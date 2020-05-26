بريطانيا تعيد فتح الآلاف من متاجر الشوارع الرئيسية والكبرى والمراكز التجارية الشهر القادم

تحركات الحكومة نحو تخفيف إجراءات العزل العام

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن بريطانيا ستعيد فتح الآلاف من متاجر الشوارع الرئيسية والمتاجر الكبرى والمراكز التجارية الشهر القادم، واضعًا جدولًا زمنيًّا للشركات في إطار تحركات الحكومة نحو تخفيف إجراءات العزل العام التي تفرضها لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال جونسون في مؤتمر صحفي: "إنه بدءًا من الأول من يونيو يمكن للأسواق الخارجية ومعارض السيارات أن تعيد فتح أبوابها؛ بمجرد أن تكون قادرة على استيفاء إرشادات الأمان لمواجهة فيروس كورونا".

وذكرت الحكومة أنه يُنتظر لمتاجر بيع الملابس والأحذية والألعاب والأثاث والكتب والإلكترونيات، إلى جانب متاجر إصلاح الملابس ودور المزادات واستوديوهات التصوير والأسواق الداخلية، أن تستأنف أنشطتها بحلول 15 من يونيو؛ مما يمنحهم ثلاثة أسابيع للاستعداد لذلك.

وأضافت الحكومة أن الشركات لن تكون قادرة على فتح أبوابها بدءًا من تلك المواعيد؛ إلا بعد أن تستكمل تقييمًا للمخاطر؛ وذلك بالتشاور مع ممثلين من النقابات العمالية أو العمال، وتكون واثقة من قدرتها على إدارة تلك المخاطر.

وأضاف جونسون: هناك خطوات متحفظة ولكنها مدروسة على الطريق نحو إعادة بناء بلادنا. ويسعى جونسون لاستئناف نشاط اقتصادي واجَهَ إغلاقا منذ بدأت بريطانيا فرض إجراءات عزل عام؛ في محاولة لكبح تفشي وباء كورونا المستجد في المملكة؛ لكنه متخوف أيضًا من بلوغ ذروة ثانية للعدوى إذا خففت التدابير بسرعة أكبر من اللازم.