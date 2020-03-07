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تسجيل 3 إصابات بكورونا لموظف ونائبين بالبرلمان الفرنسي

أعلنت رئاسة الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان الفرنسي) اليوم تسجيل ثلاث إصابات في الجمعية بفيروس كورونا المستجد، شملت موظفًا ونائبيّن في الجمعية.

وذكرت رئاسة الجمعية في بيان لها أن الإصابة الجديدة تخص نائبًا يرقد حاليًا في المستشفى، مضيفةً أن الجهات الصحية تتولى حاليًا فحص ستة أشخاص، وهم خمسة نواب وموظف.

فيروس كورونا الجديد فرنسا البرلمان الفرنسي

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تسجيل 3 إصابات بكورونا لموظف ونائبين بالبرلمان الفرنسي
سبق

أعلنت رئاسة الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان الفرنسي) اليوم تسجيل ثلاث إصابات في الجمعية بفيروس كورونا المستجد، شملت موظفًا ونائبيّن في الجمعية.

وذكرت رئاسة الجمعية في بيان لها أن الإصابة الجديدة تخص نائبًا يرقد حاليًا في المستشفى، مضيفةً أن الجهات الصحية تتولى حاليًا فحص ستة أشخاص، وهم خمسة نواب وموظف.

07 مارس 2020 - 12 رجب 1441
11:13 PM

تسجيل 3 إصابات بكورونا لموظف ونائبين بالبرلمان الفرنسي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت رئاسة الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان الفرنسي) اليوم تسجيل ثلاث إصابات في الجمعية بفيروس كورونا المستجد، شملت موظفًا ونائبيّن في الجمعية.

وذكرت رئاسة الجمعية في بيان لها أن الإصابة الجديدة تخص نائبًا يرقد حاليًا في المستشفى، مضيفةً أن الجهات الصحية تتولى حاليًا فحص ستة أشخاص، وهم خمسة نواب وموظف.

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