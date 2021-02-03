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التأمينات الاجتماعية: إثبات العلاقة التعاقدية شرط لتسجيل مشترك سعودي

دعت أصحاب العمل لتوثيق العلاقة التعاقدية حفاظاً لحقوقهم وحقوق المشتركين

ألزمت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أصحاب العمل عند تسجيل مشترك سعودي عبر حساب المنشأة في التأمينات أون لاين، إثبات العلاقة التعاقدية من خلال توثيق عقد المشترك، داعيةً في ذات الوقت أصحاب العمل على ضرورة توثيق العلاقة التعاقدية حفاظاً لحقوقهم وحقوق المشتركين.

وقال مساعد المحافظ للشؤون التأمينية نادر الوهيبي: المؤسسة بدأت بتطبيق إلزام صاحب العمل عند تسجيل مشترك سعودي بتوثيق عقد عمل المشترك وذلك ضمن خطوات التسجيل المطلوبة.

وأضاف: إلزام صاحب العمل بتوثيق عقد العمل هو لإثبات العلاقة التعاقدية بينه وبين المشترك مما يسهم في حفظ الحقوق وتحسين العلاقة التعاقدية، ومنها التأكد من جود علاقة عمل مشتركة موضح بها تاريخ التعاقد وتسجيل الأجر الصحيح لضمان الاستفادة الكاملة من منافع النظام كمعاشات التقاعد وتعويضات الأخطار المهنية وتعويضات التعطل عن العمل "ساند"، وأن الأجر المسجل يشمل الراتب الأساسي مع بدل السكن والعمولات والنسب المئوية من الأرباح والمبيعات.

وذكر "الوهيبي" أن الخطوات التي يجب على صاحب العمل اتباعها لإضافة مشترك سعودي في التأمينات إلكترونياً، تبدأ من "تسجيل الدخول في حساب صاحب العمل في التأمينات أون لاين، الضغط على شاشة إضافة مشترك سعودي، استكمال البيانات الخاصة بالمشترك، الانتقال إلى صفحة بيانات العقد عبر الضغط على زر توثيق العقد، وأخيراً استكمال البيانات الخاصة بعقد العمل والضغط على حفظ".

وأشار إلى أن العقد سيتم إرساله للعامل متضمناً ثلاثة خيارات وهي "تجاهل العقد، رفض العقد، والموافقة على العقد".

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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التأمينات الاجتماعية: إثبات العلاقة التعاقدية شرط لتسجيل مشترك سعودي
سبق

ألزمت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أصحاب العمل عند تسجيل مشترك سعودي عبر حساب المنشأة في التأمينات أون لاين، إثبات العلاقة التعاقدية من خلال توثيق عقد المشترك، داعيةً في ذات الوقت أصحاب العمل على ضرورة توثيق العلاقة التعاقدية حفاظاً لحقوقهم وحقوق المشتركين.

وقال مساعد المحافظ للشؤون التأمينية نادر الوهيبي: المؤسسة بدأت بتطبيق إلزام صاحب العمل عند تسجيل مشترك سعودي بتوثيق عقد عمل المشترك وذلك ضمن خطوات التسجيل المطلوبة.

وأضاف: إلزام صاحب العمل بتوثيق عقد العمل هو لإثبات العلاقة التعاقدية بينه وبين المشترك مما يسهم في حفظ الحقوق وتحسين العلاقة التعاقدية، ومنها التأكد من جود علاقة عمل مشتركة موضح بها تاريخ التعاقد وتسجيل الأجر الصحيح لضمان الاستفادة الكاملة من منافع النظام كمعاشات التقاعد وتعويضات الأخطار المهنية وتعويضات التعطل عن العمل "ساند"، وأن الأجر المسجل يشمل الراتب الأساسي مع بدل السكن والعمولات والنسب المئوية من الأرباح والمبيعات.

وذكر "الوهيبي" أن الخطوات التي يجب على صاحب العمل اتباعها لإضافة مشترك سعودي في التأمينات إلكترونياً، تبدأ من "تسجيل الدخول في حساب صاحب العمل في التأمينات أون لاين، الضغط على شاشة إضافة مشترك سعودي، استكمال البيانات الخاصة بالمشترك، الانتقال إلى صفحة بيانات العقد عبر الضغط على زر توثيق العقد، وأخيراً استكمال البيانات الخاصة بعقد العمل والضغط على حفظ".

وأشار إلى أن العقد سيتم إرساله للعامل متضمناً ثلاثة خيارات وهي "تجاهل العقد، رفض العقد، والموافقة على العقد".

03 فبراير 2021 - 21 جمادى الآخر 1442
03:16 PM

التأمينات الاجتماعية: إثبات العلاقة التعاقدية شرط لتسجيل مشترك سعودي

دعت أصحاب العمل لتوثيق العلاقة التعاقدية حفاظاً لحقوقهم وحقوق المشتركين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ألزمت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أصحاب العمل عند تسجيل مشترك سعودي عبر حساب المنشأة في التأمينات أون لاين، إثبات العلاقة التعاقدية من خلال توثيق عقد المشترك، داعيةً في ذات الوقت أصحاب العمل على ضرورة توثيق العلاقة التعاقدية حفاظاً لحقوقهم وحقوق المشتركين.

وقال مساعد المحافظ للشؤون التأمينية نادر الوهيبي: المؤسسة بدأت بتطبيق إلزام صاحب العمل عند تسجيل مشترك سعودي بتوثيق عقد عمل المشترك وذلك ضمن خطوات التسجيل المطلوبة.

وأضاف: إلزام صاحب العمل بتوثيق عقد العمل هو لإثبات العلاقة التعاقدية بينه وبين المشترك مما يسهم في حفظ الحقوق وتحسين العلاقة التعاقدية، ومنها التأكد من جود علاقة عمل مشتركة موضح بها تاريخ التعاقد وتسجيل الأجر الصحيح لضمان الاستفادة الكاملة من منافع النظام كمعاشات التقاعد وتعويضات الأخطار المهنية وتعويضات التعطل عن العمل "ساند"، وأن الأجر المسجل يشمل الراتب الأساسي مع بدل السكن والعمولات والنسب المئوية من الأرباح والمبيعات.

وذكر "الوهيبي" أن الخطوات التي يجب على صاحب العمل اتباعها لإضافة مشترك سعودي في التأمينات إلكترونياً، تبدأ من "تسجيل الدخول في حساب صاحب العمل في التأمينات أون لاين، الضغط على شاشة إضافة مشترك سعودي، استكمال البيانات الخاصة بالمشترك، الانتقال إلى صفحة بيانات العقد عبر الضغط على زر توثيق العقد، وأخيراً استكمال البيانات الخاصة بعقد العمل والضغط على حفظ".

وأشار إلى أن العقد سيتم إرساله للعامل متضمناً ثلاثة خيارات وهي "تجاهل العقد، رفض العقد، والموافقة على العقد".

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