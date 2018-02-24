​​أمطار العاصمة تبهج سكانها.. ويعبرون بـ "لاح لي وجه الرياض"

​"سبق" ترصد تفاعل العائلات ومنظر الأطفال يلهون في فرح

تصوير: فايز الزيادي

ازدان وجه العاصمة الرياض اليوم بزخات المطر التي بللت وجها المشرق حاملة معها الفرح والسرور لأهالي العاصمة المتعطشين إلى المطر منذ أيام.

ورصدت عدسة الزميل فايز الزيادي أمطار اليوم التي أجبرت الكثير من العائلات على الخروج للاستمتاع بالجو اللطيف، كما كان منظر الأطفال جميلا وهم يتنزهون تحت وابل المطر في الحدائق والمتنزهات القريبة.

وتبادل العديد من المغردين على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لأمطار الرياض اليوم أمهروها بتعليقات على المناظر الجميلة والتغني بها شعرا ونثرا عبر قصائد رائعة، كانت إحداها رائعة الأمير بدر بن عبدالمحسن: "في الليالي الوضح.. والعتيم الصبح.. لاح لي وجه الرياض.. في مرايا السحب.. كفّها فلة جديلة من حروف.. وقصة الحنا طويلة.. فـ الكفوف من نده عطر الرفوف.. لين صحاه.. في ثيابك يا ألف ليله.. وفي الهبوب.. انثنينا يا هبوب النعاس..".

وكانت الهيئة العامة للأرصاد توقعت نزول أمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح سطحية نشطة على مناطق الرياض وتبوك والمدينة المنورة وحائل والجوف والحدود الشمالية والقصيم والشرقية.

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