النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

يعمل لمدة 4 ساعات.. "السديس" يدشِّن "روبوت التطهير الذكي" بالمسجد الحرام

أشاد بدور الوسائل التقنية في تجويد منظومة الخدمات وفق أحدث المعايير العالمية

دشَّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم الأربعاء "روبوت التطهير الذكي" بالمسجد الحرام، الذي يعمل لمدة (٤) ساعات، بسعة تتجاوز (٦٨) لترًا للماء، ويغطي أكثر من ألفَي متر مربع لكل ساعة عمل.

وتفصيلاً، أكد الدكتور "السديس" أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تعمل وفق منهجية واضحة، تعتمد على تهيئة الحرمين الشريفين ومنظومة خدماتهما وفق أحدث الدراسات والمواصفات العالمية الحديثة حرصًا على أن يحظى الحاج والمعتمر والزائر بأرقى تجربة عند وصولهم لساحات الحرمين الشريفين، بما يعكس الصورة المشرفة والحضارية للمملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

وأشاد بمهام الروبوتات الذكية والوسائل التقنية الحديثة، ودورها الفاعل في تجويد منظومة الخدمات المقدَّمة لقاصدي المسجد الحرام وفق أحدث المعايير العالمية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
يعمل لمدة 4 ساعات.. "السديس" يدشِّن "روبوت التطهير الذكي" بالمسجد الحرام
سبق

دشَّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم الأربعاء "روبوت التطهير الذكي" بالمسجد الحرام، الذي يعمل لمدة (٤) ساعات، بسعة تتجاوز (٦٨) لترًا للماء، ويغطي أكثر من ألفَي متر مربع لكل ساعة عمل.

وتفصيلاً، أكد الدكتور "السديس" أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تعمل وفق منهجية واضحة، تعتمد على تهيئة الحرمين الشريفين ومنظومة خدماتهما وفق أحدث الدراسات والمواصفات العالمية الحديثة حرصًا على أن يحظى الحاج والمعتمر والزائر بأرقى تجربة عند وصولهم لساحات الحرمين الشريفين، بما يعكس الصورة المشرفة والحضارية للمملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

وأشاد بمهام الروبوتات الذكية والوسائل التقنية الحديثة، ودورها الفاعل في تجويد منظومة الخدمات المقدَّمة لقاصدي المسجد الحرام وفق أحدث المعايير العالمية.

27 أكتوبر 2021 - 21 ربيع الأول 1443
11:24 PM

يعمل لمدة 4 ساعات.. "السديس" يدشِّن "روبوت التطهير الذكي" بالمسجد الحرام

أشاد بدور الوسائل التقنية في تجويد منظومة الخدمات وفق أحدث المعايير العالمية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
2,596

دشَّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم الأربعاء "روبوت التطهير الذكي" بالمسجد الحرام، الذي يعمل لمدة (٤) ساعات، بسعة تتجاوز (٦٨) لترًا للماء، ويغطي أكثر من ألفَي متر مربع لكل ساعة عمل.

وتفصيلاً، أكد الدكتور "السديس" أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تعمل وفق منهجية واضحة، تعتمد على تهيئة الحرمين الشريفين ومنظومة خدماتهما وفق أحدث الدراسات والمواصفات العالمية الحديثة حرصًا على أن يحظى الحاج والمعتمر والزائر بأرقى تجربة عند وصولهم لساحات الحرمين الشريفين، بما يعكس الصورة المشرفة والحضارية للمملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

وأشاد بمهام الروبوتات الذكية والوسائل التقنية الحديثة، ودورها الفاعل في تجويد منظومة الخدمات المقدَّمة لقاصدي المسجد الحرام وفق أحدث المعايير العالمية.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,731
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,815
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,026
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,113

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي
مهارات في التعامل الوظيفي

مهارات في التعامل الوظيفي

عبدالغني الشيخ
خُذْها ولا تُشاوِر؟

خُذْها ولا تُشاوِر؟

عبدالرحمن المرشد
الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

الصناعات العسكرية.. حين يصبح الحلم واقعًا

بندر مغرم الشهري
فوضى وعدم وعي

فوضى وعدم وعي

مها الجبر
المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

المملكة تدشِّن مبادراتها الخضراء

علي آل شرمة
لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير
الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث
صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

سلمان بن حسين الحربي
التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري
‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

عبدالرحمن المرشد
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة