المقبل.

وأوضح المدير التنفيذي للفرع الدكتور سلطان بن سليمان العنزي، أن البرنامج يأتي استشعارا من الجمعية بدورها في المساهمة بالتنمية المهنية لمعلّمي ومعلمات الوطن، كما يهدف البرنامج لتعزيز مهارات المعلمين والمعلمات في مجال التعليم الإلكتروني.

وأضاف "العنزي": "نتطلّع أن تنعكس مخرجات البرنامج في المساهمة بإنجاح عملية التعليم عن بعد وتحسين نواتج التعلم لدى أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات".

وتابع: "أنه سيتم قريبًا إطلاق برنامج كفايات التعليم الإلكتروني لدى معلّمي الصفوف الأولية".

وقدّم "العنزي" شكره لرئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح السلمي، ولمدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور منذر البليهد، ورئيس مجلس الإدارة عبدالله آل كاسي على ما قدّموه من دعم نوعي لفرع الجمعية وبرامجها.

يُذكر أن عدد المستفيدين من البرنامج في أسبوعه الأول بلغ ٤٠٠٠ متدرّب ومتدرّبة ويستهدف بمجمله ٩٠٠٠.

والجمعية السعودية العلمية للمعلم "جسم" جمعية علمية تعمل بإشراف جامعة الملك خالد، ومقرها كلية التربية، وتمارس نشاطاتها المختلفة، سواء في مجال تنمية قدرات المعلم ومهاراته، أو في مجال الخدمة المجتمعية، والاستشارات التربوية والمهنية، والمشروعات البحثية المرتبطة بالمعلم، كما تساعد في تنمية العمل الفكري، وتأصيل الثقافة التربوية المتّزنة وفق الأحكام التي تضمّنتها القواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات السعودي.

الجمعية السعودية العلمية للمعلم جسم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حائل.. "جسم" تدريب 9 آلاف معلم لتحسين كفاءتهم "عن بعد"
سبق

عقد فرع الجمعية السعودية العلمية للمعلم "جسم" بحائل؛ عددًا من اللقاءات التربوية والورش التدريبية المرتبطة في التعليم، وذلك ضمن برامجها لتحسين كفايات التعليم "عن بعد"؛ حيث قدّم الفرع أربع فعاليات الأسبوع الماضي، فيما يقدم خمس فعاليات الأسبوع المقبل.

وأوضح المدير التنفيذي للفرع الدكتور سلطان بن سليمان العنزي، أن البرنامج يأتي استشعارا من الجمعية بدورها في المساهمة بالتنمية المهنية لمعلّمي ومعلمات الوطن، كما يهدف البرنامج لتعزيز مهارات المعلمين والمعلمات في مجال التعليم الإلكتروني.

وأضاف "العنزي": "نتطلّع أن تنعكس مخرجات البرنامج في المساهمة بإنجاح عملية التعليم عن بعد وتحسين نواتج التعلم لدى أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات".

وتابع: "أنه سيتم قريبًا إطلاق برنامج كفايات التعليم الإلكتروني لدى معلّمي الصفوف الأولية".

وقدّم "العنزي" شكره لرئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح السلمي، ولمدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور منذر البليهد، ورئيس مجلس الإدارة عبدالله آل كاسي على ما قدّموه من دعم نوعي لفرع الجمعية وبرامجها.

يُذكر أن عدد المستفيدين من البرنامج في أسبوعه الأول بلغ ٤٠٠٠ متدرّب ومتدرّبة ويستهدف بمجمله ٩٠٠٠.

والجمعية السعودية العلمية للمعلم "جسم" جمعية علمية تعمل بإشراف جامعة الملك خالد، ومقرها كلية التربية، وتمارس نشاطاتها المختلفة، سواء في مجال تنمية قدرات المعلم ومهاراته، أو في مجال الخدمة المجتمعية، والاستشارات التربوية والمهنية، والمشروعات البحثية المرتبطة بالمعلم، كما تساعد في تنمية العمل الفكري، وتأصيل الثقافة التربوية المتّزنة وفق الأحكام التي تضمّنتها القواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات السعودي.

29 أغسطس 2020 - 10 محرّم 1442
12:12 PM

حائل.. "جسم" تدريب 9 آلاف معلم لتحسين كفاءتهم "عن بعد"

4 فعاليات نُفذت.. و"العنزي": برنامج لمعلّمي الصفوف الأولية قريبًا

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خالد السليمي - حائل
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عقد فرع الجمعية السعودية العلمية للمعلم "جسم" بحائل؛ عددًا من اللقاءات التربوية والورش التدريبية المرتبطة في التعليم، وذلك ضمن برامجها لتحسين كفايات التعليم "عن بعد"؛ حيث قدّم الفرع أربع فعاليات الأسبوع الماضي، فيما يقدم خمس فعاليات الأسبوع المقبل.

وأوضح المدير التنفيذي للفرع الدكتور سلطان بن سليمان العنزي، أن البرنامج يأتي استشعارا من الجمعية بدورها في المساهمة بالتنمية المهنية لمعلّمي ومعلمات الوطن، كما يهدف البرنامج لتعزيز مهارات المعلمين والمعلمات في مجال التعليم الإلكتروني.

وأضاف "العنزي": "نتطلّع أن تنعكس مخرجات البرنامج في المساهمة بإنجاح عملية التعليم عن بعد وتحسين نواتج التعلم لدى أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات".

وتابع: "أنه سيتم قريبًا إطلاق برنامج كفايات التعليم الإلكتروني لدى معلّمي الصفوف الأولية".

وقدّم "العنزي" شكره لرئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح السلمي، ولمدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور منذر البليهد، ورئيس مجلس الإدارة عبدالله آل كاسي على ما قدّموه من دعم نوعي لفرع الجمعية وبرامجها.

يُذكر أن عدد المستفيدين من البرنامج في أسبوعه الأول بلغ ٤٠٠٠ متدرّب ومتدرّبة ويستهدف بمجمله ٩٠٠٠.

والجمعية السعودية العلمية للمعلم "جسم" جمعية علمية تعمل بإشراف جامعة الملك خالد، ومقرها كلية التربية، وتمارس نشاطاتها المختلفة، سواء في مجال تنمية قدرات المعلم ومهاراته، أو في مجال الخدمة المجتمعية، والاستشارات التربوية والمهنية، والمشروعات البحثية المرتبطة بالمعلم، كما تساعد في تنمية العمل الفكري، وتأصيل الثقافة التربوية المتّزنة وفق الأحكام التي تضمّنتها القواعد المنظمة للجمعيات العلمية في الجامعات السعودي.

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