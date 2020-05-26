النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
ابتداءً من 21 يونيو العودة لأوضاع الحياة الطبيعية في جميع مناطق المملكة

بدءاً من الأحد المقبل .. السماح بإقامة صلاة الجمعة والجماعة ما عدا مساجد مكة واستئناف الرحلات الداخلية والتنقل بين المناطق

بريطانيا تعيد فتح الآلاف من متاجر الشوارع الرئيسية والكبرى والمراكز التجارية الشهر القادم

تحركات الحكومة نحو تخفيف إجراءات العزل العام

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن بريطانيا ستعيد فتح الآلاف من متاجر الشوارع الرئيسية والمتاجر الكبرى والمراكز التجارية الشهر القادم، واضعًا جدولًا زمنيًّا للشركات في إطار تحركات الحكومة نحو تخفيف إجراءات العزل العام التي تفرضها لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال جونسون في مؤتمر صحفي: "إنه بدءًا من الأول من يونيو يمكن للأسواق الخارجية ومعارض السيارات أن تعيد فتح أبوابها؛ بمجرد أن تكون قادرة على استيفاء إرشادات الأمان لمواجهة فيروس كورونا".

وذكرت الحكومة أنه يُنتظر لمتاجر بيع الملابس والأحذية والألعاب والأثاث والكتب والإلكترونيات، إلى جانب متاجر إصلاح الملابس ودور المزادات واستوديوهات التصوير والأسواق الداخلية، أن تستأنف أنشطتها بحلول 15 من يونيو؛ مما يمنحهم ثلاثة أسابيع للاستعداد لذلك.

وأضافت الحكومة أن الشركات لن تكون قادرة على فتح أبوابها بدءًا من تلك المواعيد؛ إلا بعد أن تستكمل تقييمًا للمخاطر؛ وذلك بالتشاور مع ممثلين من النقابات العمالية أو العمال، وتكون واثقة من قدرتها على إدارة تلك المخاطر.

وأضاف جونسون: هناك خطوات متحفظة ولكنها مدروسة على الطريق نحو إعادة بناء بلادنا. ويسعى جونسون لاستئناف نشاط اقتصادي واجَهَ إغلاقا منذ بدأت بريطانيا فرض إجراءات عزل عام؛ في محاولة لكبح تفشي وباء كورونا المستجد في المملكة؛ لكنه متخوف أيضًا من بلوغ ذروة ثانية للعدوى إذا خففت التدابير بسرعة أكبر من اللازم.

بريطانيا فيروس كورنا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
بريطانيا تعيد فتح الآلاف من متاجر الشوارع الرئيسية والكبرى والمراكز التجارية الشهر القادم
سبق

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن بريطانيا ستعيد فتح الآلاف من متاجر الشوارع الرئيسية والمتاجر الكبرى والمراكز التجارية الشهر القادم، واضعًا جدولًا زمنيًّا للشركات في إطار تحركات الحكومة نحو تخفيف إجراءات العزل العام التي تفرضها لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال جونسون في مؤتمر صحفي: "إنه بدءًا من الأول من يونيو يمكن للأسواق الخارجية ومعارض السيارات أن تعيد فتح أبوابها؛ بمجرد أن تكون قادرة على استيفاء إرشادات الأمان لمواجهة فيروس كورونا".

وذكرت الحكومة أنه يُنتظر لمتاجر بيع الملابس والأحذية والألعاب والأثاث والكتب والإلكترونيات، إلى جانب متاجر إصلاح الملابس ودور المزادات واستوديوهات التصوير والأسواق الداخلية، أن تستأنف أنشطتها بحلول 15 من يونيو؛ مما يمنحهم ثلاثة أسابيع للاستعداد لذلك.

وأضافت الحكومة أن الشركات لن تكون قادرة على فتح أبوابها بدءًا من تلك المواعيد؛ إلا بعد أن تستكمل تقييمًا للمخاطر؛ وذلك بالتشاور مع ممثلين من النقابات العمالية أو العمال، وتكون واثقة من قدرتها على إدارة تلك المخاطر.

وأضاف جونسون: هناك خطوات متحفظة ولكنها مدروسة على الطريق نحو إعادة بناء بلادنا. ويسعى جونسون لاستئناف نشاط اقتصادي واجَهَ إغلاقا منذ بدأت بريطانيا فرض إجراءات عزل عام؛ في محاولة لكبح تفشي وباء كورونا المستجد في المملكة؛ لكنه متخوف أيضًا من بلوغ ذروة ثانية للعدوى إذا خففت التدابير بسرعة أكبر من اللازم.

26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441
08:31 AM

بريطانيا تعيد فتح الآلاف من متاجر الشوارع الرئيسية والكبرى والمراكز التجارية الشهر القادم

تحركات الحكومة نحو تخفيف إجراءات العزل العام

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
815

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن بريطانيا ستعيد فتح الآلاف من متاجر الشوارع الرئيسية والمتاجر الكبرى والمراكز التجارية الشهر القادم، واضعًا جدولًا زمنيًّا للشركات في إطار تحركات الحكومة نحو تخفيف إجراءات العزل العام التي تفرضها لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال جونسون في مؤتمر صحفي: "إنه بدءًا من الأول من يونيو يمكن للأسواق الخارجية ومعارض السيارات أن تعيد فتح أبوابها؛ بمجرد أن تكون قادرة على استيفاء إرشادات الأمان لمواجهة فيروس كورونا".

وذكرت الحكومة أنه يُنتظر لمتاجر بيع الملابس والأحذية والألعاب والأثاث والكتب والإلكترونيات، إلى جانب متاجر إصلاح الملابس ودور المزادات واستوديوهات التصوير والأسواق الداخلية، أن تستأنف أنشطتها بحلول 15 من يونيو؛ مما يمنحهم ثلاثة أسابيع للاستعداد لذلك.

وأضافت الحكومة أن الشركات لن تكون قادرة على فتح أبوابها بدءًا من تلك المواعيد؛ إلا بعد أن تستكمل تقييمًا للمخاطر؛ وذلك بالتشاور مع ممثلين من النقابات العمالية أو العمال، وتكون واثقة من قدرتها على إدارة تلك المخاطر.

وأضاف جونسون: هناك خطوات متحفظة ولكنها مدروسة على الطريق نحو إعادة بناء بلادنا. ويسعى جونسون لاستئناف نشاط اقتصادي واجَهَ إغلاقا منذ بدأت بريطانيا فرض إجراءات عزل عام؛ في محاولة لكبح تفشي وباء كورونا المستجد في المملكة؛ لكنه متخوف أيضًا من بلوغ ذروة ثانية للعدوى إذا خففت التدابير بسرعة أكبر من اللازم.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,521
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,776
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,823
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,598

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة